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    Nồi chiên Airfryer Series 3000 L Một nồi

    HD9100/80

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!*

    Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với công nghệ Rapid Air. Hãy tải xuống ứng dụng NutriU để khám phá hàng trăm công thức chế biến món ăn ngon miệng mỗi ngày.

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    Nồi chiên Airfryer Series 3000 L Một nồi

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    Món ăn ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến 90%!*

    Nhờ có công nghệ RapidAir

    • Công nghệ RapidAir
    • 3,7 lít
    • Đen
    Chiên/rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ RapidAir

    Chiên/rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ RapidAir

    Công nghệ RapidAir, với thiết kế hình sao độc đáo, xoáy không khí nóng để tạo ra những món ăn ngon giòn bên ngoài và mềm bên trong, với rất ít dầu hoặc không cần dầu.

    Chiên với lượng chất béo giảm đến 90%*

    Chiên với lượng chất béo giảm đến 90%*

    Philips Airfryer Series 3000 sử dụng không khí nóng để chiên món ăn giòn rụm với lượng chất béo giảm đến 90%.*

    Các công thức chế biến ngon miệng, lành mạnh với Airfryer

    Các công thức chế biến ngon miệng, lành mạnh với Airfryer

    Khám phá hàng trăm công thức nấu ăn ngon, nhanh chóng và tốt cho sức khỏe cho Airfryer của bạn. Công thức nấu ăn HomeID được các chuyên gia dinh dưỡng tuyển chọn, giúp bạn dễ dàng đưa ra những lựa chọn phù hợp mỗi ngày.

    Công thức chế biến phù hợp với sở thích cá nhân của bạn

    Công thức chế biến phù hợp với sở thích cá nhân của bạn

    Nhận gợi ý thực đơn hàng ngày phù hợp với sở thích của gia đình bạn. Ứng dụng HomeID sẽ liên tục điều chỉnh các công thức chế biến để phù hợp với nhu cầu của bạn. Truyền cảm hứng nấu ăn và có được gợi ý những món ăn ngon cho bữa cơm gia đình***.

    Các chức năng nấu 12 trong 1

    Các chức năng nấu 12 trong 1

    Nồi chiên Philips Airfryer cung cấp các chức năng đa dạng: chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, phơi khô, nướng giòn, rã đông, hâm nóng, v.v.

    Tự nấu nướng ở nhà dễ dàng.

    Tự nấu nướng ở nhà dễ dàng.

    Khám phá toàn bộ tiềm năng của Airfryer để nấu những bữa ăn ngon hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Khám phá các tính năng tiết kiệm thời gian và củng cố kỹ năng nấu nướng của bạn để có những bữa ăn tự nấu ngon miệng mà bạn và gia đình yêu thích mỗi ngày.

    Điều khiển thời gian và nhiệt độ có thể điều chỉnh

    Điều khiển thời gian và nhiệt độ có thể điều chỉnh

    Chức năng hẹn giờ tích hợp cho phép bạn đặt sẵn thời gian nấu lên đến 60 phút. Chức năng tự động tắt có cả chỉ báo âm thanh để thông báo món ăn đã sẵn sàng. Điều khiển nhiệt độ có thể điều chỉnh hoàn toàn cho phép bạn đặt trước nhiệt độ nấu ăn tốt nhất cho thức ăn lên đến 200 độ. Thưởng thức món chiên giòn, vàng ươm, món ăn nhanh, gà, thịt và nhiều món khác, tất cả đều được chế biến với thời gian và nhiệt độ phù hợp.

    Thiết kế một nồi, lòng nồi nhẵn, dễ vệ sinh.

    Thiết kế một nồi, lòng nồi nhẵn, dễ vệ sinh.

    Có thể dùng máy rửa chén để rửa các bộ phận có thể tháo rời. Giỏ QuickClean của Airfryer có lưới chống dính để dễ dàng làm sạch. Chiên bằng không khí cũng giúp bạn và gia đình tránh được mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Thông số kỹ thuật

      Nguồn
      1500  W
      Chiều dài dây
      0,8  m
      Điện áp
      220-240 V (50Hz) / 220-230 V (60Hz)

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    • Khối lượng và kích thước

      Trọng lượng thiết bị
      2,75  kg
      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      250 x 380 x 300mm
      Trọng lượng (gồm cả bao gói)
      4,8  kg

    • Thông số chung

      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Điều khiển nhiệt độ
      80 - 200 °C
      Điều khiển thời gian
      Lên đến 60 phút
      Lớp tráng chống dính
      Phương pháp nấu nướng
      • Chiên/Rán
      • Nướng trực tiếp/Nướng vỉ
      • Nướng nhiệt độ thấp
      • Nướng nhiệt độ cao
      • Hâm nóng
      Lớp tráng bên trong không chứa BPA

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Nguyên liệu tái chế > 90%
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Chức năng nấu ăn

      Luồng chuyển động nhiệt cao
      • • Chiên/Rán
      • • Nướng nhiệt độ cao
      • • Nướng trực tiếp/Nướng vỉ
      • • Nướng nhiệt độ thấp
      • • Nấu trong một nồi
      • • Xào nhanh với lửa lớn
      • • Xào chậm
      • • Nấu không cần rã đông
      • • Hâm nóng
      • • Rã đông
      • • Phơi khô
      • • Nướng giòn

    Badge-D2C

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    • So với thức ăn vừa chiên được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường
    • *So với hàm lượng chất béo của thịt gà và thịt lợn khi chiên bằng nồi chiên và chảo chiên ngập dầu.
    • **Chỉ có sẵn ở các quốc gia có cộng đồng NutriU
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