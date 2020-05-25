Daily Collection Nồi cơm điện công nghệ Fuzzy Logic
Thưởng thức vị ngon trong từng hạt gạo
Lòng nồi cơm điện siêu dày 3,0mm tăng cường độ dẫn nhiệt và khả năng giữ hơi nóng cao, truyền nhiệt mạnh và đều đặn trong khi nấu, đảm bảo gạo và ngũ cốc được nấu chín kỹ.
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Daily Collection Nồi cơm điện công nghệ Fuzzy Logic
Thưởng thức vị ngon trong từng hạt gạo Nấu cơm dễ dàng hơn trong lòng nồi dày, chống dính Lòng nồi siêu dày 3,0mm Màn hình kỹ thuật số 1,8 lít Giữ ấm trong 12 tiếng
Giữ thức ăn ấm và tươi ngon đến 12 giờ.
Lòng nồi siêu dày 3,0mm giúp tăng cường khả năng dẫn nhiệt đáng kể
Lòng nồi siêu dày 3,0mm với khả năng dẫn nhiệt vượt trội, giúp nấu cơm và ngũ cốc thơm ngon.
Lòng nồi 5 lớp với lớp phủ chống dính bền lâu
Lòng nồi 5 lớp với lớp phủ chống dính bền lâu.
8 menu nấu riêng biệt để chế biến đa dạng
5 chương trình đa chức năng với các menu riêng biệt để chế biến nhiều món ăn khác nhau như nấu cơm, ngũ cốc và đậu.
Màn hình kỹ thuật số lớn hiển thị menu và thời gian dễ đọc
Màn hình kỹ thuật số lớn hiển thị menu và thời gian dễ đọc, giúp thao tác dễ dàng.
Nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch
Nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch.
Lượng nhiệt cao liên tục để nấu cơm và ngũ cốc thơm ngon
Lòng nồi siêu dày đảm bảo nhiệt độ cao liên tục để nấu cơm và ngũ cốc thơm ngon.
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Xuất xứ
Được sản xuất tại
Trung Quốc
Phụ kiện
Bao gồm
Chén lường gạo
Kẹp gắp thức ăn
Khay/xửng hấp
Thông số kỹ thuật
Chiều dài dây
0,8
m Nguồn
790~940
W Điện áp
220~240
V Tần số
50/60
Hz
Thiết kế
Màu sắc
Trắng Màu sắc bảng điều khiển
Đen
Thông số chung
Chức năng giữ ấm
12
hour(s) Loại nắp
Cố định Các tính năng sản phẩm Cài đặt sẵn
8
Hoàn thiện
Vật liệu thân chính
Nhựa
Dịch vụ
Bảo hành 2 năm toàn cầu
Có
Tính bền vững
Đóng gói
> 90% vật liệu tái chế Hướng dẫn sử dụng
100% giấy tái chế
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