Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
4.7
trên 5
36
Đánh giá
94%
khuyên dùng sản phẩm này
Rachelamb
26/03/2018
Malaysia
Great For Thick & Long Hair
Tested the straightener which is functioning. The temperature slightly hotter to compare with normal straightener but it's very effective! Just one stroke...you will have a silky & shiny straight hair! The wide plates is very useful for thick & long hair. Straightening time has been shorten to compare with other brand straightener. Long hair just need about 5 minutes and it's done! It lasted almost whole day!
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 KeraShine straightener
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 KeraShine straightener
29/07/2020
Indonesia
Sesuai dengan Namanya
Sangat puas dengan produk ini. Platnya keramik bukan besi. Selain membuat rambut cepat lurusnya, rambut jadi mudah diatur bahkan tanpa disisir sudah rapi, tinggal dirapikan dengan jari. Straightener nya cepat panas, kurang dari tiga menit sudah panas. Selain itu rambut jadi berkilau sesuai dengan nama produknya KeraShine. Platnya juga lebar, jadi lebih banyak rambut yang bisa diluruskan dalam waktu bersamaan. Rambut jadi cepat tertata.
Ưu điểm
Platnya keramik, lebar, dan cepat panas. Lebih banyak rambut yang diluruskan dalam waktu cepat.
Khuyết điểm
Tidak ada pengaturan suhu. Jika dirasa sudah terlalu panas harus dimatikan.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine
Ngày Sử Dụng 2020-03-29
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine
Ngày Sử Dụng 2020-03-29
melda2911
19/02/2020
Indonesia
rambut lurus seketika...lembut lagi
untuk yg buru2 rapih rambutnya ya pake alat ini..karna cepat sekali hasilnya...dan lembut pula rambut kita...
Ưu điểm
buat saya krn cepat panas cepat selesai dapt hasil yg memukau
Khuyết điểm
tidak ada pengatur panas
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine
Ngày Sử Dụng 2018-02-19
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine
Ngày Sử Dụng 2018-02-19