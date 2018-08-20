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  • Cạo an toàn và dễ dàng Cạo an toàn và dễ dàng Cạo an toàn và dễ dàng

    SatinShave Essential Máy làm sạch lông khô và ướt

    HP6341/00

    Cạo an toàn và dễ dàng

    Với máy làm sạch lông chức năng cạo đa năng này, bạn có thể cạo toàn cơ thể một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. Bí mật chính là đầu cạo nhỏ, cắt nhanh mà vẫn bảo vệ được làn da của bạn. Một cảm giác thật mềm mại và mượt mà sau mỗi lần sử dụng!

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 749.000 đ

    SatinShave Essential Máy làm sạch lông khô và ướt

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    Cạo an toàn và dễ dàng

    • dành cho chân
    • Máy làm sạch lông lá cạo đơn
    • Chạy bằng pin
    Hệ thống cạo an toàn để bảo vệ da tối ưu

    Hệ thống cạo an toàn để bảo vệ da tối ưu

    Đầu cạo nhỏ nhẹ nhàng bảo vệ da bạn mang lại sự mềm mại và mịn màng

    Tay nắm tiện dụng, có mặt nghiêng

    Tay nắm tiện dụng, có mặt nghiêng

    Để sử dụng thoải mái

    Sử dụng khô và ướt khi tắm

    Sử dụng khô và ướt khi tắm

    Tay nắm chống trượt giúp cạo nhẹ nhàng và thoải mái trong khi tắm, mang đến cho bạn trải nghiệm sử dụng khô và ướt tối ưu.

    Chạy bằng pin

    Chạy bằng pin

    Cạo ở mọi nơi với máy làm sạch lông dành cho nữ không dây này.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Đầu cọ vệ sinh
      2 x Pin AA
      Nắp đậy bảo quản

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      2x 1,5  V
      Số lượng lá cạo
      1

    • Dễ sử dụng

      Tay nắm
      Tiện dụng
      Không dây
      Khô và ướt

    • Hiệu suất

      Đầu cạo
      Máy làm sạch lông lá cạo đơn

    Badge-D2C

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