HD9395/90
Ngoài mát, trong nóng
Đun sôi dễ dàng với Bình đun hai lớp: Thiết kế hai lớp giữ ấm lâu, an toàn tối đa và tiết kiệm năng lượng nhờ nhờ ước tính dung tích nấu theo cốc/tách. Lòng bình được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm để đảm bảo vệ sinh và tuổi thọ cao.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bạn không còn phải đợi mặt ngoài của bình đun nguội xuống nữa. Bình đun hai lớp của chúng tôi có lớp cách nhiệt, đảm bảo mặt ngoài mát trong khi vẫn duy trì độ ấm của nước bên trong trong thời gian dài.
Hệ thống điều khiển Strix tích hợp đảm bảo bình đun sẽ tự động tắt khi hết nước hoặc khi được nhấc lên khỏi đế. Điều này làm giảm nguy cơ sôi khô gây hư hỏng và tránh lãng phí năng lượng.
Tận hưởng một bữa ăn an toàn và sạch sẽ. Bình đun được làm từ thép không gỉ, thích hợp cho thực phẩm để đảm bảo vệ sinh tối đa và chống ăn mòn.
Lòng bình được làm bằng thép không gỉ có miệng rộng được thiết kế để đun sôi nhanh và dễ dàng vệ sinh.
Đèn báo bật/tắt để bạn có thể nhanh chóng biết được bình đun nước của bạn đang bật hay chưa
Chỉ cần đặt bình đun lên đế, điều chỉnh bình đun theo hướng ưa thích bằng cách sử dụng đế xoay tiện lợi.
Góp phần tạo nên một thế giới xanh hơn đồng thời tiết kiệm năng lượng và nước. Chỉ đun nóng những gì bạn cần, được hỗ trợ bởi chỉ báo cốc để đun sôi nhanh chóng, tiết kiệm năng lượng trong vòng chưa đầy một phút.
Dễ dàng mở bình đun chỉ bằng một nút bấm trên nắp lò xo.
Có thể quấn dây điện gọn gàng và dễ dàng quanh đế bình để bạn cất giữ bình đun gọn gàng.
Dung tích 1,7 lít phù hợp cho cả gia đình hoặc một nhóm. Bình đun của chúng tôi có thể đun sôi đủ nước một cách hiệu quả cho tối đa 7 cốc.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Quốc gia xuất xứ
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