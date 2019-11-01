Cụm từ tìm kiếm

  • Giảm 90% chất béo, giữa 100% vị ngon Giảm 90% chất béo, giữa 100% vị ngon Giảm 90% chất béo, giữa 100% vị ngon
  • Play Pause

    Cao cấp Nồi chiên không dầu Airfryer

    HD9745/90

    Giảm 90% chất béo, giữa 100% vị ngon

    Nồi chiên không dầu Philips sử dụng dòng khí nóng để chiên rán thức ăn với rất ít dầu hoặc không cần dầu. Công nghệ Loại bỏ chất béo mới (Fat Removal Technology), hay còn gọi là công nghệ Twin TurboStar, được thiết kế giúp loại bỏ hiệu quả chất béo có trong thực phẩm, mang đến những món chiên thơm ngon, giòn rụm mà vẫn tốt cho sức khỏe của cả gia đình.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Cao cấp Nồi chiên không dầu Airfryer

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Airfryer

    Giảm 90% chất béo, giữa 100% vị ngon

    Chiên giòn thơm ngon, không ngại chất béo*

    • Công nghệ Loại bỏ chất béo
    • Công nghệ RapidAir
    • Đen, 0,8 kg
    • + 1 phụ kiện
    Công nghệ Loại bỏ chất béo giúp tách và thu gom chất béo dư thừa

    Công nghệ Loại bỏ chất béo giúp tách và thu gom chất béo dư thừa

    Thưởng thức các món ăn lành mạnh hơn sau khi loại bỏ chất béo dư thừa khỏi thực phẩm với công nghệ Loại bỏ chất béo có ở nồi chiên Philips Airfryer. Cho cả nhà thưởng thức những món ăn giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với hương vị thơm ngon và chất béo tối thiểu.

    Màn hình kỹ thuật số có 4 chương trình nấu ăn cài đặt sẵn

    Màn hình kỹ thuật số có 4 chương trình nấu ăn cài đặt sẵn

    Giao diện kỹ thuật số dễ sử dụng với các chương trình nấu ăn được cài đặt sẵn, cho phép bạn nấu khoai tây chiên đông lạnh, thịt, cá và đùi gà chỉ bằng một lần chạm nút. Núm xoay QuickControl cho phép bạn thiết lập cả nhiệt độ và thời gian nấu.

    Nồi chiên Airfryer nhỏ gọn nhất của chúng tôi có thể chứa đến 0,8kg thực phẩm

    Nồi chiên Airfryer nhỏ gọn nhất của chúng tôi có thể chứa đến 0,8kg thực phẩm

    Philips Airfryer mới nhỏ gọn hơn 20%* giúp tiết kiệm không gian nhưng vẫn nấu được cùng một lượng thức ăn như bình thường. Tức là 0,8kg khoai tây chiên, tối đa 4 phần. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng đặt máy trên mặt bàn bếp và sử dụng hằng ngày.

    Công nghệ Rapid Air cho món ăn giòn rụm và thơm ngon hơn

    Công nghệ Rapid Air cho món ăn giòn rụm và thơm ngon hơn

    Công nghệ Rapid Air của Philips tạo ra luồng khí nhanh hơn 7 lần để món ăn giòn rụm và thơm ngon hơn**. Hãy thưởng thức các món ăn nhanh hấp dẫn và lành mạnh hơn cũng như các bữa ăn được chiên giòn tuyệt hảo mà vẫn chín mềm bên trong.

    Nhanh hơn 1,5 lần so với lò nướng****

    Nhanh hơn 1,5 lần so với lò nướng****

    Nấu ăn nhanh hơn và thuận tiện hơn bao giờ hết với Philips Airfryer. Nhờ công nghệ làm nóng tức thời và Rapid Airflow, thức ăn của bạn sẽ được nấu chín nhanh hơn 1,5 lần so với lò nướng****. Ưu điểm lớn nhất là bạn không cần làm nóng Airfryer trước. Chỉ cần bật nồi chiên và bắt đầu nấu.

    Chiên rán, nướng, quay hoặc hâm nóng thức ăn.

