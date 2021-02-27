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  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
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  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình
  • Bữa cơm ngon cho cả gia đình

Ngừng sản xuất

Daily CollectionNồi cơm điện

HD3119/66

2
| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này
Bữa cơm ngon cho cả gia đình
Lồng nồi vàng 5 lớp chống dính và chống xước của Philips dẫn nhiệt và giữ hơi nóng đồng đều hơn, cho món cơm thơm ngon, mềm nóng lên tới 48 giờ.
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The leading brand of Airfryer appliances in the world1

Nồi 5 lớp bền lâu

Bữa cơm ngon cho cả gia đình

  • Nồi tráng vàng với tay xách lớn

  • Nhiệt 3D thông minh

  • Giữ ấm trong 48 giờ

  • Dung tích lớn 2L

Lớp tráng chống trầy tiên tiến đảm bảo sử dụng nồi bền lâu

Lớp tráng chống trầy tiên tiến đảm bảo sử dụng nồi bền lâu

Lớp tráng bên ngoài phủ đồng: giúp giữ nhiệt, giữ cơm ấm và tươi ngon 2. Nhựa bảo vệ: bảo vệ hợp kim, làm cho nồi chắc và bền hơn 3. Hợp kim dày hơn: dẫn nhiệt đều hơn để đảm bảo rằng mỗi hạt gạo được nấu sôi và chín kỹ, đem lại độ tơi mà bạn mong muốn 4. Đáy màu vàng champagne: lan truyền hơi nóng qua khắp nồi trong khi nấu để cơm mịn và ngon hơn 5. Lớp tráng trong suốt siêu cứng: không dính và chống trầy xước, giúp dễ làm sạch và tăng độ bền

Giữ ấm tự động đến 48 giờ

Giữ ấm tự động đến 48 giờ

Chức năng giữ ấm sẽ tự động tiến hành sau khi cơm được nấu chín và đảm bảo là cơm luôn nóng và mềm đến 48 giờ

Dung tích lớn hơn 2,0L phục vụ đến 14 người

Dung tích lớn hơn 2,0L phục vụ đến 14 người

Dung tích lớn hơn 2,0L, lý tưởng để phục vụ cho 14 người

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

2.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

5
4
3
1

27/02/2021

Philippines

Philippines

Design Flaw

At first, the product works fine, but the rubber ring that surrounds the cover concerns me. Every time I open the lid, all the water from the steam just flows from the rubber ring to the side of the cooker then some of it flows deep inside when the water from the rubber ring overflows.

Ưu điểm

Works great!

Khuyết điểm

The overflowing water from the lid concerns me.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3119/66 Jar Rice Cooker

Date of Use 2021-01-27

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3119/66 Jar Rice Cooker

Date of Use 2021-01-27

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 