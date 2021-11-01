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    StraightCare Essential Máy ép tóc

    HP8401/00

    Sử dụng dễ dàng

    Máy ép tóc Philips dễ dàng duỗi thẳng và tạo kiểu tóc của bạn, giúp bạn tạo kiểu tóc tại nhà nhanh chóng và thuận tiện. Bạn sẽ có được một mái tóc đẹp và những bức ảnh chụp selfie xinh lung linh.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 715.000 đ

    StraightCare Essential Máy ép tóc

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    Sử dụng dễ dàng

    Dễ dàng duỗi thẳng và tạo kiểu tóc tại nhà

    • Các tấm phủ keratin
    • Nhiệt độ tạo kiểu 210°C
    • Thời gian làm nóng 60 giây
    Phủ keratin để chăm sóc tóc tốt hơn

    Phủ keratin để chăm sóc tóc tốt hơn

    Chất sừng keratin là thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc, giúp tóc luôn khỏe đẹp. Các thanh gốm được pha thêm keratin giúp chăm sóc tốt hơn cho mái tóc của bạn.

    Nhiệt độ tạo kiểu tóc chuyên nghiệp 210°C cho kiểu tóc hoàn hảo

    Nhiệt độ tạo kiểu tóc chuyên nghiệp 210°C cho kiểu tóc hoàn hảo

    Nhiệt độ tạo kiểu tóc này cho phép bạn đổi hình dáng mái tóc và mang lại vẻ đẹp hoàn hảo như thể bạn vừa bước ra từ salon.

    Thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 60 giây

    Thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 60 giây

    Máy ép tóc có thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 60 giây.

    Đầu mát giúp tạo những lọn tóc gợn sóng và quăn dễ dàng

    Đầu mát giúp tạo những lọn tóc gợn sóng và quăn dễ dàng

    Đầu của máy tạo kiểu tóc được làm từ vật liệu cách nhiệt đặc biệt để giữ mát. Bạn có thể giữ an toàn đầu làm mát này trong khi uốn cho mái tóc xoăn đẹp bồng bềnh.

    Dây điện xoay hữu ích xoay và chống rối dây

    Dây điện xoay hữu ích xoay và chống rối dây

    Công nghệ dây điện xoay thuận tiện xoay dây điện để tránh dây bị rối không cần thiết.

    Thông số kỹ thuật

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,6  m
      Nhiệt độ tối đa
      210  °C
      Thời gian làm nóng
      60 giây
      Kích thước thanh uốn
      19x85 mm

    • Đặc điểm

      Móc treo
      Bảo hành 2 năm
      Dây xoay
      Các tấm vật liệu
      Các tấm gốm phủ keratin
    Badge-D2C

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