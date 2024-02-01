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  • Được thiết kế để sử dụng bền lâu Được thiết kế để sử dụng bền lâu Được thiết kế để sử dụng bền lâu

    Daily Collection Bình đun kim loại, nắp nhún lò xo, đèn báo

    HD9350/90

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Được thiết kế để sử dụng bền lâu

    Bình đun được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm để sử dụng hàng ngày lâu dài và đáng tin cậy. Philips đã mang 60 năm kinh nghiệm và chất lượng được tin tưởng vào thiết kế trang nhã này.

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    Daily Collection Bình đun kim loại, nắp nhún lò xo, đèn báo

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    Được thiết kế để sử dụng bền lâu

    Để sử dụng hàng ngày lâu dài và đáng tin cậy

    • Ánh kim
    • Nắp nhún lò xo
    • Đèn báo
    • 1,7 lít
    Bộ lọc lưới siêu nhỏ giúp lọc sạch các hạt cặn vôi nhỏ

    Bộ lọc lưới siêu nhỏ giúp lọc sạch các hạt cặn vôi nhỏ

    Bộ lọc lưới siêu nhỏ có thể tháo rời trên vòi giúp lọc sạch các hạt cặn vôi nhỏ tới 200 micron, đảm bảo nguồn nước sạch.

    Đế nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh

    Đế nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh

    Đế nhiệt phẳng, ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh và dễ dàng làm sạch.

    Hệ thống an toàn chống đun sôi khô

    Hệ thống an toàn chống đun sôi khô

    Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng sôi khô, với công tắc tự động tắt khi nước sôi.

    Đèn báo hiệu khi nào bình đun bật

    Đèn báo hiệu khi nào bình đun bật

    Đèn báo tích hợp trong công tắc nguồn sẽ sáng lên khi bình đun được bật.

    Vạch chỉ báo mực nước dễ đọc

    Vạch chỉ báo mực nước dễ đọc

    Theo dõi mực nước nhờ có vạch chỉ báo dễ đọc nằm bên dưới tay cầm.

    Nắp lò xo có miệng rộng giúp vệ sinh dễ dàng

    Nắp lò xo có miệng rộng giúp vệ sinh dễ dàng

    Nắp nhấn nút mở nhẹ nhàng chỉ bằng một nút bấm, tránh tiếp xúc với hơi nước. Miệng bình rộng giúp dễ dàng vệ sinh hơn.

    Dễ dàng châm nước qua nắp hoặc vòi

    Dễ dàng châm nước qua nắp hoặc vòi

    Có thể rót nước vào bình đun thông qua vòi hoặc bằng cách mở nắp lò xo.

    Bình đun không dây, đế xoay tròn 360°

    Bình đun không dây, đế xoay tròn 360°

    Bình đun không dây được đặt trên đế xoay 360°, dễ dàng nhấc lên và lắp lại.

    Ngăn quấn dây điện ẩn

    Ngăn quấn dây điện ẩn

    Thiết kế ngăn quấn dây quanh chân đế giúp bạn dễ dàng bảo quản dây điện và cất giữ bình đun trong phòng bếp của bạn.

    Tiết kiệm tới 66% năng lượng với chỉ báo cốc

    Tiết kiệm tới 66% năng lượng với chỉ báo cốc

    Các chỉ báo mực nước tiện dụng, bao gồm chỉ báo một cốc, đảm bảo rằng bạn chỉ đun sôi lượng nước cần thiết, tiết kiệm cả năng lượng (một cốc nước 250 ml so với 1 lít) và nước, đồng thời góp phần tạo nên một môi trường tốt hơn.

    Kim loại thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304)

    Các bộ phận kim loại bằng thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304) để đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.

    Hệ thống điều khiển Strix

    Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Ánh kim
      Dung tích của ngăn chứa nước
      1,7 lít
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1850-2200W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60Hz
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tính năng an toàn

      Tự động ngắt

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      15cm
      Chiều rộng sản phẩm
      22cm
      Chiều cao sản phẩm
      25cm
      Trọng lượng sản phẩm
      973g
      Chiều dài gói hàng
      19,6cm
      Chiều rộng gói hàng
      22,6cm
      Chiều cao gói hàng
      24,2cm
      Trọng lượng gói hàng
      355,5g

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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