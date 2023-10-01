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Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!*
Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với công nghệ Rapid Air. Hãy tải xuống ứng dụng NutriU để khám phá hàng trăm công thức chế biến món ăn ngon miệng mỗi ngày.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ RapidAir, với thiết kế hình sao độc đáo, xoáy không khí nóng để tạo ra những món ăn ngon giòn bên ngoài và mềm bên trong, với rất ít dầu hoặc không cần dầu.
Philips Airfryer Series 3000 sử dụng không khí nóng để chiên món ăn giòn rụm với lượng chất béo giảm đến 90%.*
Khám phá hàng trăm công thức nấu ăn ngon, nhanh chóng và tốt cho sức khỏe cho Airfryer của bạn. Công thức nấu ăn HomeID được các chuyên gia dinh dưỡng tuyển chọn, giúp bạn dễ dàng đưa ra những lựa chọn phù hợp mỗi ngày.
Nhận gợi ý thực đơn hàng ngày phù hợp với sở thích của gia đình bạn. Ứng dụng HomeID sẽ liên tục điều chỉnh các công thức chế biến để phù hợp với nhu cầu của bạn. Truyền cảm hứng nấu ăn và có được gợi ý những món ăn ngon cho bữa cơm gia đình***.
Nồi chiên Philips Airfryer cung cấp các chức năng đa dạng: chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, phơi khô, nướng giòn, rã đông, hâm nóng, v.v.
Khám phá toàn bộ tiềm năng của Airfryer để nấu những bữa ăn ngon hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Khám phá các tính năng tiết kiệm thời gian và củng cố kỹ năng nấu nướng của bạn để có những bữa ăn tự nấu ngon miệng mà bạn và gia đình yêu thích mỗi ngày.
Chức năng hẹn giờ tích hợp cho phép bạn đặt sẵn thời gian nấu lên đến 60 phút. Chức năng tự động tắt có cả chỉ báo âm thanh để thông báo món ăn đã sẵn sàng. Điều khiển nhiệt độ có thể điều chỉnh hoàn toàn cho phép bạn đặt trước nhiệt độ nấu ăn tốt nhất cho thức ăn lên đến 200 độ. Thưởng thức món chiên giòn, vàng ươm, món ăn nhanh, gà, thịt và nhiều món khác, tất cả đều được chế biến với thời gian và nhiệt độ phù hợp.
Có thể dùng máy rửa chén để rửa các bộ phận có thể tháo rời. Giỏ QuickClean của Airfryer có lưới chống dính để dễ dàng làm sạch. Chiên bằng không khí cũng giúp bạn và gia đình tránh được mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Khối lượng và kích thước
Thông số chung
Dịch vụ
Tính bền vững
Chức năng nấu ăn
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