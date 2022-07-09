Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
5.0
trên 5
3
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
SaSai
09/07/2022
ประเทศไทย
Người mua đã được xác minh
การใช้งาน
ร้อนเร็ว และร้อนนานมาก ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก สะดวกสบาย เวลารีบๆ ก็ไม่ต้องรอนาน พกพาไปไหนได้สบายๆ เลย
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
Date of Use 2021-06-09
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
Date of Use 2021-06-09
Armodeus
20/03/2019
ประเทศไทย
ร้อนไว ร้อนดี
ให้ความร้อนดีครับ ร้อนเร็วด้วย ไม่กินผม บางยี่ห้อหนีบแล้วดึงผม
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
SukanyaB
07/03/2019
ประเทศไทย
ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกซื้อรุ่นดี มันดีมากจริงๆคะ
ใช้แล้วดีจริง ปกติเป็นคนผมเส้นเล็ก เวลาโดนความร้อนนานไผมจะแห้งชี้ฟู แต่รุ่นนี้ถือว่าผ่าน ของดีที่ทุกคนไม่ควรพลาด
Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง