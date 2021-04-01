Với dung tích lớn XXL, nồi chiên có thể chế biến nguyên con gà hoặc 1,4kg khoai tây chiên

Bạn có thể nấu bữa ăn cho cả gia đình với Nồi chiên Airfryer XXL mới. Dung tích đầy đủ của nồi chiên giúp bạn dễ dàng nấu một bữa ăn thịnh soạn và thơm ngon. Bạn có thể nấu nguyên con gà hoặc chiên tới 1,4 kg khoai tây để chiêu đãi cả gia đình hoặc bạn bè. Bạn có thể phục vụ lên đến sáu phần ăn với dung tích giỏ lớn 7,3 lít.