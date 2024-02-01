HD9350/90
Được thiết kế để sử dụng bền lâu
Bình đun được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm để sử dụng hàng ngày lâu dài và đáng tin cậy. Philips đã mang 60 năm kinh nghiệm và chất lượng được tin tưởng vào thiết kế trang nhã này.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bộ lọc lưới siêu nhỏ có thể tháo rời trên vòi giúp lọc sạch các hạt cặn vôi nhỏ tới 200 micron, đảm bảo nguồn nước sạch.
Đế nhiệt phẳng, ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh và dễ dàng làm sạch.
Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng sôi khô, với công tắc tự động tắt khi nước sôi.
Đèn báo tích hợp trong công tắc nguồn sẽ sáng lên khi bình đun được bật.
Theo dõi mực nước nhờ có vạch chỉ báo dễ đọc nằm bên dưới tay cầm.
Nắp nhấn nút mở nhẹ nhàng chỉ bằng một nút bấm, tránh tiếp xúc với hơi nước. Miệng bình rộng giúp dễ dàng vệ sinh hơn.
Có thể rót nước vào bình đun thông qua vòi hoặc bằng cách mở nắp lò xo.
Bình đun không dây được đặt trên đế xoay 360°, dễ dàng nhấc lên và lắp lại.
Thiết kế ngăn quấn dây quanh chân đế giúp bạn dễ dàng bảo quản dây điện và cất giữ bình đun trong phòng bếp của bạn.
Các chỉ báo mực nước tiện dụng, bao gồm chỉ báo một cốc, đảm bảo rằng bạn chỉ đun sôi lượng nước cần thiết, tiết kiệm cả năng lượng (một cốc nước 250 ml so với 1 lít) và nước, đồng thời góp phần tạo nên một môi trường tốt hơn.
Các bộ phận kim loại bằng thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304) để đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.
Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Quốc gia xuất xứ
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