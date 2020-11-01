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  • Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!* Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!* Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!*
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    Series 3000 Airfryer L

    HD9200/90

    Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!*

    Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với công nghệ Rapid Air. Hãy tải xuống ứng dụng HomeID để khám phá hàng trăm công thức chế biến món ăn ngon miệng mỗi ngày.

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    Series 3000 Airfryer L

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    Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!*

    Nhờ có công nghệ Rapid Air

    • Công nghệ RapidAir
    • 4,1 lít
    • Đen
    Tự nấu nướng ở nhà dễ dàng.

    Tự nấu nướng ở nhà dễ dàng.

    Khám phá toàn bộ tiềm năng của Airfryer để nấu những bữa ăn ngon hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Khám phá các tính năng tiết kiệm thời gian và củng cố kỹ năng nấu nướng của bạn để có những bữa ăn tự nấu ngon miệng mà bạn và gia đình yêu thích mỗi ngày.

    Dễ dàng sử dụng và làm sạch

    Dễ dàng sử dụng và làm sạch

    Có thể dùng máy rửa chén để rửa các bộ phận có thể tháo rời. Giỏ QuickClean của Airfryer có lưới chống dính để dễ dàng làm sạch. Chiên bằng không khí cũng giúp bạn và gia đình tránh được mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.

    Điều khiển thời gian và nhiệt độ có thể điều chỉnh

    Điều khiển thời gian và nhiệt độ có thể điều chỉnh

    Chức năng hẹn giờ tích hợp cho phép bạn đặt sẵn thời gian nấu lên đến 60 phút. Chức năng tự động tắt có cả chỉ báo âm thanh để thông báo món ăn đã sẵn sàng. Điều khiển nhiệt độ có thể điều chỉnh hoàn toàn cho phép bạn đặt trước nhiệt độ nấu ăn tốt nhất cho thức ăn lên đến 200 độ. Thưởng thức món chiên giòn, vàng ươm, món ăn nhanh, gà, thịt và nhiều món khác, tất cả đều được chế biến với thời gian và nhiệt độ phù hợp.

    Các công thức chế biến ngon miệng, lành mạnh với Airfryer

    Các công thức chế biến ngon miệng, lành mạnh với Airfryer

    Khám phá hàng trăm công thức chế biến Airfryer thơm ngon, tốt cho sức khỏe và nấu nướng nhanh chóng. Các công thức chế biến trong ứng dụng HomeID do các chuyên gia dinh dưỡng chọn lọc để nấu ăn hàng ngày.

    Các chức năng nấu 12 trong 1

    Các chức năng nấu 12 trong 1

    Nồi chiên Philips Airfryer cung cấp các chức năng đa dạng: chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, phơi khô, nướng giòn, rã đông, hâm nóng, v.v.

    Công thức chế biến phù hợp với sở thích cá nhân của bạn

    Công thức chế biến phù hợp với sở thích cá nhân của bạn

    Nhận gợi ý thực đơn hàng ngày phù hợp với sở thích của gia đình bạn. Ứng dụng HomeID sẽ liên tục điều chỉnh các công thức chế biến để phù hợp với nhu cầu của bạn. Truyền cảm hứng nấu ăn và có được gợi ý những món ăn ngon cho bữa cơm gia đình***.

    Chuyên gia Airfryer nhiều kinh nghiệm

    Chuyên gia Airfryer nhiều kinh nghiệm

    Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã hoàn thiện công nghệ Airfryer trong hơn 10 năm.

    Chiên với lượng chất béo giảm đến 90%*

    Chiên với lượng chất béo giảm đến 90%*

    Philips Airfryer sử dụng không khí nóng để chiên món ăn giòn rụm với lượng chất béo đến 90%.*

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Philips Airfyer hoạt động hiệu quả hơn để tiết kiệm thời gian và điện năng bằng cách nấu những bữa ăn ngon với mức điện năng ít hơn tới 70% và nhanh hơn tới 50% so với lò nướng truyền thống.****

    Rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ Rapid Air

    Rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ Rapid Air

    Công nghệ Rapid Air Technology, cùng với thiết kế mặt đáy hình sao độc đáo, xoáy không khí nóng để tạo ra những món ăn ngon giòn bên ngoài và mềm bên trong, với rất ít dầu hoặc không cần dầu.

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1400 W
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Dung tích
      4,1 lít
      Nắp trong suốt
      Không
      Giao diện
      Tương tự
      Chiều dài dây
      0,8 m
      Chức năng giữ ấm
      Không
      Chương trình
      7 cài đặt trước
      Ngăn có thể tháo rời
      Bộ hẹn giờ
      Bộ điều khiển từ xa
      Không
      Kết nối Internet
      Không
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ Rapid Air
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Tự động ngắt
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Đèn báo nguồn
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Đèn báo nhiệt độ
      Vỏ máy cách nhiệt
      Nhiệt độ tối đa (°C)
      200
      Phụ kiện liên quan 1
      Bộ phụ kiện nấu ăn và nướng bánh
      Phụ kiện liên quan 2
      Bộ phụ kiện nướng trực tiếp
      Lớp tráng chống dính
      Bảo hành
      2
      Một ngăn hoặc hai ngăn
      Một giỏ
      Khả năng kết nối
      Không kết nối

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      360
      Chiều rộng sản phẩm
      264
      Chiều cao sản phẩm
      295
      Trọng lượng Sản phẩm
      4,5 kg
      Kích thước sản phẩm
      360 x 264 x 295 mm

    • Độ bền

      Vỏ
      > 90% vật liệu tái chế
      Bằng tay
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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    • So với thức ăn vừa chiên được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường
    • *So với hàm lượng chất béo của thịt gà và thịt lợn khi chiên bằng nồi chiên và chảo chiên ngập dầu.
    • **Chỉ có sẵn ở các quốc gia có cộng đồng HomeID
    • ***Chi phí năng lượng khi nấu một miếng ức gà (AF 160°C, không làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (200°C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A. Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo nội bộ trong phòng thí nghiệm với các sản phẩm HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Kết quả có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
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