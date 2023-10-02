HD4515/69
Món cơm ngon miệng cho cả nhà
"Hệ thống nhiệt 3D thông minh" tạo luồng nhiệt luân chuyển mạnh từ phía trên, mặt bên và phía đáy nồi, giúp gạo chín đều và chín kỹ, cùng với lòng nồi tráng đá Mafanshi (Bakuhanseki) bền lâu cho bạn những bữa ăn ngon miệng mỗi ngày.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Nhiệt độ nấu được theo dõi bằng cảm biến nhiệt độ thông minh và được điều chỉnh cho phù hợp thông qua Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh cho cơm ngon mọi lúc.
5 chương trình đa chức năng với các menu riêng biệt để chế biến nhiều món ăn khác nhau như nấu cơm, ngũ cốc và đậu.
Lòng nồi 6 lớp giúp dẫn nhiệt tốt hơn, đảm bảo từng hạt được nấu chín hoàn hảo.
"Hệ thống nhiệt 3D thông minh" tạo luồng nhiệt luân chuyển mạnh từ phía trên, mặt bên và phía đáy nồi, giúp gạo chín đều và chín kỹ.
Lớp tráng Maifanshi (Bakuhanseki) bền hơn tới 6 lần so với lớp chống dính trên nồi cơm điện thông thường.
Xuất xứ
Các thông số kỹ thuật
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Dịch vụ
Tính bền vững
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