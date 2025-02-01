HD3008/32
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Dung tích có thể nấu tới 10 chén gạo, nấu cơm ngon cho tối đa 10 người.
Nấu chín mọi loại ngũ cốc từ mọi hướng với công nghệ đốt nóng 3D tiên tiến.
Tận hưởng khả năng nấu đa năng với 3 chức năng nấu, hấp và giữ ấm cơm lên đến 48 giờ.
Nồi nhôm cao cấp mang lại hiệu suất sử dụng lâu dài với 4 lớp cùng lớp chống dính chống trầy xước giúp dễ dàng vệ sinh.
Vòng đệm kín được thiết kế đặc biệt giúp khóa hơi nước bên trong nồi mà không bị rò rỉ ra ngoài để nấu ở tốc độ tối đa.
Nồi cơm điện được làm từ chất liệu cao cấp, an toàn thực phẩm và được cơ quan chức năng quốc tế chứng nhận. Không chứa PFOA, BFR và PVC.
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