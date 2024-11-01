HD9355/92
Uống nước nóng mọi lúc
Bình đun được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm để sử dụng hàng ngày lâu dài và đáng tin cậy. Bình đun với chế độ Giữ ấm thuận tiện để bạn có thể uống nước nóng mọi lúc. Philips đã mang 60 năm kinh nghiệm và chất lượng được tin tưởng vào thiết kế tao nhã này.
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Thiết kế ngăn quấn dây quanh chân đế giúp bạn dễ dàng bảo quản dây điện và cất giữ bình đun trong phòng bếp của bạn.
Có thể rót nước vào bình đun thông qua vòi hoặc bằng cách mở nắp lò xo.
Bình đun không dây được đặt trên đế xoay 360°, dễ dàng nhấc lên và lắp lại.
Đế nhiệt phẳng, ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh và dễ dàng làm sạch.
Theo dõi mực nước nhờ có vạch chỉ báo dễ đọc nằm bên dưới tay cầm.
Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng sôi khô, với công tắc tự động tắt khi nước sôi.
Nắp nhấn nút mở nhẹ nhàng chỉ bằng một nút bấm, tránh tiếp xúc với hơi nước. Miệng bình rộng giúp dễ dàng vệ sinh hơn.
Đèn báo tích hợp trong công tắc nguồn sẽ sáng lên khi bình đun được bật.
Các bộ phận kim loại bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm (SUS304) để đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.
Tính năng giữ ấm sẽ duy trì nước trong bình đun ở nhiệt độ đã chọn để bạn không cần phải đun sôi lại.
Vòi chống tràn được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm và ngăn nước tràn ra ngoài hiệu quả, đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.
Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Quốc gia xuất xứ
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