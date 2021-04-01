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  • Giảm 90% chất béo, giữ 100% vị ngon Giảm 90% chất béo, giữ 100% vị ngon Giảm 90% chất béo, giữ 100% vị ngon
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    Cao cấp Nồi chiên Airfryer XXL

    HD9860/90

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Giảm 90% chất béo, giữ 100% vị ngon

    Philips tự hào ra mắt nồi chiên không dầu THÔNG MINH duy nhất trên thế giới - Smart Chef Sensing XXL. Với công nghệ Cảm biến Thông minh Smart Sensing, nồi chiên HD9860 có thể tự cân đo khối lượng & kích thước thực phẩm rồi dựa vào đó để "suy nghĩ" và tự động điều chỉnh thời gian và nhiệt độ phù hợp nhất để cho ra món ăn tốt nhất.

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    Cao cấp Nồi chiên Airfryer XXL

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    Giảm 90% chất béo, giữ 100% vị ngon

    Món ăn tuyệt hảo chỉ với một nút chạm

    • Màu đen viền màu đồng, 1,4 kg
    • Công nghệ Loại bỏ chất béo
    • Công nghệ Rapid Air
    • Màu đen, đồng, 1,4kg
    Công nghệ Loại bỏ chất béo giúp tách và thu gom chất béo dư thừa

    Công nghệ Loại bỏ chất béo giúp tách và thu gom chất béo dư thừa

    Giờ đây, bạn có thể thưởng thức các món ăn lành mạnh hơn sau khi loại bỏ chất béo dư thừa khỏi thực phẩm. Philips Airfryer XXL có công nghệ Loại bỏ chất béo giúp tách và thu giữ chất béo dư thừa. Thưởng thức trọn vẹn hương vị của món gà quay nguyên con với lớp da giòn, thịt mềm và ít chất béo bão hòa hơn tới 50%***.

    Airfryer đầu tiên với dòng khí nhanh hơn 7 lần*

    Airfryer đầu tiên với dòng khí nhanh hơn 7 lần*

    Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với lượng chất béo giảm đến 90%*. Nồi chiên Airfryer XXL của Philips sử dụng không khí nóng (thay cho dầu) để chiên thức ăn với rất ít dầu hoặc không cần dầu. Công nghệ Rapid Air của Philips tạo ra luồng khí nhanh hơn 7 lần để món ăn giòn rụm hơn** và thơm ngon hơn.

    Đa năng: Chiên rán, nướng bánh, nướng thịt, quay hoặc hâm nóng thức ăn.

    Đa năng: Chiên rán, nướng bánh, nướng thịt, quay hoặc hâm nóng thức ăn.

    Bạn có thể chế biến hàng trăm món ăn với nồi chiên Airfryer XXL. Chiên rán, nướng bánh, nướng thịt, quay hoặc hâm nóng thức ăn. Mỗi món ăn đều thơm ngon đến miếng cuối cùng nhờ thiết kế hình sao và luồng khí nóng của Philips cho phép không khí lưu chuyển dễ dàng. Nồi chiên này giúp thức ăn chín đều từ mọi phía để bạn có thể thưởng thức bữa ăn hoàn hảo vào mọi lúc.

    Các cài đặt Nấu ăn thông minh để nấu những món ăn phổ biến

    Các cài đặt Nấu ăn thông minh để nấu những món ăn phổ biến

    Các đầu bếp chuyên nghiệp của cúng tôi đã thiết kế chức năng Đầu bếp Thông minh Smart Chef để suy nghĩ và nấu nướng thay cho bạn. Chỉ với một chạm, nồi chiên XXL sẽ suy nghĩ và nấu nướng thay cho bạn, bất kể là khoai tây tươi hoặc đông lạnh, đùi gà, gà hoặc cá nguyên con.

    Hàng trăm công thức nấu ăn trong một ứng dụng duy nhất

    Hàng trăm công thức nấu ăn trong một ứng dụng duy nhất

    Sử dụng thành thạo Nồi chiên không dầu Airfryer với HomeID và Philips Airfryer XXL. Khám phá hàng trăm công thức nấu ăn ngon và thử nhiều món ăn mới và thú vị.

    Cài đặt nấu nướng "Lưu cài đặt ưa thích" thuận tiện

    Cài đặt nấu nướng "Lưu cài đặt ưa thích" thuận tiện

    Bạn có thể lưu chế độ yêu thích của mình gồm thời gian & nhiệt độ cho món ăn để nồi chiên ghi nhớ và chế biến theo. Thật dễ dàng chỉ vơi một nút chạm. Airfryer XXL chính là lựa chọn hoàn hảo để chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng.

    Với dung tích lớn XXL, nồi chiên có thể chế biến nguyên con gà hoặc 1,4kg khoai tây chiên

    Với dung tích lớn XXL, nồi chiên có thể chế biến nguyên con gà hoặc 1,4kg khoai tây chiên

    Bạn có thể nấu bữa ăn cho cả gia đình với Nồi chiên Airfryer XXL mới. Dung tích đầy đủ của nồi chiên giúp bạn dễ dàng nấu một bữa ăn thịnh soạn và thơm ngon. Bạn có thể nấu nguyên con gà hoặc chiên tới 1,4 kg khoai tây để chiêu đãi cả gia đình hoặc bạn bè. Bạn có thể phục vụ lên đến sáu phần ăn với dung tích giỏ lớn 7,3 lít.

    Giỏ QuickClean và tất cả các bộ phận tháo rời đều có thể rửa được trong máy rửa chén

    Giỏ QuickClean và tất cả các bộ phận tháo rời đều có thể rửa được trong máy rửa chén

    Vệ sinh giỏ chiên QuickClean nhanh chóng và dễ dàng với tấm lưới không dính có thể tháo rời. Tất cả bộ phận tháo rời đều có thể vệ sinh bằng máy rửa chén.

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Philips Airfyer hoạt động hiệu quả hơn để tiết kiệm thời gian và điện năng bằng cách nấu những bữa ăn ngon với mức điện năng ít hơn tới 70% và nhanh hơn tới 50% so với lò nướng truyền thống.****

    Chế độ Giữ ấm thuận tiện

    Chế độ Giữ ấm thuận tiện

    Với chế độ Giữ ấm tiện dụng, nồi chiên sẽ giữ cho thức ăn của bạn luôn ấm ở nhiệt độ lý tưởng trong tối đa 30 phút và bạn có thể thưởng thức bữa ăn khi bạn đã sẵn sàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2200-2225 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50/60 Hz

    • Thông số chung

      Chịu nhiệt
      Chiều dài dây
      0,8 m
      Chức năng giữ ấm
      30 phút
      Một ngăn hoặc hai ngăn
      Một giỏ
      Khả năng kết nối
      Không kết nối

    • Khối lượng và kích thước

      Trọng lượng sản phẩm
      7,99 kg
      Kích thước sản phẩm
      433,10x321,60x315,70 mm

    Badge-D2C

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    • Công nghệ Philips Rapid Air tăng tốc độ luồng khí trong giỏ chiên gấp 7 lần so với tốc độ luồng khí trong nồi chiên Phiips Viva Airfryer đáy phẳng
    • Từ 3 đùi gà tươi, nấu ở mức nhiệt 180°C trong 24 phút
    • **Loại bỏ chất béo từ 3 chân gà sống, nấu ở 180°C trong 24 phút
    • ***Chi phí năng lượng khi nấu một miếng ức gà (AF 160°C, không làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (200°C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A. Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo nội bộ trong phòng thí nghiệm với các sản phẩm HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Kết quả có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
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