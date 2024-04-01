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  • Cơm dẻo thơm dễ làm Cơm dẻo thơm dễ làm Cơm dẻo thơm dễ làm

    Nồi cơm điện Nồi cơm điện Philips Series 1000

    HD3008/30

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cơm dẻo thơm dễ làm

    Nồi cơm điện Series 1000 của Philips có dung tích lớn, nấu tới 10 khẩu phần và 3 chức năng. Nồi cơm điện đạt chứng nhận quốc tế, có hiệu suất bền bỉ, lâu dài, hoạt động bằng cách nhấn nút, mang đến trải nghiệm nấu ăn hằng ngày dễ dàng và đáng tin cậy.

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    Nồi cơm điện Nồi cơm điện Philips Series 1000

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    Cơm dẻo thơm dễ làm

    Nấu ăn hằng ngày dễ dàng và đáng tin cậy

    • 1,8 lít / 10 chén gạo
    • Món cơm ngon miệng
    • Nấu, hấp và giữ ấm
    • Tiêu chuẩn chất lượng cao
    Dung tích lớn 1,8 lít nấu tới 10 chén gạo

    Dung tích lớn 1,8 lít nấu tới 10 chén gạo

    Dung tích có thể nấu tới 10 chén gạo, nấu cơm ngon cho tối đa 10 người.

    Hệ thống đốt nóng 3D giúp nấu chín đều

    Hệ thống đốt nóng 3D giúp nấu chín đều

    Nấu chín mọi loại ngũ cốc từ mọi hướng với công nghệ đốt nóng 3D tiên tiến.

    3 chức năng trong 1: nấu, hấp và giữ ấm

    3 chức năng trong 1: nấu, hấp và giữ ấm

    Tận hưởng khả năng nấu đa năng với 3 chức năng nấu, hấp và giữ ấm cơm lên đến 48 giờ.

    Nồi nhôm 4 lớp với lớp phủ chống dính bền lâu

    Nồi nhôm 4 lớp với lớp phủ chống dính bền lâu

    Nồi nhôm cao cấp mang lại hiệu suất sử dụng lâu dài với 4 lớp cùng lớp chống dính chống trầy xước giúp dễ dàng vệ sinh.

    Vòng đệm kín khóa hơi nước

    Vòng đệm kín khóa hơi nước

    Vòng đệm kín được thiết kế đặc biệt giúp khóa hơi nước bên trong nồi mà không bị rò rỉ ra ngoài để nấu ở tốc độ tối đa.

    Được chứng nhận quốc tế về chất lượng thực phẩm

    Được chứng nhận quốc tế về chất lượng thực phẩm

    Nồi cơm điện được làm từ chất liệu cao cấp, an toàn thực phẩm và được cơ quan chức năng quốc tế chứng nhận. Không chứa PFOA, BFR và PVC.

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Indonesia

    • Các thông số kỹ thuật

      Kích thước sản phẩm
      325 x 275 x260 mm
      Trọng lượng Sản phẩm
      2375g

    • Accessories

      Khay hấp bằng nhựa
      Chén lường gạo
      Kẹp gắp thức ăn

    • Thông số kỹ thuật

      Điện áp
      220 - 240  V
      Nguồn
      650 - 780  W
      Tần số
      50  Hz
      Hệ thống đốt nóng
      Công nghệ đốt nóng 3D
      Dung tích
      1,8 lít

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Nhựa và kim loại

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Vật liệu tái chế 100%
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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