Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Nồi tráng vàng với tay xách lớn
Nhiệt 3D thông minh
Giữ ấm trong 48 giờ
Dung tích lớn 2L
Lớp tráng bên ngoài phủ đồng: giúp giữ nhiệt, giữ cơm ấm và tươi ngon 2. Nhựa bảo vệ: bảo vệ hợp kim, làm cho nồi chắc và bền hơn 3. Hợp kim dày hơn: dẫn nhiệt đều hơn để đảm bảo rằng mỗi hạt gạo được nấu sôi và chín kỹ, đem lại độ tơi mà bạn mong muốn 4. Đáy màu vàng champagne: lan truyền hơi nóng qua khắp nồi trong khi nấu để cơm mịn và ngon hơn 5. Lớp tráng trong suốt siêu cứng: không dính và chống trầy xước, giúp dễ làm sạch và tăng độ bền
Chức năng giữ ấm sẽ tự động tiến hành sau khi cơm được nấu chín và đảm bảo là cơm luôn nóng và mềm đến 48 giờ
Dung tích lớn hơn 2,0L, lý tưởng để phục vụ cho 14 người
2.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
CampyCat
27/02/2021
Philippines
Design Flaw
At first, the product works fine, but the rubber ring that surrounds the cover concerns me. Every time I open the lid, all the water from the steam just flows from the rubber ring to the side of the cooker then some of it flows deep inside when the water from the rubber ring overflows.
Ưu điểm
Works great!
Khuyết điểm
The overflowing water from the lid concerns me.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3119/66 Jar Rice Cooker
Date of Use 2021-01-27
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3119/66 Jar Rice Cooker
Date of Use 2021-01-27
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