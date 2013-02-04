HP8232/00
Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect
Bảo vệ tóc của bạn trong khi sấy khô nhanh. Máy sấy tóc có nhiều cài đặt tốc độ và nhiệt độ. Nổi bật với chức năng ThermoProtect để sấy khô nhanh ở nhiệt độ chăm sóc cố định và Chăm sóc Ion cho tóc bóng mượt và không bị rối.Xem tất cả lợi ích
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Nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn chăm sóc tốt cho tóc.
Máy sấy tóc chuyên nghiệp 2200 W này tạo ra luồng khí mạnh. Sự kết hợp của công suất và tốc độ giúp cho việc sấy và tạo kiểu tóc nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Có thể điều chỉnh dễ dàng tốc độ và nhiệt độ cần thiết để tạo ra kiểu tóc hoàn hảo. Sáu cài đặt khác nhau đảm bảo khả năng điều khiển trọn vẹn giúp tạo kiểu chính xác và theo ý muốn.
Chăm sóc mái tóc của bạn với tính năng điều tiết ion. Những ion âm loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc để làm tăng vẻ bóng mượt của tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.
Là tính năng cần có đối với người tạo kiểu tóc chuyên nghiệp, nút CoolShot cung cấp luồng khí lạnh rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.
Tạo kiểu tóc hoàn hảo và bóng mượt với đầu tạo kiểu khe hẹp giúp tạo kiểu chính xác.
Sử dụng thuận tiện nhờ vào dây điện dài 1,8m.
Móc cao su tại phần đế của tay cầm cung cấp một lựa chọn lưu trữ khác, đặc biệt thuận tiện khi sử dụng tại nhà hoặc tại khách sạn.
Đầu khuếch tán tạo kiểu tóc dày có thiết kế không đối xứng độc đáo, viền cong theo đầu, giúp sử dụng dễ dàng hơn. Đầu khuếch tán dàn trải luồng khí qua tóc, giúp sấy tóc khỏe mạnh hơn, tăng độ dày và giảm xoăn rối. Để có kết quả tốt nhất, hãy để đầu khuếch tán gần với da đầu và để các gai trên đầu khuếch tán làm mái tóc uốn trở nên dày và bồng bềnh.
Bộ lọc hút khí có thể tháo rời của máy sấy tóc giúp bạn bảo trì dễ dàng. Chỉ cần bấm tắt để vệ sinh máy. Vệ sinh máy thường xuyên sẽ ngăn được việc tích tụ bụi bẩn và tóc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sấy khô.
Tạo kiểu tóc hoàn hảo và bóng mượt với đầu tạo kiểu khe hẹp giúp tạo kiểu chính xác.
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