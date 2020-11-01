HD9252/90
Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!*
Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với công nghệ Rapid Air. Hãy tải xuống ứng dụng HomeID để khám phá hàng trăm công thức chế biến món ăn ngon miệng mỗi ngày.Xem tất cả lợi ích
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Khám phá hàng trăm công thức chế biến Airfryer thơm ngon, tốt cho sức khỏe và nấu nướng nhanh chóng. Các công thức chế biến trong ứng dụng HomeID do các chuyên gia dinh dưỡng chọn lọc để nấu ăn hàng ngày.
Nhận gợi ý thực đơn hàng ngày phù hợp với sở thích của gia đình bạn. Ứng dụng HomeID sẽ liên tục điều chỉnh các công thức chế biến để phù hợp với nhu cầu của bạn. Truyền cảm hứng nấu ăn và có được gợi ý những món ăn ngon cho bữa cơm gia đình***.
Thưởng thức bữa ăn khi bạn đã sẵn sàng. Sau khi nhấn nút chế độ Giữ ấm, nồi chiên sẽ giữ cho thức ăn của bạn luôn ấm và ở nhiệt độ lý tưởng trong tối đa 30 phút.
Nhấn nút và máy bắt đầu nấu. Các chương trình cài đặt sẵn bao gồm thức ăn nhanh đông lạnh, khoai tây tươi, thịt, cá, đùi gà, bánh và thậm chí là rau nướng.
Có thể dùng máy rửa chén để rửa các bộ phận có thể tháo rời. Giỏ QuickClean của Airfryer có lưới chống dính để dễ dàng làm sạch. Chiên bằng không khí cũng giúp bạn và gia đình tránh được mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.
Khám phá toàn bộ tiềm năng của Airfryer để nấu những bữa ăn ngon hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Khám phá các tính năng tiết kiệm thời gian và củng cố kỹ năng nấu nướng của bạn để có những bữa ăn tự nấu ngon miệng mà bạn và gia đình yêu thích mỗi ngày.
Philips Airfyer hoạt động hiệu quả hơn để tiết kiệm thời gian và điện năng bằng cách nấu những bữa ăn ngon với mức điện năng ít hơn tới 70% và nhanh hơn tới 50% so với lò nướng truyền thống.****
Philips Airfryer sử dụng không khí nóng để chiên món ăn giòn rụm với lượng chất béo đến 90%.*
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã hoàn thiện công nghệ Airfryer trong hơn 10 năm.
Nồi chiên Philips Airfryer cung cấp các chức năng đa dạng: chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, phơi khô, nướng giòn, rã đông, hâm nóng, v.v.
Công nghệ Rapid Air Technology, cùng với thiết kế mặt đáy hình sao độc đáo, xoáy không khí nóng để tạo ra những món ăn ngon giòn bên ngoài và mềm bên trong, với rất ít dầu hoặc không cần dầu.
Quốc gia xuất xứ
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số chung
Khối lượng và kích thước
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