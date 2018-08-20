HP6341/00
Cạo an toàn và dễ dàng
Với máy làm sạch lông chức năng cạo đa năng này, bạn có thể cạo toàn cơ thể một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. Bí mật chính là đầu cạo nhỏ, cắt nhanh mà vẫn bảo vệ được làn da của bạn. Một cảm giác thật mềm mại và mượt mà sau mỗi lần sử dụng!Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu cạo nhỏ nhẹ nhàng bảo vệ da bạn mang lại sự mềm mại và mịn màng
Để sử dụng thoải mái
Tay nắm chống trượt giúp cạo nhẹ nhàng và thoải mái trong khi tắm, mang đến cho bạn trải nghiệm sử dụng khô và ướt tối ưu.
Cạo ở mọi nơi với máy làm sạch lông dành cho nữ không dây này.
Phụ kiện
Đặc điểm kỹ thuật
Dễ sử dụng
Hiệu suất
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