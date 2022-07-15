Cảm hứng hàng ngày cho các công thức chế biến mới dựa trên sở thích của bạn

Sau khi ghép nối với ứng dụng NutriU, bạn sẽ tìm được hàng trăm* công thức chế biến món ăn ngon miệng với Nồi chiên không dầu. Ứng dụng NutriU sẽ liên tục điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của bạn. Bạn có thể dễ dàng tải xuống Ứng dụng NutriU của chúng tôi từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple Store và sau đó ghép nối ứng dụng với Nồi chiên không dầu của bạn.