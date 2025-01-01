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  • Cơm và món ăn ngon miệng mọi lúc! Cơm và món ăn ngon miệng mọi lúc! Cơm và món ăn ngon miệng mọi lúc!

    Series 3000 Nồi cơm kỹ thuật số Philips

    HD4717/30

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cơm và món ăn ngon miệng mọi lúc!

    Cơm tơi xốp cả ngày dài với Nồi cơm kỹ thuật số Philips Series 3000. Đảm bảo kết cấu lý tưởng của cơm trắng và tơi xốp trong tối đa 48 giờ, khám phá 16 menu nấu tự động để có trải nghiệm nấu ăn đa dạng dễ dàng!

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    Series 3000 Nồi cơm kỹ thuật số Philips

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    Cơm và món ăn ngon miệng mọi lúc!

    Cơm trắng và tơi xốp lên đến 48 giờ

    • Dung tích lớn 1,8 lít / 10 chén gạo
    • Công nghệ FreshDefense
    • Lớp tráng Bakuhanseki
    • 16 menu nấu ăn
    Cơm tơi xốp mọi lúc

    Cơm tơi xốp mọi lúc

    Duy trì độ ẩm hoàn hảo cho cơm trắng và tơi xốp. Nhờ công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi, với van hơi nước hai kênh được thiết kế đặc biệt giúp giữ lại độ ẩm bổ sung, độ tươi của gạo luôn ở mức độ ẩm lý tưởng là 63%* trong suốt cả ngày!

    Cơm trắng và tơi xốp cả ngày

    Cơm trắng và tơi xốp cả ngày

    Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi duy trì độ ẩm bổ sung thông qua kiểm soát nhiệt độ chính xác và luân chuyển không khí bằng cách liên tục đưa không khí sạch vào trong khi giải phóng hơi thải từ van hơi được thiết kế đặc biệt, đảm bảo cơm của bạn luôn trắng và tơi xốp trong tối đa 48 giờ**.

    An tâm trong mọi bữa ăn.

    An tâm trong mọi bữa ăn.

    Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi đảm bảo nhiệt độ ổn định và tối ưu hóa khả năng giữ nhiệt, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong tối đa 48 giờ ***, để bạn an tâm trong mọi bữa ăn.

    Nồi hình cầu cải tiến cho hiệu suất nấu mạnh và đều

    Nồi hình cầu cải tiến cho hiệu suất nấu mạnh và đều

    Được thiết kế đặc biệt với đáy tròn 60⁰, cung cấp bề mặt gia nhiệt nhiều hơn 50%, đảm bảo mọi hạt gạo đều được làm nóng đều để nấu cơm chín thơm ngon.****

    Nhiệt độ thẩm thấu sâu với Hệ thống nhiệt 3D thông minh

    Nhiệt độ thẩm thấu sâu với Hệ thống nhiệt 3D thông minh

    Lòng nồi được làm nóng mạnh mẽ từ trên xuống dưới và bên hông kết hợp với chip nấu ăn thông minh kiểm soát chính xác hơi nóng và nhiệt độ để nấu hiệu quả và tạo ra hương thơm mọi lúc.

    Nồi dày 5 lớp cao cấp tăng cường phân phối nhiệt

    Nồi dày 5 lớp cao cấp tăng cường phân phối nhiệt

    Lòng nồi bằng nhôm 5 lớp, dày 2,5 mm, siêu dày, tăng cường hiệu quả phân phối nhiệt.

    Lớp tráng Bakuhanseki chất lượng cao và an toàn

    Lớp tráng Bakuhanseki chất lượng cao và an toàn

    Lớp tráng Bakuhanseki kết hợp giữa tính không độc hại, chức năng chống dính và độ bền vượt trội, đảm bảo khả năng chống trầy xước.

    Tay cầm thuận tiện giúp di chuyển dễ dàng

    Tay cầm thuận tiện giúp di chuyển dễ dàng

    Tay cầm của lòng nồi luôn mát khi chạm vào để dễ dàng nhấc và mang ra bàn.

    Dung tích lớn 1,8 lít nấu tới 10 chén gạo

    Dung tích lớn 1,8 lít nấu tới 10 chén gạo

    Nấu cơm tơi xốp, đủ cho tối đa 10 người. Nồi điều khiển bằng nút bấm và làm bằng chất liệu phù hợp với thực phẩm và được các cơ quan quốc tế chứng nhận. Không chứa PFOA, BFR và PVC.

    16 menu được tối ưu hóa và giữ ấm lên đến 48 giờ

    16 menu được tối ưu hóa và giữ ấm lên đến 48 giờ

    16 menu tự động được thiết kế riêng để nấu nhiều món ăn khác nhau, bao gồm cơm, xúp, bánh, cháo trẻ em, v.v. Tùy chỉnh cảm giác ngon miệng yêu thích của bạn từ cơm mềm đến cơm cứng và tận hưởng sự tiện lợi của chức năng giữ ấm tự động lên đến 48 giờ. Đảm bảo bữa cơm thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm.

    Thông số kỹ thuật

    • Технически спецификации

      Xếp hạng hiệu quả năng lượng
      Клас А
      Nguồn
      1500 W
      Điện áp
      230 V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1

    • Функция за безопасност

      Таймер за автоматично изключване
      Да
      Сертификат за безопасност
      Да

    • Тегло и размери

      Chiều dài sản phẩm
      433 мм
      Chiều rộng sản phẩm
      246 мм
      Chiều cao sản phẩm
      372 мм
      Trọng lượng Sản phẩm
      8 кг
      Chiều dài gói hàng
      491,5 мм
      Chiều rộng gói hàng
      287,5 мм
      Chiều cao gói hàng
      487 мм
      Trọng lượng gói hàng
      10 – 12,3 кг

    • Съвместимост

      Phụ kiện đi kèm 1
      Туба със смазка
      Phụ kiện đi kèm 2
      Мерителна лъжица
      Phụ kiện đi kèm 3
      Тестова лента за твърдост на водата
      Phụ kiện liên quan 1
      Таблетки за обезмасляване
      Phụ kiện liên quan 2
      Препарат за премахване на накип от машини за еспресо
      Phụ kiện liên quan 3
      Четка за почистване
      Свързани аксесоари 4
      Смазка за блока за приготвяне Philips
      Включени аксесоари 4
      Филтър AquaClean
      Включени аксесоари 5
      Капак за съхранение LatteGo

    • Издръжливост

      Hướng dẫn sử dụng
      > 75% рециклирана хартия
      Đóng gói
      > 95% рециклирани материали

    • Държава на произход

      Sản xuất tại
      Румъния

    • Енергийна ефективност

      Консумация на енергия в режим "в готовност"
      0,2 W
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
      няма данни
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност
      30 мин
      Стандарт за измерване
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • *Thử nghiệm với 1500g gạo trắng thêm 2025g nước. Phương pháp đánh giá chất lượng gạo nấu chín bằng nồi cơm điện do CHEAA công bố. Dữ liệu thực nghiệm chỉ để tham khảo.
    • **So sánh với HD4515
    • ***Ở chế độ "Giữ ấm" trong tối đa 48 giờ. Dữ liệu thực nghiệm chỉ để tham khảo.
    • ****So sánh với HD3119
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