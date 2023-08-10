Rice Cooker 3000 Series Nồi cơm điện mini 0,85 lít
Kích thước nhỏ, đa chức năng
Nồi cơm điện Dòng 3000 của Philips có dung tích phù hợp với gia đình ít người với 8 menu nấu tự động giúp nấu cơm, các món ăn và nhiều món khác một cách dễ dàng.
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Rice Cooker 3000 Series Nồi cơm điện mini 0,85 lít
Kích thước nhỏ, đa chức năng Kích thước nhỏ gọn và 8 menu tự động Dung tích nồi cơm 0,85 lít 600 W Thân bằng thép không gỉ 8 Menu Dung tích phù hợp với gia đình ít người
Kích thước nhỏ gọn dễ cất giữ. Dung tích 0,85 lít phù hợp để nấu cho gia đình ít người.
8 Menu nấu tự động
8 menu nấu tự động với nhiều chức năng nấu cơm, món ăn, canh và nhiều chức năng khác
Lòng nồi 4 lớp
Lòng nồi 4 lớp được tráng chống dính giúp làm nóng đều nhưng không bị dính
Lớp tráng chống dính
Chống trầy xước cao cho độ bền lâu dài. Làm nóng đều và ổn định nhưng hiệu suất chống trầy xước cao.
Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh
Điều khiển tự động 6 giai đoạn giúp cơm chín thơm ngon.
Cảm biến nhiệt độ kép
Cảm biến nhiệt độ kép hỗ trợ chống tràn
Chế độ nấu cơm nhanh
Chế độ nấu nhanh 30 phút để nấu cơm dễ dàng
Nắp trong có thể tháo rời
Nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch
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Quốc gia xuất xứ
Được sản xuất tại
Trung Quốc
Các thông số kỹ thuật
Màu
Trắng và thép không gỉ Kích thước (Dài x Rộng x Cao)
338x240x210
mm Vật liệu thân chính
Thép không gỉ Trọng lượng (gồm cả bao gói)
3,6kg
kg
Accessories
Khay hấp bằng nhựa
Có Chén lường gạo
Có Kẹp gắp thức ăn
Có
Đặc điểm kỹ thuật
Chiều dài dây
0,8m
m Nguồn
600W50Hz
W Điện áp
220-240 V
V Dung tích
0,85 lít
Litres / cups
Thông số chung
Giữ ấm trong 12 tiếng
Có Lòng nồi chống dính dễ làm sạch
Có Điều khiển Fuzzy Logic cho phép có được bữa ăn tươi ngon và dinh dưỡng
Có Nắp bên trong có thể tháo rời và lau rửa được
Có
Dịch vụ
Bảo hành 2 năm toàn cầu
Có
Tính bền vững
Đóng gói
>90% vật liệu tái chế Hướng dẫn sử dụng
90% giấy tái chế
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