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Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!*
Nhờ có công nghệ Rapid Air
Khay chiên 1,2kg. Dung tích 6,2 lít
1,2Kg, 6,2 lít
Đen
Rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ Rapid Air
Công nghệ Rapid Air Technology, cùng với thiết kế mặt đáy hình sao độc đáo, xoáy không khí nóng để tạo ra những món ăn ngon giòn bên ngoài và mềm bên trong, với rất ít dầu hoặc không cần dầu.
Chiên với lượng chất béo giảm đến 90%*
Philips Airfryer sử dụng không khí nóng để chiên món ăn giòn rụm với lượng chất béo đến 90%.*
Các công thức chế biến ngon miệng, lành mạnh với Airfryer
Khám phá hàng trăm công thức chế biến Airfryer thơm ngon, tốt cho sức khỏe và nấu nướng nhanh chóng. Các công thức chế biến trong ứng dụng HomeID do các chuyên gia dinh dưỡng chọn lọc để nấu ăn hàng ngày.
Công thức chế biến phù hợp với sở thích cá nhân của bạn
Nhận gợi ý thực đơn hàng ngày phù hợp với sở thích của gia đình bạn. Ứng dụng HomeID sẽ liên tục điều chỉnh các công thức chế biến để phù hợp với nhu cầu của bạn. Truyền cảm hứng nấu ăn và có được gợi ý những món ăn ngon cho bữa cơm gia đình***.
Cỡ XL dành cho cả gia đình
Philips Airfryer XL được thiết kế với dung tích phù hợp cho cả gia đình bạn. Dung tích giỏ 1,2Kg kết hợp với nồi 6,2 lít giúp bạn nấu nhiều bữa ăn đa dạng và chuẩn bị lên đến 5 phần ăn trong một lần cho gia đình và bạn bè.
Màn hình cảm ứng có 7 cài đặt sẵn
Nhấn nút và máy bắt đầu nấu. Các chương trình cài đặt sẵn bao gồm thức ăn nhanh đông lạnh, khoai tây tươi, thịt, cá, đùi gà, bánh và thậm chí là rau nướng.
Chức năng giữ ấm
Thưởng thức bữa ăn khi bạn đã sẵn sàng. Sau khi nhấn nút chế độ Giữ ấm, nồi chiên sẽ giữ cho thức ăn của bạn luôn ấm và ở nhiệt độ lý tưởng trong tối đa 30 phút.
Các chức năng nấu 14 trong 1
Nồi chiên Philips Airfryer cung cấp các chức năng đa dạng: chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, phơi khô, nướng giòn, rã đông, hâm nóng, v.v.
Tiết kiệm thời gian và điện năng
Philips Airfyer hoạt động hiệu quả hơn để tiết kiệm thời gian và điện năng bằng cách nấu những bữa ăn ngon với mức điện năng ít hơn tới 70% và nhanh hơn tới 50% so với lò nướng truyền thống.****
Tự nấu nướng ở nhà dễ dàng.
Khám phá toàn bộ tiềm năng của Airfryer để nấu những bữa ăn ngon hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Khám phá các tính năng tiết kiệm thời gian và củng cố kỹ năng nấu nướng của bạn để có những bữa ăn tự nấu ngon miệng mà bạn và gia đình yêu thích mỗi ngày.
Chuyên gia Airfryer nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã hoàn thiện công nghệ Airfryer trong hơn 10 năm.
Dễ dàng sử dụng và làm sạch
Có thể dùng máy rửa chén để rửa các bộ phận có thể tháo rời. Giỏ QuickClean của Airfryer có lưới chống dính để dễ dàng làm sạch. Chiên bằng không khí cũng giúp bạn và gia đình tránh được mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.
Thông số kỹ thuật
Quốc gia xuất xứ
Sản xuất tại
Trung Quốc
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
2000 W
Điện áp
220-240 V
Tần số
50/60 Hz
Số lượng trong gói
1
Sản phẩm pin
Không
Phạm vi nhiệt độ
40-200
Thông số chung
Vật liệu chính
Nhựa
Vật liệu phụ
Ánh kim
Dung tích
6,2 lít
Chịu nhiệt
Có
Chân chống trượt
Có
Nắp trong suốt
Không
Giao diện
Kỹ thuật số
Chiều dài dây
0,8 m
Hộc chứa dây nguồn
Không
Chức năng giữ ấm
Có
Chương trình
7 cài đặt trước
Giao diện màn hình cảm ứng kỹ thuật số
Có
Số lượng giỏ
1
Ngăn có thể tháo rời
Có
Bộ hẹn giờ
Có
Bộ điều khiển từ xa
Không
Kết nối Internet
Không
Công nghệ vượt trội
RapidAir
Công tắc bật/tắt tích hợp
Có
Tự động ngắt
Có
Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
Có
Đèn báo nguồn
Có
Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
Có
Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
Có
Đèn báo nhiệt độ
Có
Vỏ máy cách nhiệt
Có
Nhiệt độ tối đa (°C)
200
Phụ kiện đi kèm 1
Không
Phụ kiện liên quan 1
Bộ phụ kiện nấu 2 tầng
Phụ kiện liên quan 2
Bộ phụ kiện nấu ăn và nướng bánh
Phụ kiện liên quan 3
Bộ phụ kiện nướng trực tiếp
Bảo hành
2
Một ngăn hoặc hai ngăn
Một giỏ
Khả năng kết nối
Không kết nối
Khối lượng và kích thước
Chiều dài sản phẩm
403
Chiều rộng sản phẩm
315
Chiều cao sản phẩm
307
Trọng lượng sản phẩm
5,55 kg
Kích thước sản phẩm
40,3 x 31,5 x 30,7 cm
Chiều dài gói hàng
38,8
Chiều rộng gói hàng
38,8
Chiều cao gói hàng
36,7
Trọng lượng gói hàng
6,7
Kích thước gói hàng
38,8x38,8x36,7 cm
Độ bền
Vỏ
> 90% vật liệu tái chế
Bằng tay
100% giấy tái chế
Персонализиране
Настройки на силата на аромата
5
Настройки на мелачката
12
Дължина на кафето и млякото
Регулируема
Контрол на аромата при предварително приготвяне
Да
Потребителски профили
2
Гост
Настройки на температурата
3
Разновидност
Опция за мляно кафе
Да
Двойна чаша
Да
Двойна чаша мляко
Не
Енергийна ефективност
Консумация на енергия в режим "в готовност"
0,2 W
Консумирана мощност в режим изключено
няма данни
Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
няма данни
Период преди автоматично превключване към режим на готовност
So với thức ăn vừa chiên được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường
*So với hàm lượng chất béo của thịt gà và thịt lợn khi chiên bằng nồi chiên và chảo chiên ngập dầu.
**Chỉ có sẵn ở các quốc gia có cộng đồng HomeID
***Chi phí năng lượng khi nấu một miếng ức gà (AF 160°C, không làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (200°C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A. Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo nội bộ trong phòng thí nghiệm với các sản phẩm HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Kết quả có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.