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  • Uống nước nóng mọi lúc Uống nước nóng mọi lúc Uống nước nóng mọi lúc

    Viva Collection Bình đun

    HD9355/92

    Uống nước nóng mọi lúc

    Bình đun được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm để sử dụng hàng ngày lâu dài và đáng tin cậy. Bình đun với chế độ Giữ ấm thuận tiện để bạn có thể uống nước nóng mọi lúc. Philips đã mang 60 năm kinh nghiệm và chất lượng được tin tưởng vào thiết kế tao nhã này.

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Viva Collection Bình đun

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    Uống nước nóng mọi lúc

    Với chức năng giữ ấm

    • Ánh kim
    • Nắp nhún lò xo
    • Đèn báo
    • 1,7 L
    Ngăn quấn dây điện ẩn

    Ngăn quấn dây điện ẩn

    Thiết kế ngăn quấn dây quanh chân đế giúp bạn dễ dàng bảo quản dây điện và cất giữ bình đun trong phòng bếp của bạn.

    Dễ dàng châm nước qua nắp hoặc vòi

    Dễ dàng châm nước qua nắp hoặc vòi

    Có thể rót nước vào bình đun thông qua vòi hoặc bằng cách mở nắp lò xo.

    Bình đun không dây, đế xoay tròn 360°

    Bình đun không dây, đế xoay tròn 360°

    Bình đun không dây được đặt trên đế xoay 360°, dễ dàng nhấc lên và lắp lại.

    Đế nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh

    Đế nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh

    Đế nhiệt phẳng, ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh và dễ dàng làm sạch.

    Vạch chỉ báo mực nước dễ đọc

    Vạch chỉ báo mực nước dễ đọc

    Theo dõi mực nước nhờ có vạch chỉ báo dễ đọc nằm bên dưới tay cầm.

    Hệ thống an toàn chống đun sôi khô

    Hệ thống an toàn chống đun sôi khô

    Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng sôi khô, với công tắc tự động tắt khi nước sôi.

    Nắp lò xo có miệng rộng giúp vệ sinh dễ dàng

    Nắp lò xo có miệng rộng giúp vệ sinh dễ dàng

    Nắp nhấn nút mở nhẹ nhàng chỉ bằng một nút bấm, tránh tiếp xúc với hơi nước. Miệng bình rộng giúp dễ dàng vệ sinh hơn.

    Đèn báo hiệu khi nào bình đun bật

    Đèn báo hiệu khi nào bình đun bật

    Đèn báo tích hợp trong công tắc nguồn sẽ sáng lên khi bình đun được bật.

    Kim loại thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304)

    Kim loại thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304)

    Các bộ phận kim loại bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm (SUS304) để đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.

    Tính năng giữ ấm mà không cần đun lại

    Tính năng giữ ấm sẽ duy trì nước trong bình đun ở nhiệt độ đã chọn để bạn không cần phải đun sôi lại.

    Vòi chống tràn bằng thép không gỉ

    Vòi chống tràn được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm và ngăn nước tràn ra ngoài hiệu quả, đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.

    Hệ thống điều khiển Strix

    Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Ánh kim
      Dung tích của ngăn chứa nước
      1,7 lít
      Tương thích với nhà thông minh
      Không
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1900
      Điện áp
      230
      Tần số
      50-60

    • Tính năng an toàn

      Tự động ngắt

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      15,6
      Chiều rộng sản phẩm
      23
      Chiều cao sản phẩm
      24,3
      Trọng lượng sản phẩm
      1,14
      Chiều dài gói hàng
      19,8
      Chiều rộng gói hàng
      22,8
      Chiều cao gói hàng
      25,2
      Trọng lượng gói hàng
      1,49

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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