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  • Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect

    DryCare Advanced Máy sấy tóc

    HP8232/00

    Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect

    Bảo vệ tóc của bạn trong khi sấy khô nhanh. Máy sấy tóc có nhiều cài đặt tốc độ và nhiệt độ. Nổi bật với chức năng ThermoProtect để sấy khô nhanh ở nhiệt độ chăm sóc cố định và Chăm sóc Ion cho tóc bóng mượt và không bị rối.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 890.000 đ

    DryCare Advanced Máy sấy tóc

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    Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect

    với đầu tán khí tạo kiểu tóc dày & đầu sấy tạo kiểu 14 mm.

    • ThermoProtect Ionic
    • 2200 W
    • Chăm sóc ion
    • Đầu tán khí tạo kiểu tóc dày
    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn chăm sóc tốt cho tóc.

    Máy sấy tóc công suất chuyên nghiệp 2200 W giúp tạo kiểu tóc hoàn hảo

    Máy sấy tóc công suất chuyên nghiệp 2200 W giúp tạo kiểu tóc hoàn hảo

    Máy sấy tóc chuyên nghiệp 2200 W này tạo ra luồng khí mạnh. Sự kết hợp của công suất và tốc độ giúp cho việc sấy và tạo kiểu tóc nhanh hơn và dễ dàng hơn.

    Điều khiển toàn phần với 6 mức cài đặt tốc độ linh hoạt

    Điều khiển toàn phần với 6 mức cài đặt tốc độ linh hoạt

    Có thể điều chỉnh dễ dàng tốc độ và nhiệt độ cần thiết để tạo ra kiểu tóc hoàn hảo. Sáu cài đặt khác nhau đảm bảo khả năng điều khiển trọn vẹn giúp tạo kiểu chính xác và theo ý muốn.

    Điều tiết ion cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Điều tiết ion cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Chăm sóc mái tóc của bạn với tính năng điều tiết ion. Những ion âm loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc để làm tăng vẻ bóng mượt của tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.

    Sấy mát để cố định kiểu tóc của bạn

    Sấy mát để cố định kiểu tóc của bạn

    Là tính năng cần có đối với người tạo kiểu tóc chuyên nghiệp, nút CoolShot cung cấp luồng khí lạnh rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.

    Tạo kiểu tóc hoàn hảo với đầu tạo kiểu khe hẹp

    Tạo kiểu tóc hoàn hảo với đầu tạo kiểu khe hẹp

    Tạo kiểu tóc hoàn hảo và bóng mượt với đầu tạo kiểu khe hẹp giúp tạo kiểu chính xác.

    Dây điện nguồn 1,8m

    Dây điện nguồn 1,8m

    Sử dụng thuận tiện nhờ vào dây điện dài 1,8m.

    Móc treo tiện lưu trữ

    Móc treo tiện lưu trữ

    Móc cao su tại phần đế của tay cầm cung cấp một lựa chọn lưu trữ khác, đặc biệt thuận tiện khi sử dụng tại nhà hoặc tại khách sạn.

    Làm dày tóc, tạo các kiểu tóc xoăn và bồng bềnh

    Làm dày tóc, tạo các kiểu tóc xoăn và bồng bềnh

    Đầu khuếch tán tạo kiểu tóc dày có thiết kế không đối xứng độc đáo, viền cong theo đầu, giúp sử dụng dễ dàng hơn. Đầu khuếch tán dàn trải luồng khí qua tóc, giúp sấy tóc khỏe mạnh hơn, tăng độ dày và giảm xoăn rối. Để có kết quả tốt nhất, hãy để đầu khuếch tán gần với da đầu và để các gai trên đầu khuếch tán làm mái tóc uốn trở nên dày và bồng bềnh.

    Bộ lọc hút khí có thể tháo rời giúp vệ sinh máy nhanh và dễ dàng

    Bộ lọc hút khí có thể tháo rời giúp vệ sinh máy nhanh và dễ dàng

    Bộ lọc hút khí có thể tháo rời của máy sấy tóc giúp bạn bảo trì dễ dàng. Chỉ cần bấm tắt để vệ sinh máy. Vệ sinh máy thường xuyên sẽ ngăn được việc tích tụ bụi bẩn và tóc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sấy khô.

    Tạo kiểu tóc hoàn hảo với đầu tạo kiểu khe hẹp

    Tạo kiểu tóc hoàn hảo với đầu tạo kiểu khe hẹp

    Tạo kiểu tóc hoàn hảo và bóng mượt với đầu tạo kiểu khe hẹp giúp tạo kiểu chính xác.

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng & kích thước

      Kích thước hộp A
      • Chiều cao = 25 cm
      • Chiều dài = 63 cm
      • Chiều rộng = 35 cm
      Trọng lượng hộp A
      6,2 kg
      Kích thước hộp F
      • Chiều sâu = 11 cm
      • Chiều cao = 23 cm
      • Chiều rộng = 31 cm
      Kích thước sản phẩm
      • Chiều cao =31 cm
      • Chiều dài = 10 cm
      • Chiều rộng = 22 cm
      Trọng lượng sản phẩm (không có bao bì)
      0,6 kg
      Trọng lượng hộp F
      0,9 kg

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,8 m
      Công suất
      2200  W
      Điện áp
      220-240  V
      Màu/hoàn thiện
      Độ bóng cao & Trắng mờ
      Công suất
      2200  W
      Tần số
      50-60  Hz
      Động cơ
      Động cơ DC
      Chất liệu vỏ
      Nhựa ABS

    • Đặc điểm

      Lớp phủ bằng gốm
      Không
      Tay cầm có thể gập lại
      Không
      Sấy mát
      Đầu tán khí
      Đầu khuếch tán khí không đối xứng làm dày tóc
      Điện áp kép
      Không
      Túi du lịch
      Không
      Điều tiết ion
      Móc treo
      Số lượng phụ kiện
      2
      Đầu tập trung khí
      Đầu hẹp tạo kiểu 14mm

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    Badge-D2C

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