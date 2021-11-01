HP8401/00
Sử dụng dễ dàng
Máy ép tóc Philips dễ dàng duỗi thẳng và tạo kiểu tóc của bạn, giúp bạn tạo kiểu tóc tại nhà nhanh chóng và thuận tiện. Bạn sẽ có được một mái tóc đẹp và những bức ảnh chụp selfie xinh lung linh.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Chất sừng keratin là thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc, giúp tóc luôn khỏe đẹp. Các thanh gốm được pha thêm keratin giúp chăm sóc tốt hơn cho mái tóc của bạn.
Nhiệt độ tạo kiểu tóc này cho phép bạn đổi hình dáng mái tóc và mang lại vẻ đẹp hoàn hảo như thể bạn vừa bước ra từ salon.
Máy ép tóc có thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 60 giây.
Đầu của máy tạo kiểu tóc được làm từ vật liệu cách nhiệt đặc biệt để giữ mát. Bạn có thể giữ an toàn đầu làm mát này trong khi uốn cho mái tóc xoăn đẹp bồng bềnh.
Công nghệ dây điện xoay thuận tiện xoay dây điện để tránh dây bị rối không cần thiết.
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
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