HD9860/90
Giảm 90% chất béo, giữ 100% vị ngon
Philips tự hào ra mắt nồi chiên không dầu THÔNG MINH duy nhất trên thế giới - Smart Chef Sensing XXL. Với công nghệ Cảm biến Thông minh Smart Sensing, nồi chiên HD9860 có thể tự cân đo khối lượng & kích thước thực phẩm rồi dựa vào đó để "suy nghĩ" và tự động điều chỉnh thời gian và nhiệt độ phù hợp nhất để cho ra món ăn tốt nhất.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Giờ đây, bạn có thể thưởng thức các món ăn lành mạnh hơn sau khi loại bỏ chất béo dư thừa khỏi thực phẩm. Philips Airfryer XXL có công nghệ Loại bỏ chất béo giúp tách và thu giữ chất béo dư thừa. Thưởng thức trọn vẹn hương vị của món gà quay nguyên con với lớp da giòn, thịt mềm và ít chất béo bão hòa hơn tới 50%***.
Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với lượng chất béo giảm đến 90%*. Nồi chiên Airfryer XXL của Philips sử dụng không khí nóng (thay cho dầu) để chiên thức ăn với rất ít dầu hoặc không cần dầu. Công nghệ Rapid Air của Philips tạo ra luồng khí nhanh hơn 7 lần để món ăn giòn rụm hơn** và thơm ngon hơn.
Bạn có thể chế biến hàng trăm món ăn với nồi chiên Airfryer XXL. Chiên rán, nướng bánh, nướng thịt, quay hoặc hâm nóng thức ăn. Mỗi món ăn đều thơm ngon đến miếng cuối cùng nhờ thiết kế hình sao và luồng khí nóng của Philips cho phép không khí lưu chuyển dễ dàng. Nồi chiên này giúp thức ăn chín đều từ mọi phía để bạn có thể thưởng thức bữa ăn hoàn hảo vào mọi lúc.
Các đầu bếp chuyên nghiệp của cúng tôi đã thiết kế chức năng Đầu bếp Thông minh Smart Chef để suy nghĩ và nấu nướng thay cho bạn. Chỉ với một chạm, nồi chiên XXL sẽ suy nghĩ và nấu nướng thay cho bạn, bất kể là khoai tây tươi hoặc đông lạnh, đùi gà, gà hoặc cá nguyên con.
Sử dụng thành thạo Nồi chiên không dầu Airfryer với HomeID và Philips Airfryer XXL. Khám phá hàng trăm công thức nấu ăn ngon và thử nhiều món ăn mới và thú vị.
Bạn có thể lưu chế độ yêu thích của mình gồm thời gian & nhiệt độ cho món ăn để nồi chiên ghi nhớ và chế biến theo. Thật dễ dàng chỉ vơi một nút chạm. Airfryer XXL chính là lựa chọn hoàn hảo để chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng.
Bạn có thể nấu bữa ăn cho cả gia đình với Nồi chiên Airfryer XXL mới. Dung tích đầy đủ của nồi chiên giúp bạn dễ dàng nấu một bữa ăn thịnh soạn và thơm ngon. Bạn có thể nấu nguyên con gà hoặc chiên tới 1,4 kg khoai tây để chiêu đãi cả gia đình hoặc bạn bè. Bạn có thể phục vụ lên đến sáu phần ăn với dung tích giỏ lớn 7,3 lít.
Vệ sinh giỏ chiên QuickClean nhanh chóng và dễ dàng với tấm lưới không dính có thể tháo rời. Tất cả bộ phận tháo rời đều có thể vệ sinh bằng máy rửa chén.
Philips Airfyer hoạt động hiệu quả hơn để tiết kiệm thời gian và điện năng bằng cách nấu những bữa ăn ngon với mức điện năng ít hơn tới 70% và nhanh hơn tới 50% so với lò nướng truyền thống.****
Với chế độ Giữ ấm tiện dụng, nồi chiên sẽ giữ cho thức ăn của bạn luôn ấm ở nhiệt độ lý tưởng trong tối đa 30 phút và bạn có thể thưởng thức bữa ăn khi bạn đã sẵn sàng.
Quốc gia xuất xứ
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số chung
Khối lượng và kích thước
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox