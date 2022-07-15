HD9280/90
Ngon miệng, bổ dưỡng. Có ứng dụng kèm theo.
Chọn từ hàng trăm* bữa ăn ngon được đề xuất dựa trên sở thích của bạn. Ghép nối với Ứng dụng NutriU, chọn một công thức và gửi đến Nồi chiên của bạn. Ngồi thư giãn và theo dõi quá trình chế biến, Ứng dụng sẽ thông báo cho bạn biết khi bữa ăn của bạn được hoàn thành!Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ Rapid Air Technology, cùng với thiết kế mặt đáy hình sao độc đáo, xoáy không khí nóng để tạo ra những món ăn ngon giòn bên ngoài và mềm bên trong, với rất ít dầu hoặc không cần dầu.
Philips Airfryer sử dụng không khí nóng để chiên món ăn giòn rụm với lượng chất béo đến 90%.*
Nồi chiên Philips Airfryer cung cấp các chức năng đa dạng: chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, phơi khô, nướng giòn, rã đông, hâm nóng, v.v.
Khám phá hàng trăm* công thức chế biến Nồi chiên không dầu thơm ngon, tốt cho sức khỏe và dễ nấu. Hầu hết các công thức chế biến trong Ứng dụng NutriU đều do các chuyên gia dinh dưỡng tuyển chọn để nấu ăn hàng ngày.
Sau khi ghép nối với ứng dụng NutriU, bạn sẽ tìm được hàng trăm* công thức chế biến món ăn ngon miệng với Nồi chiên không dầu. Ứng dụng NutriU sẽ liên tục điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của bạn. Bạn có thể dễ dàng tải xuống Ứng dụng NutriU của chúng tôi từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple Store và sau đó ghép nối ứng dụng với Nồi chiên không dầu của bạn.
Giải phóng tiềm năng của bạn và nấu nhiều bữa ăn ngon và lành mạnh. Ứng dụng HomeID sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể tự chế biến những bữa ăn hàng ngày mà bạn và gia đình yêu thích.
Philips Airfyer hoạt động hiệu quả hơn để tiết kiệm thời gian và điện năng bằng cách nấu những bữa ăn ngon với mức điện năng ít hơn tới 70% và nhanh hơn tới 50% so với lò nướng truyền thống.****
Bạn vừa có thể nằm nghỉ ngơi trên giường vừa chọn công thức chế biến ưa thích, gửi công thức đó đến Nồi chiên không dầu và theo dõi tiến trình nấu ăn trên ứng dụng di động. Ứng dụng sẽ gửi thông báo cho bạn khi nấu ăn xong.
Thưởng thức bữa ăn khi bạn đã sẵn sàng. Sau khi nhấn nút chế độ Giữ ấm, nồi chiên sẽ giữ cho thức ăn của bạn luôn ấm và ở nhiệt độ lý tưởng trong tối đa 30 phút.
Điều khiển bằng giọng nói được bật, tương thích với Amazon Alexa.
Nhấn nút và máy bắt đầu nấu. Các chương trình cài đặt sẵn bao gồm thức ăn nhanh đông lạnh, khoai tây tươi, thịt, cá, đùi gà, bánh và thậm chí là rau nướng.
Có thể dùng máy rửa chén để rửa các bộ phận có thể tháo rời. Giỏ QuickClean của Nồi chiên không dầu có lưới chống dính để dễ dàng làm sạch. Chiên bằng không khí cũng giúp bạn và gia đình tránh được mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.
Philips Airfryer XL được thiết kế với dung tích phù hợp cho cả gia đình bạn. Dung tích giỏ 1,2Kg kết hợp với nồi 6,2 lít giúp bạn nấu nhiều bữa ăn đa dạng và chuẩn bị lên đến 5 phần ăn trong một lần cho gia đình và bạn bè.
Quốc gia xuất xứ
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số chung
Khối lượng và kích thước
Персонализиране
Енергийна ефективност
Аксесоари
Сервиз
Устойчивост
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