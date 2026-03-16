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  • Tiết kiệm không gian, nấu trong mọi góc bếp Tiết kiệm không gian, nấu trong mọi góc bếp Tiết kiệm không gian, nấu trong mọi góc bếp
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    Bếp Từ Dòng 3000 Bếp Từ Philips Dòng 3000

    HD5830/90

    Overall rating / 5
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    Tiết kiệm không gian, nấu trong mọi góc bếp

    Từ bếp đến bàn ăn, nấu nướng theo cách của bạn với Bếp từ Philips Dòng 3000. Với 8 mức nhiệt mạnh mẽ lên đến 2000 W và 4 chế độ cài đặt sẵn tiện lợi, bếp đảm bảo việc nấu nướng dễ dàng và đáng tin cậy trong mọi căn bếp.

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    Bếp Từ Dòng 3000 Bếp Từ Philips Dòng 3000

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    Tiết kiệm không gian, nấu trong mọi góc bếp

    Nấu nướng dễ dàng, hiệu suất ổn định, phù hợp mọi căn bếp

    • Hiệu suất mạnh mẽ với các mức nhiệt lên đến 2000 W
    • Cài đặt nhanh. Nấu đơn giản. Dễ vệ sinh.
    • Nấu theo cách của bạn: 4 chế độ cài đặt sẵn, từ súp đến món xào
    • Bếp an toàn hơn với tính năng tự động tắt và khóa trẻ em
    Thiết lập ngay lập tức

    Thiết lập ngay lập tức

    Chỉ cần cắm điện bếp từ và bạn đã sẵn sàng nấu ăn!

    Kiểm soát chính xác với 8 mức nhiệt

    Kiểm soát chính xác với 8 mức nhiệt

    Tùy chỉnh trải nghiệm nấu ăn hàng ngày theo nhu cầu cụ thể của bạn với 8 mức công suất và nhiệt độ điều chỉnh được. Từ đun liu riu đến đun sôi nhanh, tận hưởng khả năng kiểm soát chính xác cho các bữa ăn đậm đà hương vị và giàu dinh dưỡng.

    4 chương trình nấu ăn trực quan cho bữa ăn hàng ngày của bạn.

    4 chương trình nấu ăn trực quan cho bữa ăn hàng ngày của bạn.

    Bắt đầu nhanh chóng và nấu theo cách của bạn với 4 chương trình nấu ăn đã cài đặt sẵn để lựa chọn: Đun sôi, Xào, Súp và Nhiệt thấp.

    Thiết kế vừa vặn: dễ nấu, dễ cất

    Thiết kế vừa vặn: dễ nấu, dễ cất

    Thiết kế nhỏ gọn chỉ dày 53 mm - nấu ăn dễ dàng trong mọi không gian bếp, cất gọn trong ngăn kéo hoặc tủ

    Dễ vệ sinh và bền bỉ với bề mặt kính gốm

    Dễ vệ sinh và bền bỉ với bề mặt kính gốm

    Mặt kính gốm mịn và bền chống vết bẩn và trầy xước — chỉ cần lau sạch

    Làm nóng nhanh với Chức năng Tăng cường

    Làm nóng nhanh với Chức năng Tăng cường

    Chức năng tăng cường cung cấp công suất tối đa ngay lập tức để làm nóng nhanh, đẩy nhanh quá trình đun sôi và nấu ở nhiệt độ cao — giúp bạn dành ít thời gian nấu nướng và có nhiều thời gian hơn để thưởng thức bữa ăn.

    Hẹn giờ điều chỉnh được: Lên đến 3 giờ

    Hẹn giờ điều chỉnh được: Lên đến 3 giờ

    Đặt hẹn giờ lên đến 3 giờ, sau đó thư giãn và để bếp làm tất cả công việc. Tận hưởng việc nấu nướng không phiền hà và bữa ăn được nấu đúng giờ mọi lúc.

    Dễ dàng điều khiển với màn hình cảm ứng trực quan

    Dễ dàng điều khiển với màn hình cảm ứng trực quan

    Điều chỉnh nhiệt độ, các chức năng cài đặt sẵn và tính năng an toàn ngay trong tầm tay

    Tăng cường an toàn với chức năng khóa trẻ em

    Tăng cường an toàn với chức năng khóa trẻ em

    Khóa trẻ em ngăn chặn việc chạm vô tình, mang lại an toàn và sự yên tâm.

    Tự động nhận diện chảo

    Tự động nhận diện chảo

    Chỉ nấu với nồi tương thích* và chỉ làm nóng khu vực trực tiếp bên dưới nồi. Không lãng phí, không lo lắng. *Tương thích với dụng cụ nấu từ tính

    Tự động tắt

    Tự động tắt

    Bếp từ tự động tắt khi thời gian nấu kết thúc hoặc khi lấy nồi ra, đảm bảo an toàn và ngăn ngừa quá nhiệt hoặc cháy.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Mặt kính gốm
      Vật liệu phụ
      Nhựa
      Màu sắc
      Đen sẫm
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      4 chương trình nấu cài đặt sẵn
      Chức năng
      Chức năng tăng cường (Turbo)
      Giao diện
      Điều khiển cảm ứng
      Chiều dài dây
      1,5 m
      Bộ hẹn giờ
      Lên đến 3 giờ
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Không
      Không chứa BPA
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Kết nối Internet
      Không
      Bảo hành
      2 năm
      Các mức công suất nhiệt
      8 mức
      Hình dạng nồi phù hợp
      Đáy phẳng
      Vật liệu dụng cụ nấu tương thích
      Chất liệu nồi phù hợp: sắt/thép không gỉ từ tính

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2000 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50/60 Hz
      Số lượng trong gói
      1 chiếc
      Sản phẩm pin
      Không
      Xếp hạng hiệu quả năng lượng
      Cấp độ 2
      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <0,8W
      Đường kính vùng nấu
      208 mm
      Tự động nhận diện nồi
      Đường kính nồi phù hợp
      12-24 cm
      Môi trường sử dụng
      Chỉ sử dụng an toàn trong nhà

    • An toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Khóa trẻ em

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      281 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      351 mm
      Chiều cao sản phẩm
      53 mm
      Trọng lượng sản phẩm
      2,257 kg
      Chiều dài gói hàng
      350 mm
      Chiều rộng gói hàng
      136 mm
      Chiều cao gói hàng
      452 mm
      Trọng lượng gói hàng
      3,13 kg

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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