Điều khiển thời gian và nhiệt độ có thể điều chỉnh

Chức năng hẹn giờ tích hợp cho phép bạn đặt sẵn thời gian nấu lên đến 60 phút. Chức năng tự động tắt có cả chỉ báo âm thanh để thông báo món ăn đã sẵn sàng. Điều khiển nhiệt độ có thể điều chỉnh hoàn toàn cho phép bạn đặt trước nhiệt độ nấu ăn tốt nhất cho thức ăn lên đến 200 độ. Thưởng thức món chiên giòn, vàng ươm, món ăn nhanh, gà, thịt và nhiều món khác, tất cả đều được chế biến với thời gian và nhiệt độ phù hợp.