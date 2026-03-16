Từ bếp đến bàn ăn, nấu nướng theo cách của bạn với Bếp từ Philips Dòng 3000. Với 8 mức nhiệt mạnh mẽ lên đến 2000 W và 4 chế độ cài đặt sẵn tiện lợi, bếp đảm bảo việc nấu nướng dễ dàng và đáng tin cậy trong mọi căn bếp.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Nấu nướng dễ dàng, hiệu suất ổn định, phù hợp mọi căn bếp
Hiệu suất mạnh mẽ với các mức nhiệt lên đến 2000 W
Cài đặt nhanh. Nấu đơn giản. Dễ vệ sinh.
Nấu theo cách của bạn: 4 chế độ cài đặt sẵn, từ súp đến món xào
Bếp an toàn hơn với tính năng tự động tắt và khóa trẻ em
Thiết lập ngay lập tức
Chỉ cần cắm điện bếp từ và bạn đã sẵn sàng nấu ăn!
Kiểm soát chính xác với 8 mức nhiệt
Tùy chỉnh trải nghiệm nấu ăn hàng ngày theo nhu cầu cụ thể của bạn với 8 mức công suất và nhiệt độ điều chỉnh được. Từ đun liu riu đến đun sôi nhanh, tận hưởng khả năng kiểm soát chính xác cho các bữa ăn đậm đà hương vị và giàu dinh dưỡng.
4 chương trình nấu ăn trực quan cho bữa ăn hàng ngày của bạn.
Bắt đầu nhanh chóng và nấu theo cách của bạn với 4 chương trình nấu ăn đã cài đặt sẵn để lựa chọn: Đun sôi, Xào, Súp và Nhiệt thấp.
Thiết kế vừa vặn: dễ nấu, dễ cất
Thiết kế nhỏ gọn chỉ dày 53 mm - nấu ăn dễ dàng trong mọi không gian bếp, cất gọn trong ngăn kéo hoặc tủ
Dễ vệ sinh và bền bỉ với bề mặt kính gốm
Mặt kính gốm mịn và bền chống vết bẩn và trầy xước — chỉ cần lau sạch
Làm nóng nhanh với Chức năng Tăng cường
Chức năng tăng cường cung cấp công suất tối đa ngay lập tức để làm nóng nhanh, đẩy nhanh quá trình đun sôi và nấu ở nhiệt độ cao — giúp bạn dành ít thời gian nấu nướng và có nhiều thời gian hơn để thưởng thức bữa ăn.
Hẹn giờ điều chỉnh được: Lên đến 3 giờ
Đặt hẹn giờ lên đến 3 giờ, sau đó thư giãn và để bếp làm tất cả công việc. Tận hưởng việc nấu nướng không phiền hà và bữa ăn được nấu đúng giờ mọi lúc.
Dễ dàng điều khiển với màn hình cảm ứng trực quan
Điều chỉnh nhiệt độ, các chức năng cài đặt sẵn và tính năng an toàn ngay trong tầm tay
Tăng cường an toàn với chức năng khóa trẻ em
Khóa trẻ em ngăn chặn việc chạm vô tình, mang lại an toàn và sự yên tâm.
Tự động nhận diện chảo
Chỉ nấu với nồi tương thích* và chỉ làm nóng khu vực trực tiếp bên dưới nồi. Không lãng phí, không lo lắng. *Tương thích với dụng cụ nấu từ tính
Tự động tắt
Bếp từ tự động tắt khi thời gian nấu kết thúc hoặc khi lấy nồi ra, đảm bảo an toàn và ngăn ngừa quá nhiệt hoặc cháy.