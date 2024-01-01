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  • Ngoài mát, trong nóng Ngoài mát, trong nóng Ngoài mát, trong nóng

    Bình đun hai lớp 5000 Bình đun hai lớp 5000 Series

    HD9395/90

    Overall rating / 5
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    Ngoài mát, trong nóng

    Đun sôi dễ dàng với Bình đun hai lớp: Thiết kế hai lớp giữ ấm lâu, an toàn tối đa và tiết kiệm năng lượng nhờ nhờ ước tính dung tích nấu theo cốc/tách. Lòng bình được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm để đảm bảo vệ sinh và tuổi thọ cao.

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    Bình đun hai lớp 5000 Bình đun hai lớp 5000 Series

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    Ngoài mát, trong nóng

    Thiết kế hai lớp, mặt trong bình trơn láng bằng thép không gỉ

    • Đun sôi an toàn và hiệu quả
    • Công suất mạnh, thiết kế tinh tế
    • Dung tích 1,7 lít dành cho gia đình
    Bình đun hai lớp có lớp cách nhiệt

    Bình đun hai lớp có lớp cách nhiệt

    Bạn không còn phải đợi mặt ngoài của bình đun nguội xuống nữa. Bình đun hai lớp của chúng tôi có lớp cách nhiệt, đảm bảo mặt ngoài mát trong khi vẫn duy trì độ ấm của nước bên trong trong thời gian dài.

    Bảo vệ chống sôi khô với hệ thống điều khiển Strix

    Bảo vệ chống sôi khô với hệ thống điều khiển Strix

    Hệ thống điều khiển Strix tích hợp đảm bảo bình đun sẽ tự động tắt khi hết nước hoặc khi được nhấc lên khỏi đế. Điều này làm giảm nguy cơ sôi khô gây hư hỏng và tránh lãng phí năng lượng.

    Thép không gỉ, thích hợp cho thực phẩm đảm bảo vệ sinh và chống ăn mòn

    Thép không gỉ, thích hợp cho thực phẩm đảm bảo vệ sinh và chống ăn mòn

    Tận hưởng một bữa ăn an toàn và sạch sẽ. Bình đun được làm từ thép không gỉ, thích hợp cho thực phẩm để đảm bảo vệ sinh tối đa và chống ăn mòn.

    Bình bằng thép không gỉ phù hợp với thực phẩm, đun sôi nhanh, hợp vệ sinh

    Bình bằng thép không gỉ phù hợp với thực phẩm, đun sôi nhanh, hợp vệ sinh

    Lòng bình được làm bằng thép không gỉ có miệng rộng được thiết kế để đun sôi nhanh và dễ dàng vệ sinh.

    Đèn báo bật/tắt

    Đèn báo bật/tắt

    Đèn báo bật/tắt để bạn có thể nhanh chóng biết được bình đun nước của bạn đang bật hay chưa

    Đế 360 độ dễ lắp

    Đế 360 độ dễ lắp

    Chỉ cần đặt bình đun lên đế, điều chỉnh bình đun theo hướng ưa thích bằng cách sử dụng đế xoay tiện lợi.

    Chỉ báo cốc giúp tiết kiệm năng lượng

    Chỉ báo cốc giúp tiết kiệm năng lượng

    Góp phần tạo nên một thế giới xanh hơn đồng thời tiết kiệm năng lượng và nước. Chỉ đun nóng những gì bạn cần, được hỗ trợ bởi chỉ báo cốc để đun sôi nhanh chóng, tiết kiệm năng lượng trong vòng chưa đầy một phút.

    Nắp nhả lò xo

    Nắp nhả lò xo

    Dễ dàng mở bình đun chỉ bằng một nút bấm trên nắp lò xo.

    Ngăn quấn dây điện gọn gàng

    Ngăn quấn dây điện gọn gàng

    Có thể quấn dây điện gọn gàng và dễ dàng quanh đế bình để bạn cất giữ bình đun gọn gàng.

    Dung tích lớn 1,7 lít cho tối đa 7 cốc

    Dung tích lớn 1,7 lít cho tối đa 7 cốc

    Dung tích 1,7 lít phù hợp cho cả gia đình hoặc một nhóm. Bình đun của chúng tôi có thể đun sôi đủ nước một cách hiệu quả cho tối đa 7 cốc.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Ánh kim
      Dung tích của ngăn chứa nước
      1,7 lít
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1850-2200W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60Hz
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tính năng an toàn

      Tự động ngắt

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      15,5cm
      Chiều rộng sản phẩm
      23,05cm
      Chiều cao sản phẩm
      25,2cm
      Trọng lượng sản phẩm
      1183,5g
      Chiều dài gói hàng
      18,5cm
      Chiều rộng gói hàng
      24cm
      Chiều cao gói hàng
      28cm
      Trọng lượng gói hàng
      402,5g

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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