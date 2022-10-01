Sản phẩm đạt giải thưởng Thiết kế IF

Đây là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá nhất thế giới, con dấu iF biểu thị thiết kế tốt dành cho người tiêu dùng và cộng đồng thiết kế. Thiết kế dễ nhận biết thể hiện ngôn ngữ thiết kế gia dụng hài hòa của Philips để phù hợp với căn bếp của người dùng với hiệu suất và sự mạnh mẽ. Giao diện người dùng nâng cao với các nút điều khiển cảm ứng giúp đơn giản hóa việc nấu nướng hơn nữa.