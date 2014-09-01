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    EssentialCare Máy sấy tóc

    HP8120/00

    Dễ dàng chăm sóc tóc của bạn

    Máy sấy tóc Philips Essential Care mới có kiểu dáng xinh xắn, gọn nhẹ và công suất cao. Công suất 1200W cho phép bạn sấy tóc nhẹ nhàng và nhanh chóng. Các cài đặt chăm sóc linh hoạt được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu sấy khác nhau, giúp chăm sóc tóc nhiều hơn nữa.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 290.000 đ

    EssentialCare Máy sấy tóc

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    Dễ dàng chăm sóc tóc của bạn

    • 1200W
    • Nhỏ gọn
    Công suất 1200 W, sấy tóc nhẹ nhàng cho mái tóc đẹp,

    Công suất 1200 W, sấy tóc nhẹ nhàng cho mái tóc đẹp,

    Máy sấy tóc 1200 W này tạo ra mức độ luồng khí và công suất sấy tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Cài đặt ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu, đồng thời tăng cường bảo vệ tóc. Lựa chọn luồng khí và nhiệt độ tối ưu ThermoProtect cho phép bạn nhanh chóng sấy khô tóc mà tóc không bị sấy quá mức, duy trì độ ẩm tự nhiên cho tóc của bạn, để có mái tóc mượt mà và khỏe mạnh.

    3 chế độ sấy tóc được chọn sẵn đáp ứng các nhu cầu khác nhau

    3 chế độ sấy tóc được chọn sẵn đáp ứng các nhu cầu khác nhau

    Máy sấy tóc nhỏ gọn này có 3 cài đặt nhiệt độ & tốc độ để sấy nhanh, sấy mát hoặc sấy chăm sóc cho tóc.

    Chế độ sấy mát để sấy tóc thật nhẹ nhàng

    Chế độ sấy mát để sấy tóc thật nhẹ nhàng

    Chế độ sấy mát cho phép bạn sấy tóc ở nhiệt độ vừa phải giúp giảm thiểu sự hư hỏng của tóc, đặc biệt thích hợp cho tóc sợi mảnh, khô và bị hư. Một cài đặt hoàn hảo cho mùa hè nóng bức!

    Tay cầm có thể gập lại để tiện cho việc mang theo

    Tay cầm có thể gập lại để tiện cho việc mang theo

    Chiếc máy sấy tóc này tiện dụng với tay cầm có thể gập lại. Kết quả là một chiếc máy sấy tóc nhỏ gọn, dễ dàng xếp vào những nơi nhỏ nhất và bạn có thể mang đi hầu như tất cả mọi nơi.

    Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm, thuận tiện mang theo

    Nhỏ gọn và tiện dụng, chiếc máy sấy tóc này có thiết kế hiện đại thông minh. Điều này mang lại một chiếc máy sấy tóc nhẹ và dễ sử dụng.

    Chế độ khí nhanh để bạn sấy tóc nhẹ nhàng và hiệu quả

    Chế độ khí nhanh (II) cung cấp nhiệt độ cao hơn và luồng khí mạnh hơn. Mặc dù có kích cỡ nhỏ gọn nhưng với công suất 1200W, máy sẽ cho phép bạn sấy khô tóc theo cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

    Bộ tập trung không khí để tạo kiểu tóc bóng mượt

    Bộ tập trung không khí để tạo kiểu tóc bóng mượt

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Phụ tùng gắn
      Đầu sấy

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,5  m
      Điện áp
      220 V
      Công suất
      1200  W

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng và hồng
      Đồ họa
      Màu hoa cà

    • Đặc điểm

      Tay cầm có thể gập lại
      Móc treo bảo quản

    Badge-D2C

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