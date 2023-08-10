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  • Kích thước nhỏ, đa chức năng Kích thước nhỏ, đa chức năng Kích thước nhỏ, đa chức năng

    Rice Cooker 3000 Series Nồi cơm điện mini 0,85 lít

    HD3170/66

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Kích thước nhỏ, đa chức năng

    Nồi cơm điện Dòng 3000 của Philips có dung tích phù hợp với gia đình ít người với 8 menu nấu tự động giúp nấu cơm, các món ăn và nhiều món khác một cách dễ dàng.

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    Rice Cooker 3000 Series Nồi cơm điện mini 0,85 lít

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    Kích thước nhỏ, đa chức năng

    Kích thước nhỏ gọn và 8 menu tự động

    • Dung tích nồi cơm 0,85 lít
    • 600 W
    • Thân bằng thép không gỉ
    • 8 Menu
    Dung tích phù hợp với gia đình ít người

    Dung tích phù hợp với gia đình ít người

    Kích thước nhỏ gọn dễ cất giữ. Dung tích 0,85 lít phù hợp để nấu cho gia đình ít người.

    8 Menu nấu tự động

    8 Menu nấu tự động

    8 menu nấu tự động với nhiều chức năng nấu cơm, món ăn, canh và nhiều chức năng khác

    Lòng nồi 4 lớp

    Lòng nồi 4 lớp

    Lòng nồi 4 lớp được tráng chống dính giúp làm nóng đều nhưng không bị dính

    Lớp tráng chống dính

    Lớp tráng chống dính

    Chống trầy xước cao cho độ bền lâu dài. Làm nóng đều và ổn định nhưng hiệu suất chống trầy xước cao.

    Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh

    Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh

    Điều khiển tự động 6 giai đoạn giúp cơm chín thơm ngon.

    Cảm biến nhiệt độ kép

    Cảm biến nhiệt độ kép

    Cảm biến nhiệt độ kép hỗ trợ chống tràn

    Chế độ nấu cơm nhanh

    Chế độ nấu cơm nhanh

    Chế độ nấu nhanh 30 phút để nấu cơm dễ dàng

    Nắp trong có thể tháo rời

    Nắp trong có thể tháo rời

    Nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Các thông số kỹ thuật

      Màu
      Trắng và thép không gỉ
      Kích thước (Dài x Rộng x Cao)
      338x240x210  mm
      Vật liệu thân chính
      Thép không gỉ
      Trọng lượng (gồm cả bao gói)
      3,6kg  kg

    • Accessories

      Khay hấp bằng nhựa
      Chén lường gạo
      Kẹp gắp thức ăn

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      0,8m  m
      Nguồn
      600W50Hz  W
      Điện áp
      220-240 V  V
      Dung tích
      0,85 lít  Litres / cups

    • Thông số chung

      Giữ ấm trong 12 tiếng
      Lòng nồi chống dính dễ làm sạch
      Điều khiển Fuzzy Logic cho phép có được bữa ăn tươi ngon và dinh dưỡng
      Nắp bên trong có thể tháo rời và lau rửa được

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      >90% vật liệu tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      90% giấy tái chế

    Badge-D2C

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