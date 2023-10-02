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  • Món cơm ngon miệng cho cả nhà Món cơm ngon miệng cho cả nhà Món cơm ngon miệng cho cả nhà

    Nồi cơm điện Series 3000 Nồi cơm điện tử Philips

    HD4515/69

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Món cơm ngon miệng cho cả nhà

    "Hệ thống nhiệt 3D thông minh" tạo luồng nhiệt luân chuyển mạnh từ phía trên, mặt bên và phía đáy nồi, giúp gạo chín đều và chín kỹ, cùng với lòng nồi tráng đá Mafanshi (Bakuhanseki) bền lâu cho bạn những bữa ăn ngon miệng mỗi ngày.

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    Nồi cơm điện Series 3000 Nồi cơm điện tử Philips

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    Món cơm ngon miệng cho cả nhà

    Với hệ thống “3D thông minh” và nồi tráng đá Mafanshi (Bakuhanseki) bền lâu

    • 5 chế độ nấu tự động
    • Lòng nồi bền bỉ
    • Lòng nồi bền
    • 1,8 lít

    Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh để bạn nấu ăn như chuyên gia

    Nhiệt độ nấu được theo dõi bằng cảm biến nhiệt độ thông minh và được điều chỉnh cho phù hợp thông qua Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh cho cơm ngon mọi lúc.

    5 menu nấu ăn riêng

    5 chương trình đa chức năng với các menu riêng biệt để chế biến nhiều món ăn khác nhau như nấu cơm, ngũ cốc và đậu.

    Lòng nồi 6 lớp

    Lòng nồi 6 lớp giúp dẫn nhiệt tốt hơn, đảm bảo từng hạt được nấu chín hoàn hảo.

    Hệ thống đốt nóng 3D thông minh

    "Hệ thống nhiệt 3D thông minh" tạo luồng nhiệt luân chuyển mạnh từ phía trên, mặt bên và phía đáy nồi, giúp gạo chín đều và chín kỹ.

    Lớp tráng Maifanshi (Bakuhanseki) bền

    Lớp tráng Maifanshi (Bakuhanseki) bền hơn tới 6 lần so với lớp chống dính trên nồi cơm điện thông thường.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Các thông số kỹ thuật

      Vật liệu thân chính
      Nhựa
      Màu
      Xám

    • Phụ kiện

      Khay hấp bằng nhựa
      Chén lường gạo
      Kẹp gắp thức ăn

    • Thông số kỹ thuật

      Nguồn
      790 – 940  W
      Chiều dài dây
      0,8  m
      Điện áp
      220-240  V
      Tần số
      50/60  Hz
      Dung tích cối
      1,8  l

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      >90% vật liệu tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      90% giấy tái chế

    Badge-D2C

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