Nhanh hơn 1,5 lần so với lò nướng****

Nấu ăn nhanh hơn và thuận tiện hơn bao giờ hết với Philips Airfryer. Nhờ công nghệ làm nóng tức thời và Rapid Airflow, thức ăn của bạn sẽ được nấu chín nhanh hơn 1,5 lần so với lò nướng****. Ưu điểm lớn nhất là bạn không cần làm nóng Airfryer trước. Chỉ cần bật nồi chiên và bắt đầu nấu.