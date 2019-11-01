HD9745/90
Giảm 90% chất béo, giữa 100% vị ngon
Nồi chiên không dầu Philips sử dụng dòng khí nóng để chiên rán thức ăn với rất ít dầu hoặc không cần dầu. Công nghệ Loại bỏ chất béo mới (Fat Removal Technology), hay còn gọi là công nghệ Twin TurboStar, được thiết kế giúp loại bỏ hiệu quả chất béo có trong thực phẩm, mang đến những món chiên thơm ngon, giòn rụm mà vẫn tốt cho sức khỏe của cả gia đình.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Thưởng thức các món ăn lành mạnh hơn sau khi loại bỏ chất béo dư thừa khỏi thực phẩm với công nghệ Loại bỏ chất béo có ở nồi chiên Philips Airfryer. Cho cả nhà thưởng thức những món ăn giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với hương vị thơm ngon và chất béo tối thiểu.
Giao diện kỹ thuật số dễ sử dụng với các chương trình nấu ăn được cài đặt sẵn, cho phép bạn nấu khoai tây chiên đông lạnh, thịt, cá và đùi gà chỉ bằng một lần chạm nút. Núm xoay QuickControl cho phép bạn thiết lập cả nhiệt độ và thời gian nấu.
Philips Airfryer mới nhỏ gọn hơn 20%* giúp tiết kiệm không gian nhưng vẫn nấu được cùng một lượng thức ăn như bình thường. Tức là 0,8kg khoai tây chiên, tối đa 4 phần. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng đặt máy trên mặt bàn bếp và sử dụng hằng ngày.
Công nghệ Rapid Air của Philips tạo ra luồng khí nhanh hơn 7 lần để món ăn giòn rụm và thơm ngon hơn**. Hãy thưởng thức các món ăn nhanh hấp dẫn và lành mạnh hơn cũng như các bữa ăn được chiên giòn tuyệt hảo mà vẫn chín mềm bên trong.
Nấu ăn nhanh hơn và thuận tiện hơn bao giờ hết với Philips Airfryer. Nhờ công nghệ làm nóng tức thời và Rapid Airflow, thức ăn của bạn sẽ được nấu chín nhanh hơn 1,5 lần so với lò nướng****. Ưu điểm lớn nhất là bạn không cần làm nóng Airfryer trước. Chỉ cần bật nồi chiên và bắt đầu nấu.
Bạn có thể chế biến hàng trăm món ăn với nồi chiên Airfryer. Chiên rán, nướng bánh, quay giòn, nướng thịt hoặc hâm nóng thức ăn. Mỗi món ăn đều thơm ngon đến miếng cuối cùng nhờ thiết kế hình sao và luồng khí nóng của Philips cho phép không khí lưu chuyển dễ dàng. Nồi chiên này giúp thức ăn chín đều từ mọi phía để bạn có thể thưởng thức bữa ăn hoàn hảo vào mọi lúc.
Nồi chiên Airfryer sử dụng dòng khí nóng để chiên món ăn khoái khẩu của bạn mà không cần thêm dầu hoặc chỉ cần thêm một ít dầu, vì vậy bạn có thể giảm lượng chất béo đến 90%***. Thưởng thức món ăn thơm ngon, giòn rụm như chiên ngập dầu, với lượng chất béo thấp nhất.
Làm sạch nhanh chóng và dễ dàng nhờ giỏ QuickClean của Airfryer có tấm lưới chống dính có thể tháo rời. Bạn có thể dễ dàng rửa sạch giỏ và ngăn kéo tháo rời phủ lớp chống dính bằng máy rửa chén.
Sử dụng thành thạo Nồi chiên không dầu Airfryer với HomeID và Philips Airfryer XXL. Khám phá hàng trăm công thức nấu ăn ngon và thử nhiều món ăn mới và thú vị.
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Khối lượng và kích thước
Thông số chung
Hoàn thiện
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Tính bền vững
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