    Máy cắt series 3000 Máy cắt

    HR1501/00

    Mạnh mẽ, Nhỏ gọn, Đơn giản!

    Máy cắt nhỏ gọn và dễ sử dụng, là người bạn đồng hành lý tưởng trong nhà bếp để chuẩn bị những bữa ăn tại nhà. Nhờ có động cơ mạnh mẽ, máy cắt nhỏ và nghiền bất kỳ nguyên liệu nào, để bạn dễ dàng chế biến các món chấm yêu thích.

    Máy cắt series 3000 Máy cắt

    Mạnh mẽ, Nhỏ gọn, Đơn giản!

    Chuẩn bị bữa ăn chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

    • Công nghệ PowerChop cho khả năng cắt vượt trội
    • Cắt nhanh chóng và dễ dàng nhờ động cơ 450W
    • Chuẩn bị các món chấm và nước xốt yêu thích trong cối 1 lít
    • Kiểm soát kết quả cắt nhờ 2 tốc độ cài đặt
    • Cả cối và lưỡi dao đều có thể rửa bằng máy rửa chén
    Cắt thực phẩm nhanh chóng.

    Cắt thực phẩm nhanh chóng và dễ dàng nhờ động cơ công suất 450W.

    Công nghệ PowerChop cho hiệu suất cắt vượt trội

    Cắt đều các nguyên liệu mềm và cứng, nhờ công nghệ PowerChop kết hợp tối ưu lưỡi dao, góc cắt và cối bên trong.

    Chuẩn bị các món chấm yêu thích trong cối 1 lít.

    Bạn thích món xốt trái bơ hay là tín đồ của xốt pesto? Bạn có thể chế biến bất cứ món gì với cối dung tích 1 lít.

    Hai tốc độ, độ chính xác gấp đôi!

    Bạn có thể cắt nhỏ nguyên liệu một cách dễ dàng nhờ hoạt động hai tốc độ. Sử dụng tốc độ đầu tiên trong vài giây để xay nhuyễn và tốc độ thứ hai để mịn hơn nữa.

    Không còn trơn trượt.

    Đế cao su đứng ổn định để bạn thao tác máy cắt bằng một tay.

    Dễ làm sạch

    Cả cối và lưỡi dao đều có thể rửa bằng máy rửa chén.

    Một công cụ, nhiều chức năng!

    Từ hành tây đến nước chấm, máy cắt này có thể xử lý mọi loại nguyên liệu một cách dễ dàng.

    Cắt nhanh nhờ 4 lưỡi dao thép không gỉ

    4 lưỡi dao của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để cắt nhỏ mọi thứ, giúp công việc cắt trở nên nhanh chóng nhất có thể.

    Tự làm bơ hạt.

    Bạn có thể tự làm bơ hạt tại nhà một cách dễ dàng và khám phá những hương vị mới mẻ, tốt cho sức khỏe hơn. Bạn thậm chí có thể tự làm xốt sô cô la cho trẻ em.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Nhựa
      Chức năng
      Tốc độ 1 / 2
      Loại sản phẩm
      Máy cắt
      Chứng nhận
      CB
      Dung tích của ngăn
      Tối đa 1 lít
      Chân chống trượt
      Chiều dài dây
      >1,2m
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ PowerChop
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Chỉ báo mức dung tích
      Chất liệu cối
      Nhựa
      Chất liệu lưỡi dao
      Thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      5000
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Lưỡi dao có thể tháo rời
      Khả năng nghiền đá
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      <60 nhưng không khuyến nghị
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      <80dB
      Bảo hành
      2 năm
      Tương thích với thực phẩm khô

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      450W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60Hz
      Số lượng trong gói
      1 cái/hộp F

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Lưỡi dao hình chữ S

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      CB
      Tự động dừng lưỡi dao
      <1,5 giây theo tiêu chuẩn an toàn

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      141mm
      Chiều rộng sản phẩm
      141mm
      Chiều cao sản phẩm
      258mm
      Trọng lượng Sản phẩm
      1056g
      Chiều dài gói hàng
      145mm
      Chiều rộng gói hàng
      145mm
      Chiều cao gói hàng
      275mm
      Trọng lượng gói hàng
      1282g

    • Độ bền

      Hướng dẫn sử dụng
      Sách hướng dẫn DFU

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

