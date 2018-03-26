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Ngừng sản xuất

HP8316/00 KeraShine straightener

HP8316/00

4.7

| (36) Đánh giá | 94% khuyên dùng sản phẩm này

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4.7

trên 5

36

Đánh giá

94%

khuyên dùng sản phẩm này

3
1

26/03/2018

Malaysia

Malaysia

Great For Thick & Long Hair

Tested the straightener which is functioning. The temperature slightly hotter to compare with normal straightener but it's very effective! Just one stroke...you will have a silky & shiny straight hair! The wide plates is very useful for thick & long hair. Straightening time has been shorten to compare with other brand straightener. Long hair just need about 5 minutes and it's done! It lasted almost whole day!

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 KeraShine straightener

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 KeraShine straightener

29/07/2020

Indonesia

Indonesia

Sesuai dengan Namanya

Sangat puas dengan produk ini. Platnya keramik bukan besi. Selain membuat rambut cepat lurusnya, rambut jadi mudah diatur bahkan tanpa disisir sudah rapi, tinggal dirapikan dengan jari. Straightener nya cepat panas, kurang dari tiga menit sudah panas. Selain itu rambut jadi berkilau sesuai dengan nama produknya KeraShine. Platnya juga lebar, jadi lebih banyak rambut yang bisa diluruskan dalam waktu bersamaan. Rambut jadi cepat tertata.

Ưu điểm

Platnya keramik, lebar, dan cepat panas. Lebih banyak rambut yang diluruskan dalam waktu cepat.

Khuyết điểm

Tidak ada pengaturan suhu. Jika dirasa sudah terlalu panas harus dimatikan.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

Ngày Sử Dụng 2020-03-29

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

Ngày Sử Dụng 2020-03-29

19/02/2020

Indonesia

Indonesia

rambut lurus seketika...lembut lagi

untuk yg buru2 rapih rambutnya ya pake alat ini..karna cepat sekali hasilnya...dan lembut pula rambut kita...

Ưu điểm

buat saya krn cepat panas cepat selesai dapt hasil yg memukau

Khuyết điểm

tidak ada pengatur panas

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

Ngày Sử Dụng 2018-02-19

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

Ngày Sử Dụng 2018-02-19

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