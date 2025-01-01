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Cơm và món ăn ngon miệng mọi lúc!
Cơm tơi xốp cả ngày dài với Nồi cơm kỹ thuật số Philips Series 3000. Đảm bảo kết cấu lý tưởng của cơm trắng và tơi xốp trong tối đa 48 giờ, khám phá 16 menu nấu tự động để có trải nghiệm nấu ăn đa dạng dễ dàng!Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Duy trì độ ẩm hoàn hảo cho cơm trắng và tơi xốp. Nhờ công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi, với van hơi nước hai kênh được thiết kế đặc biệt giúp giữ lại độ ẩm bổ sung, độ tươi của gạo luôn ở mức độ ẩm lý tưởng là 63%* trong suốt cả ngày!
Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi duy trì độ ẩm bổ sung thông qua kiểm soát nhiệt độ chính xác và luân chuyển không khí bằng cách liên tục đưa không khí sạch vào trong khi giải phóng hơi thải từ van hơi được thiết kế đặc biệt, đảm bảo cơm của bạn luôn trắng và tơi xốp trong tối đa 48 giờ**.
Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi đảm bảo nhiệt độ ổn định và tối ưu hóa khả năng giữ nhiệt, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong tối đa 48 giờ ***, để bạn an tâm trong mọi bữa ăn.
Được thiết kế đặc biệt với đáy tròn 60⁰, cung cấp bề mặt gia nhiệt nhiều hơn 50%, đảm bảo mọi hạt gạo đều được làm nóng đều để nấu cơm chín thơm ngon.****
Lòng nồi được làm nóng mạnh mẽ từ trên xuống dưới và bên hông kết hợp với chip nấu ăn thông minh kiểm soát chính xác hơi nóng và nhiệt độ để nấu hiệu quả và tạo ra hương thơm mọi lúc.
Lòng nồi bằng nhôm 5 lớp, dày 2,5 mm, siêu dày, tăng cường hiệu quả phân phối nhiệt.
Lớp tráng Bakuhanseki kết hợp giữa tính không độc hại, chức năng chống dính và độ bền vượt trội, đảm bảo khả năng chống trầy xước.
Tay cầm của lòng nồi luôn mát khi chạm vào để dễ dàng nhấc và mang ra bàn.
Nấu cơm tơi xốp, đủ cho tối đa 10 người. Nồi điều khiển bằng nút bấm và làm bằng chất liệu phù hợp với thực phẩm và được các cơ quan quốc tế chứng nhận. Không chứa PFOA, BFR và PVC.
16 menu tự động được thiết kế riêng để nấu nhiều món ăn khác nhau, bao gồm cơm, xúp, bánh, cháo trẻ em, v.v. Tùy chỉnh cảm giác ngon miệng yêu thích của bạn từ cơm mềm đến cơm cứng và tận hưởng sự tiện lợi của chức năng giữ ấm tự động lên đến 48 giờ. Đảm bảo bữa cơm thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm.
Технически спецификации
Функция за безопасност
Тегло и размери
Съвместимост
Издръжливост
Държава на произход
Енергийна ефективност
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