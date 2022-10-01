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  • Làm mới món cơm với các lựa chọn tùy chỉnh Làm mới món cơm với các lựa chọn tùy chỉnh Làm mới món cơm với các lựa chọn tùy chỉnh

    Rice Cooker 5000 Series Nồi cơm điện cao tần (IH) với chức năng Lựa chọn vị

    HD4539/62

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    Làm mới món cơm với các lựa chọn tùy chỉnh

    Từ xốp đến giòn, điều chỉnh vị và độ đặc của công thức nấu cơm yêu thích của bạn với lựa chọn vị 5 cấp độ cao cấp, liền mạch của chúng tôi. Chọn từ 5 độ đặc gạo khác nhau để tạo cảm nhận hoàn hảo mọi lúc khi thức ăn trong miệng.

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    Rice Cooker 5000 Series Nồi cơm điện cao tần (IH) với chức năng Lựa chọn vị

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    Làm mới món cơm với các lựa chọn tùy chỉnh

    Vị hoàn hảo với công nghệ Chọn vị

    • 1.5 lít, đen
    • Công nghệ đốt nóng cảm ứng nhiệt (IH) 3D
    • Lòng nồi tráng Maifanshi
    • Công thức nấu cơm tùy chỉnh
    • 4 lít, đen
    Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh để đảm bảo cơm chín đều, thơm ngon

    Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh để đảm bảo cơm chín đều, thơm ngon

    Dễ dàng kiểm soát nhiệt độ và thời gian trong quá trình nấu. Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh quản lý và tối ưu hóa năng lượng nhiệt, mang lại hương thơm, mùi vị và cảm giác ngon miệng hoàn hảo cho loại gạo và kết cấu gạo bạn chọn.

    Lớp tráng gốm hai lớp không độc hại

    Lớp tráng gốm hai lớp không độc hại

    Lớp tráng gốm hai lớp bảo vệ thêm cho lòng nồi tránh trầy xước. Thành phần không độc hại của lớp tráng đảm bảo an toàn khi nấu.

    Điều chỉnh phù hợp với 6 loại gạo phổ biến nhất

    Điều chỉnh phù hợp với 6 loại gạo phổ biến nhất

    Với nhiều loại gạo khác nhau bao gồm Jasmine, Indica, Đông Bắc, Nguyên hạt và Gạo lứt, bạn có thể yên tâm rằng với công nghệ của chúng tôi, bạn sẽ có được hương vị và kết cấu phù hợp mọi lúc.

    Công nghệ Chọn vị cho phép tùy chỉnh cảm giác ngon miệng

    Công nghệ Chọn vị cho phép tùy chỉnh cảm giác ngon miệng

    Công nghệ Chọn vị quản lý và tối ưu hóa biểu đồ nhiệt độ nấu và hệ thống đốt nóng để đạt được nhiệt độ và thời gian nấu hoàn hảo cho từng loại gạo và cảm giác ngon miệng đã chọn. Hoàn hảo cho các món cơm yêu thích của bạn.

    Hệ thống IH (đốt nóng cảm ứng nhiệt) 3 chiều để tối ưu hóa năng lượng nhiệt

    Hệ thống IH (đốt nóng cảm ứng nhiệt) 3 chiều để tối ưu hóa năng lượng nhiệt

    Cảm ứng điện từ cho phép lòng nồi sinh nhiệt trực tiếp để vừa nấu cơm vừa giữ ấm trước khi dùng.

    Nấu ăn thoải mái với các phụ kiện tiện lợi của chúng tôi

    Nấu ăn thoải mái với các phụ kiện tiện lợi của chúng tôi

    Giúp việc nấu ăn trở nên thuận tiện hơn bằng cách sử dụng các phụ kiện của chúng tôi, bao gồm muỗng xới cơm, chén lường gạo tiện dụng và khay hấp để nấu ăn dễ dàng.

    Lòng nồi tráng chống trầy Maifanshi

    Lòng nồi tráng chống trầy Maifanshi

    Lòng nồi tráng Maifanshi 8 lớp đảm bảo an toàn và hiệu suất, với khả năng chống trầy xước gấp 6 lần*, cho phép lưu thông nhiệt mạnh hơn để nấu chín từng hạt gạo**.

    Sản phẩm đạt giải thưởng Thiết kế IF

    Sản phẩm đạt giải thưởng Thiết kế IF

    Đây là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá nhất thế giới, con dấu iF biểu thị thiết kế tốt dành cho người tiêu dùng và cộng đồng thiết kế. Thiết kế dễ nhận biết thể hiện ngôn ngữ thiết kế gia dụng hài hòa của Philips để phù hợp với căn bếp của người dùng với hiệu suất và sự mạnh mẽ. Giao diện người dùng nâng cao với các nút điều khiển cảm ứng giúp đơn giản hóa việc nấu nướng hơn nữa.

    Lựa chọn vị 5 cấp độ tạo cảm giác ngon miệng

    Từ gạo mềm để cuộn sushi đến hạt chắc hơn để xào, hãy chọn một trong 5 cài đặt kết cấu gạo khi nấu món cơm của bạn. Hãy tùy chỉnh các cài đặt để đạt được cảm giác ngon miệng mà bạn mong muốn mọi lúc.

    Dung tích 1.5 lít nấu bữa ăn cho cả gia đình

    Nồi cơm kỹ thuật số Dòng 5000 của Philips được thiết kế dành cho gia đình của bạn. Với dung tích 1.5 lít, bạn có thể dễ dàng nấu đủ cho 8 người ăn. Nhờ vậy, dù là bữa cơm gia đình hay bữa ăn với bạn bè, hãy yên tâm rằng bạn sẽ có thể phục vụ cho tất cả mọi người.

    18 chế độ được tối ưu hóa với giao diện người dùng thông minh

    Giao diện người dùng thân thiện đi kèm nút lựa chọn, cùng với 18 chế độ gạo được tối ưu hóa, bao gồm loại gạo và món ăn đặc trưng, bạn có thể tùy chỉnh các món cơm để nấu chín theo cách của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Accessories

      Bao gồm
      • Chén lường gạo
      • Kẹp gắp thức ăn
      • Khay/xửng hấp

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1250  W
      Điện áp
      220  V
      Tần số
      50  Hz
      Hệ thống đốt nóng
      Công nghệ đốt nóng cảm ứng nhiệt (IH) 3D
      Lòng nồi
      • Lòng nồi bằng sắt mịn 8 lớp
      • Lớp tráng chống trầy Maifanshi

    • Thông số chung

      Các tính năng sản phẩm
      • - 18 chế độ cài đặt sẵn
      • - Chọn vị 5 cấp độ
      • - Bộ hẹn giờ đặt sẵn
      • - Nấu nhanh
      • - Giữ ấm
      • - Tín hiệu sẵn sàng
      • - Màn hình LED có nút cảm ứng
      • - Van thông hơi có thể tháo rời
      • - Nắp trong có thể tháo rời
      • - Lòng nồi bằng sắt mịn 8 lớp với lớp tráng Maifanshi

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu
      Đen mờ
      Màu sắc bảng điều khiển
      Đen
      Vật liệu thân chính
      Nhựa

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Nguyên liệu tái chế > 90%
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy có thể tái chế

    Badge-D2C

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