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Essential HP8321/00 Straightener

HP8321/00

5

| (3) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

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5.0

trên 5

3

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

09/07/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

Người mua đã được xác minh

การใช้งาน

ร้อนเร็ว และร้อนนานมาก ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก สะดวกสบาย เวลารีบๆ ก็ไม่ต้องรอนาน พกพาไปไหนได้สบายๆ เลย

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

Date of Use 2021-06-09

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

Date of Use 2021-06-09

20/03/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ร้อนไว ร้อนดี

ให้ความร้อนดีครับ ร้อนเร็วด้วย ไม่กินผม บางยี่ห้อหนีบแล้วดึงผม

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

07/03/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกซื้อรุ่นดี มันดีมากจริงๆคะ

ใช้แล้วดีจริง ปกติเป็นคนผมเส้นเล็ก เวลาโดนความร้อนนานไผมจะแห้งชี้ฟู แต่รุ่นนี้ถือว่าผ่าน ของดีที่ทุกคนไม่ควรพลาด

Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

Đánh giá này được thực hiện cho Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

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