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  • Cơm tơi xốp tươi ngon mọi lúc Cơm tơi xốp tươi ngon mọi lúc Cơm tơi xốp tươi ngon mọi lúc

    Series 3000 Nồi cơm điện Philips

    HD3213/31

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cơm tơi xốp tươi ngon mọi lúc

    Trải nghiệm cơm tơi xốp thơm ngon mọi lúc. Nồi cơm điện Series 3000 Philips, giữ ẩm, đảm bảo cơm trắng và tơi xốp trong từng hạt cơm lên đến 48 giờ — với độ bền lâu dài.

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    Series 3000 Nồi cơm điện Philips

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    Cơm tơi xốp tươi ngon mọi lúc

    Cơm trắng và tơi xốp lên đến 48 giờ

    • Dung tích lớn 1,8 lít / 10 chén gạo
    • Công nghệ FreshDefense
    • Lớp tráng Bakuhanseki
    • Thân bằng thép không gỉ
    Cơm tơi xốp hoàn hảo với độ ẩm vừa phải

    Cơm tơi xốp hoàn hảo với độ ẩm vừa phải

    Duy trì độ ẩm hoàn hảo cho cơm trắng và tơi xốp. Nhờ công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi, với van hơi nước hai kênh được thiết kế đặc biệt giúp giữ lại độ ẩm bổ sung, độ tươi của gạo luôn ở mức độ ẩm lý tưởng là 63%* trong suốt cả ngày!

    Cơm trắng và tơi xốp cả ngày

    Cơm trắng và tơi xốp cả ngày

    Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi duy trì độ ẩm bổ sung thông qua việc kiểm soát chính xác nhiệt độ và lưu thông không khí từ van hơi nước được thiết kế đặc biệt, đảm bảo cơm luôn trắng và tơi xốp lên đến 48 giờ**.

    An tâm trong mọi bữa ăn.

    An tâm trong mọi bữa ăn.

    Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi đảm bảo nhiệt độ ổn định*** và tối ưu hóa khả năng giữ nhiệt, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong tối đa 48 giờ, để bạn an tâm trong mọi bữa ăn.

    Thiết kế nồi hình cầu đặc biệt để nấu chín đều

    Thiết kế nồi hình cầu đặc biệt để nấu chín đều

    Được thiết kế đặc biệt với đáy tròn 60⁰, cung cấp bề mặt gia nhiệt nhiều hơn 50%**, đảm bảo mọi hạt gạo đều được làm nóng đều để nấu cơm chín thơm ngon.

    Nhiệt độ thẩm thấu sâu với Hệ thống nhiệt 3D thông minh

    Nhiệt độ thẩm thấu sâu với Hệ thống nhiệt 3D thông minh

    Lòng nồi được làm nóng mạnh mẽ từ trên xuống dưới và bên hông kết hợp với chip nấu ăn thông minh kiểm soát chính xác hơi nóng và nhiệt độ để nấu hiệu quả và tạo ra hương thơm mọi lúc.

    Lòng nồi siêu dày 5 lớp cao cấp tăng cường phân phối nhiệt

    Lòng nồi siêu dày 5 lớp cao cấp tăng cường phân phối nhiệt

    Lòng nồi bằng nhôm 5 lớp, dày 2,5 mm, siêu dày, tăng cường hiệu quả phân phối nhiệt.

    Lớp tráng Bakuhanseki an toàn

    Lớp tráng Bakuhanseki an toàn

    Lớp tráng Bakuhanseki kết hợp giữa tính không độc hại, chức năng chống dính và độ bền vượt trội, đảm bảo khả năng chống trầy xước.

    Tay cầm thuận tiện để nhấc và mang đi

    Tay cầm thuận tiện để nhấc và mang đi

    Tay cầm của lòng nồi luôn mát khi chạm vào để dễ dàng nhấc và mang ra bàn.

    Dung tích lớn 1,8 lít nấu tới 10 chén gạo

    Dung tích lớn 1,8 lít nấu tới 10 chén gạo

    Nấu cơm tơi xốp, đủ cho tối đa 10 người. Nồi điều khiển bằng nút bấm và làm bằng chất liệu phù hợp với thực phẩm và được các cơ quan quốc tế chứng nhận. Không chứa PFOA, BFR và PVC.

    Nấu, hấp và giữ ấm lên đến 48 giờ

    Nấu, hấp và giữ ấm lên đến 48 giờ

    Tận hưởng khả năng nấu đa năng với 3 chức năng nấu, hấp và tự động giữ ấm cơm lên đến 48 giờ.

    Thiết kế bằng thép không gỉ cho độ bền lâu dài

    Thiết kế bằng thép không gỉ cho độ bền lâu dài

    Thân bằng thép không gỉ đảm bảo độ bền cao và sử dụng lâu dài.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa/Kim loại
      Chân chống trượt
      Giao diện
      Chỉ báo LED
      Chiều dài dây
      0,8 m
      Hộc chứa dây nguồn
      Không
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Muỗng xới, chén lường gạo, xửng hấp
      Lớp tráng chống dính
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Bảo hành
      2 năm
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu
      Không

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      600 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60Hz
      Sản phẩm pin
      Không

    • An toàn

      Tự động ngắt
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      30,5cm
      Chiều rộng sản phẩm
      27,5cm
      Chiều cao sản phẩm
      30cm
      Trọng lượng sản phẩm
      3,32Kg
      Chiều dài gói hàng
      34,8cm
      Chiều rộng gói hàng
      32,6cm
      Chiều cao gói hàng
      34,8cm
      Trọng lượng gói hàng
      4,77kg

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • *Thử nghiệm với 1500g gạo trắng thêm 2025g nước. Phương pháp đánh giá chất lượng gạo nấu chín bằng nồi cơm điện do CHEAA công bố. Dữ liệu thực nghiệm chỉ để tham khảo.
    • **So sánh với HD3119
    • ***Ở chế độ "Giữ ấm" trong tối đa 48 giờ. Dữ liệu thực nghiệm chỉ để tham khảo.
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