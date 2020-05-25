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  • Thưởng thức vị ngon trong từng hạt gạo Thưởng thức vị ngon trong từng hạt gạo Thưởng thức vị ngon trong từng hạt gạo

    Daily Collection Nồi cơm điện công nghệ Fuzzy Logic

    HD4515/68

    Thưởng thức vị ngon trong từng hạt gạo

    Lòng nồi cơm điện siêu dày 3,0mm tăng cường độ dẫn nhiệt và khả năng giữ hơi nóng cao, truyền nhiệt mạnh và đều đặn trong khi nấu, đảm bảo gạo và ngũ cốc được nấu chín kỹ.

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    Daily Collection Nồi cơm điện công nghệ Fuzzy Logic

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    Thưởng thức vị ngon trong từng hạt gạo

    Nấu cơm dễ dàng hơn trong lòng nồi dày, chống dính

    • Lòng nồi siêu dày 3,0mm
    • Màn hình kỹ thuật số
    • 1,8 lít
    Giữ ấm trong 12 tiếng

    Giữ ấm trong 12 tiếng

    Giữ thức ăn ấm và tươi ngon đến 12 giờ.

    Lòng nồi siêu dày 3,0mm giúp tăng cường khả năng dẫn nhiệt đáng kể

    Lòng nồi siêu dày 3,0mm giúp tăng cường khả năng dẫn nhiệt đáng kể

    Lòng nồi siêu dày 3,0mm với khả năng dẫn nhiệt vượt trội, giúp nấu cơm và ngũ cốc thơm ngon.

    Lòng nồi 5 lớp với lớp phủ chống dính bền lâu

    Lòng nồi 5 lớp với lớp phủ chống dính bền lâu

    Lòng nồi 5 lớp với lớp phủ chống dính bền lâu.

    8 menu nấu riêng biệt để chế biến đa dạng

    8 menu nấu riêng biệt để chế biến đa dạng

    5 chương trình đa chức năng với các menu riêng biệt để chế biến nhiều món ăn khác nhau như nấu cơm, ngũ cốc và đậu.

    Màn hình kỹ thuật số lớn hiển thị menu và thời gian dễ đọc

    Màn hình kỹ thuật số lớn hiển thị menu và thời gian dễ đọc

    Màn hình kỹ thuật số lớn hiển thị menu và thời gian dễ đọc, giúp thao tác dễ dàng.

    Nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch

    Nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch.

    Lượng nhiệt cao liên tục để nấu cơm và ngũ cốc thơm ngon

    Lòng nồi siêu dày đảm bảo nhiệt độ cao liên tục để nấu cơm và ngũ cốc thơm ngon.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Chén lường gạo
      • Kẹp gắp thức ăn
      • Khay/xửng hấp

    • Thông số kỹ thuật

      Chiều dài dây
      0,8  m
      Nguồn
      790~940  W
      Điện áp
      220~240  V
      Tần số
      50/60  Hz

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Màu sắc bảng điều khiển
      Đen

    • Thông số chung

      Chức năng giữ ấm
      12  hour(s)
      Loại nắp
      Cố định
      Các tính năng sản phẩm
      • Nắp thông hơi có thể tháo rời
      • Công tắc bật/tắt
      • Chức năng nấu cài sẵn
      • Điều khiển thời gian
      • Đèn bật nguồn
      Cài đặt sẵn
      8

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Nhựa

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      > 90% vật liệu tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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