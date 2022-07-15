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  • Ngon miệng, bổ dưỡng. Có ứng dụng kèm theo. Ngon miệng, bổ dưỡng. Có ứng dụng kèm theo. Ngon miệng, bổ dưỡng. Có ứng dụng kèm theo.

    Series 5000 Connected Airfryer Series 5000 XL

    HD9280/90

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Ngon miệng, bổ dưỡng. Có ứng dụng kèm theo.

    Chọn từ hàng trăm* bữa ăn ngon được đề xuất dựa trên sở thích của bạn. Ghép nối với Ứng dụng NutriU, chọn một công thức và gửi đến Nồi chiên của bạn. Ngồi thư giãn và theo dõi quá trình chế biến, Ứng dụng sẽ thông báo cho bạn biết khi bữa ăn của bạn được hoàn thành!

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    Series 5000 Connected Airfryer Series 5000 XL

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    Ngon miệng, bổ dưỡng. Có ứng dụng kèm theo.

    Ghép nối với HomeID để có trải nghiệm nấu ăn tốt nhất

    • Công nghệ RapidAir
    • 1,2Kg, 6,2 lít
    • Đen
    • Connected
    Rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ Rapid Air

    Rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ Rapid Air

    Công nghệ Rapid Air Technology, cùng với thiết kế mặt đáy hình sao độc đáo, xoáy không khí nóng để tạo ra những món ăn ngon giòn bên ngoài và mềm bên trong, với rất ít dầu hoặc không cần dầu.

    Chiên với lượng chất béo giảm đến 90%*

    Chiên với lượng chất béo giảm đến 90%*

    Philips Airfryer sử dụng không khí nóng để chiên món ăn giòn rụm với lượng chất béo đến 90%.*

    Các chức năng nấu 13 trong 1

    Các chức năng nấu 13 trong 1

    Nồi chiên Philips Airfryer cung cấp các chức năng đa dạng: chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, phơi khô, nướng giòn, rã đông, hâm nóng, v.v.

    Các công thức chế biến ngon miệng với Nồi chiên không dầu để sống khỏe mỗi ngày

    Các công thức chế biến ngon miệng với Nồi chiên không dầu để sống khỏe mỗi ngày

    Khám phá hàng trăm* công thức chế biến Nồi chiên không dầu thơm ngon, tốt cho sức khỏe và dễ nấu. Hầu hết các công thức chế biến trong Ứng dụng NutriU đều do các chuyên gia dinh dưỡng tuyển chọn để nấu ăn hàng ngày.

    Cảm hứng hàng ngày cho các công thức chế biến mới dựa trên sở thích của bạn

    Cảm hứng hàng ngày cho các công thức chế biến mới dựa trên sở thích của bạn

    Sau khi ghép nối với ứng dụng NutriU, bạn sẽ tìm được hàng trăm* công thức chế biến món ăn ngon miệng với Nồi chiên không dầu. Ứng dụng NutriU sẽ liên tục điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của bạn. Bạn có thể dễ dàng tải xuống Ứng dụng NutriU của chúng tôi từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple Store và sau đó ghép nối ứng dụng với Nồi chiên không dầu của bạn.

    Hướng dẫn từng bước đối với các công thức chế biến phức tạp hơn

    Hướng dẫn từng bước đối với các công thức chế biến phức tạp hơn

    Giải phóng tiềm năng của bạn và nấu nhiều bữa ăn ngon và lành mạnh. Ứng dụng HomeID sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể tự chế biến những bữa ăn hàng ngày mà bạn và gia đình yêu thích.

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Philips Airfyer hoạt động hiệu quả hơn để tiết kiệm thời gian và điện năng bằng cách nấu những bữa ăn ngon với mức điện năng ít hơn tới 70% và nhanh hơn tới 50% so với lò nướng truyền thống.****

    Theo dõi quá trình nấu ăn trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn

    Bạn vừa có thể nằm nghỉ ngơi trên giường vừa chọn công thức chế biến ưa thích, gửi công thức đó đến Nồi chiên không dầu và theo dõi tiến trình nấu ăn trên ứng dụng di động. Ứng dụng sẽ gửi thông báo cho bạn khi nấu ăn xong.

    Chức năng giữ ấm

    Thưởng thức bữa ăn khi bạn đã sẵn sàng. Sau khi nhấn nút chế độ Giữ ấm, nồi chiên sẽ giữ cho thức ăn của bạn luôn ấm và ở nhiệt độ lý tưởng trong tối đa 30 phút.

    Tương thích với Amazon Alexa

    Điều khiển bằng giọng nói được bật, tương thích với Amazon Alexa.

    Màn hình cảm ứng có 7 cài đặt sẵn

    Nhấn nút và máy bắt đầu nấu. Các chương trình cài đặt sẵn bao gồm thức ăn nhanh đông lạnh, khoai tây tươi, thịt, cá, đùi gà, bánh và thậm chí là rau nướng.

    Dễ dàng sử dụng và làm sạch

    Có thể dùng máy rửa chén để rửa các bộ phận có thể tháo rời. Giỏ QuickClean của Nồi chiên không dầu có lưới chống dính để dễ dàng làm sạch. Chiên bằng không khí cũng giúp bạn và gia đình tránh được mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.

    Cỡ XL dành cho cả gia đình

    Philips Airfryer XL được thiết kế với dung tích phù hợp cho cả gia đình bạn. Dung tích giỏ 1,2Kg kết hợp với nồi 6,2 lít giúp bạn nấu nhiều bữa ăn đa dạng và chuẩn bị lên đến 5 phần ăn trong một lần cho gia đình và bạn bè.

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2000 W

    • Thông số chung

      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Chiều dài dây
      0,8 m
      Chương trình
      7 cài đặt trước
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ Rapid Air
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Tự động ngắt
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Đèn báo nguồn
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Đèn báo nhiệt độ
      Một ngăn hoặc hai ngăn
      Một giỏ
      Khả năng kết nối
      Connected

    • Khối lượng và kích thước

      Trọng lượng sản phẩm
      5,55 kg
      Kích thước sản phẩm
      403 x 315 x 307 mm

    • Персонализиране

      Настройки на силата на аромата
      5
      Настройки на мелачката
      12
      Дължина на кафето и млякото
      Регулируема
      Контрол на аромата при предварително приготвяне
      Да
      Потребителски профили
      • 2
      • Гост
      Настройки на температурата
      3

    • Енергийна ефективност

      Консумация на енергия в режим "в готовност"
      0,2 W
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
      няма данни
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност
      30 мин
      Стандарт за измерване
      EN 50564:2011

    • Аксесоари

      Bao gồm
      • Мерителна лъжица
      • Тестова лента за твърдост на водата
      • Филтър AquaClean
      • Туба със смазка
      • LatteGo капак за съхранение

    • Сервиз

      Bảo hành 2 năm

    • Устойчивост

      ECO (ЕКО) настройка
      Да
      Mức tiêu thụ điện (pha)
      1500  W
      Рециклируем материал на опаковката
      > 95%

    Badge-D2C

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    • Số lượng công thức chế biến có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia
    • *So với hàm lượng chất béo của thịt gà và thịt lợn khi chiên bằng nồi chiên và chảo chiên ngập dầu
    • **So với thức ăn vừa chiên được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường
    • ***Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo nội bộ của phòng thí nghiệm với các sản phẩm HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880
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