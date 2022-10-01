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Làm mới món cơm với các lựa chọn tùy chỉnh
Từ xốp đến giòn, điều chỉnh vị và độ đặc của công thức nấu cơm yêu thích của bạn với lựa chọn vị 5 cấp độ cao cấp, liền mạch của chúng tôi. Chọn từ 5 độ đặc gạo khác nhau để tạo cảm nhận hoàn hảo mọi lúc khi thức ăn trong miệng.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Dễ dàng kiểm soát nhiệt độ và thời gian trong quá trình nấu. Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh quản lý và tối ưu hóa năng lượng nhiệt, mang lại hương thơm, mùi vị và cảm giác ngon miệng hoàn hảo cho loại gạo và kết cấu gạo bạn chọn.
Lớp tráng gốm hai lớp bảo vệ thêm cho lòng nồi tránh trầy xước. Thành phần không độc hại của lớp tráng đảm bảo an toàn khi nấu.
Với nhiều loại gạo khác nhau bao gồm Jasmine, Indica, Đông Bắc, Nguyên hạt và Gạo lứt, bạn có thể yên tâm rằng với công nghệ của chúng tôi, bạn sẽ có được hương vị và kết cấu phù hợp mọi lúc.
Công nghệ Chọn vị quản lý và tối ưu hóa biểu đồ nhiệt độ nấu và hệ thống đốt nóng để đạt được nhiệt độ và thời gian nấu hoàn hảo cho từng loại gạo và cảm giác ngon miệng đã chọn. Hoàn hảo cho các món cơm yêu thích của bạn.
Cảm ứng điện từ cho phép lòng nồi sinh nhiệt trực tiếp để vừa nấu cơm vừa giữ ấm trước khi dùng.
Giúp việc nấu ăn trở nên thuận tiện hơn bằng cách sử dụng các phụ kiện của chúng tôi, bao gồm muỗng xới cơm, chén lường gạo tiện dụng và khay hấp để nấu ăn dễ dàng.
Lòng nồi tráng Maifanshi 8 lớp đảm bảo an toàn và hiệu suất, với khả năng chống trầy xước gấp 6 lần*, cho phép lưu thông nhiệt mạnh hơn để nấu chín từng hạt gạo**.
Đây là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá nhất thế giới, con dấu iF biểu thị thiết kế tốt dành cho người tiêu dùng và cộng đồng thiết kế. Thiết kế dễ nhận biết thể hiện ngôn ngữ thiết kế gia dụng hài hòa của Philips để phù hợp với căn bếp của người dùng với hiệu suất và sự mạnh mẽ. Giao diện người dùng nâng cao với các nút điều khiển cảm ứng giúp đơn giản hóa việc nấu nướng hơn nữa.
Từ gạo mềm để cuộn sushi đến hạt chắc hơn để xào, hãy chọn một trong 5 cài đặt kết cấu gạo khi nấu món cơm của bạn. Hãy tùy chỉnh các cài đặt để đạt được cảm giác ngon miệng mà bạn mong muốn mọi lúc.
Nồi cơm kỹ thuật số Dòng 5000 của Philips được thiết kế dành cho gia đình của bạn. Với dung tích 1.5 lít, bạn có thể dễ dàng nấu đủ cho 8 người ăn. Nhờ vậy, dù là bữa cơm gia đình hay bữa ăn với bạn bè, hãy yên tâm rằng bạn sẽ có thể phục vụ cho tất cả mọi người.
Giao diện người dùng thân thiện đi kèm nút lựa chọn, cùng với 18 chế độ gạo được tối ưu hóa, bao gồm loại gạo và món ăn đặc trưng, bạn có thể tùy chỉnh các món cơm để nấu chín theo cách của bạn.
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Thiết kế và hoàn thiện
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