    Chiên rán, nướng, quay hoặc hâm nóng thức ăn.

    Bạn có thể chế biến hàng trăm món ăn với nồi chiên Airfryer. Chiên rán, nướng bánh, quay giòn, nướng thịt hoặc hâm nóng thức ăn. Mỗi món ăn đều thơm ngon đến miếng cuối cùng nhờ thiết kế hình sao và luồng khí nóng của Philips cho phép không khí lưu chuyển dễ dàng. Nồi chiên này giúp thức ăn chín đều từ mọi phía để bạn có thể thưởng thức bữa ăn hoàn hảo vào mọi lúc.

    Dùng ít dầu hoặc không dùng dầu khi chiên

    Dùng ít dầu hoặc không dùng dầu khi chiên

    Nồi chiên Airfryer sử dụng dòng khí nóng để chiên món ăn khoái khẩu của bạn mà không cần thêm dầu hoặc chỉ cần thêm một ít dầu, vì vậy bạn có thể giảm lượng chất béo đến 90%***. Thưởng thức món ăn thơm ngon, giòn rụm như chiên ngập dầu, với lượng chất béo thấp nhất.

    Giỏ QuickClean và tất cả các bộ phận tháo rời đều có thể rửa được trong máy rửa chén

    Giỏ QuickClean và tất cả các bộ phận tháo rời đều có thể rửa được trong máy rửa chén

    Làm sạch nhanh chóng và dễ dàng nhờ giỏ QuickClean của Airfryer có tấm lưới chống dính có thể tháo rời. Bạn có thể dễ dàng rửa sạch giỏ và ngăn kéo tháo rời phủ lớp chống dính bằng máy rửa chén.

    Hàng trăm công thức nấu ăn trong ứng dụng

    Hàng trăm công thức nấu ăn trong ứng dụng

    Sử dụng thành thạo Nồi chiên không dầu Airfryer với HomeID và Philips Airfryer XXL. Khám phá hàng trăm công thức nấu ăn ngon và thử nhiều món ăn mới và thú vị.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Khay nướng bánh
      • Màn hình LED
      • Rapid Air đã được cấp bằng sáng chế

    • Thông số kỹ thuật

      Điện áp
      220  V
      Nguồn
      1500  W
      Chiều dài dây
      0,8  m
      Sức chứa của giỏ
      0,8  kg
      Dung tích giỏ
      0,8 kg thực phẩm
      Công nghệ Loại bỏ chất béo
      Sử dụng ngay, không cần làm nóng trước
      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Nút giữ ấm
      Nút cài đặt sẵn
      Chương trình
      4 cài đặt trước
      Lưu các cài đặt nấu ăn của bạn
      Không

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      365x266x280  mm
      Trọng lượng của sản phẩm
      5,3  kg

    • Thông số chung

      Các tính năng sản phẩm
      • Tự động ngắt
      • Thân máy làm bằng chất liệu chống nóng
      • Hộc chứa dây nguồn
      • Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      • Công tắc bật/tắt
      • Tín hiệu sẵn sàng
      • Điều khiển nhiệt độ
      • Đèn bật nguồn
      • QuickClean (Làm sạch nhanh)
      • Công nghệ cấp nhiệt nhanh tiên tiến
      • Chân chống trượt
      • Rapid Air đã được cấp bằng sáng chế
      • Chức năng nấu cài sẵn
      • Điều khiển thời gian
      • Ứng dụng HomeID
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ Twin TurboStar
      Cài đặt sẵn
      4
      Điều khiển thời gian
      Lên đến 60 phút

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Nhựa

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc bảng điều khiển
      Đen

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Nguyên liệu tái chế > 90%
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • So với hàm lượng chất béo của thịt gà và thịt lợn khi chiên bằng nồi chiên và chảo chiên ngập dầu
    • *Công nghệ Rapid Air tăng tốc độ luồng khí trong giỏ nhanh hơn 7 lần, so với tốc độ luồng khí trong dòng Nồi chiên Philips Viva Airfryer đáy phẳng
    • **So với thức ăn vừa chiên được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường
    • ***So với khoai tây chiên và đùi gà trong lò nướng thông thường
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox