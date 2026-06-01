HD2616/70
Món ăn đậm đà hương vị. Không cần giám sát.
Khác với các nồi đa năng truyền thống, nồi đa năng Philips có tính năng Xả Áp Suất Tự Động thực sự giúp nấu ăn an toàn, dễ dàng mà không cần xoay van hơi thủ công, và công nghệ DualPulse tạo ra đường cong nấu chính xác bằng cách luân phiên áp suất cao và thấp để giải phóng hương vị sâu đậm, phong phú hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Khác với các nồi đa năng truyền thống*, không cần xoay van thủ công hoặc nhấn nút. Hơi nước được xả tự động khi kết thúc quá trình nấu áp suất — nấu nướng thực sự dễ dàng từ đầu đến cuối.
Khác với các nồi đa năng truyền thống* duy trì áp suất ổn định, công nghệ mới của chúng tôi luân phiên áp suất cao và thấp để tạo ra đường cong nấu chính xác giúp giữ trọn hương vị. Thịt ngon hơn với độ mọng nước tăng 13%** và độ mềm tăng 28%**.
13 chương trình cài đặt sẵn — từ thịt bò, cừu, gà, vịt đến súp, cơm và cháo — với các phương pháp nấu chuyên biệt như nấu áp suất, hấp, nướng, nấu chậm, xào đến hâm nóng. Ngoài ra, chế độ thủ công cho phép bạn tùy chỉnh theo sở thích nấu nướng.
Nấu món ăn nhanh hơn đến 70% mà không ảnh hưởng đến hương vị và tiết kiệm đến 80% năng lượng so với phương pháp truyền thống***.
Nhận hướng dẫn từng bước phù hợp với nguyên liệu và phương pháp nấu của bạn. Theo dõi trạng thái nấu bất cứ lúc nào với thanh đèn trực quan để theo dõi mọi giai đoạn nấu — từ làm nóng và tăng áp suất đến duy trì áp suất và xả tự động.
Tính năng cài đặt nhiệt độ cao và thấp tùy chỉnh cho chế độ Nấu chậm và Xào, được thiết kế để phù hợp với nhu cầu công thức khác nhau và mang lại kết quả lý tưởng mỗi lần nấu.
Các chương trình cài đặt sẵn cho phép bạn điều chỉnh thời gian, nhiệt độ và áp suất để phù hợp hoàn hảo với mọi công thức nấu ăn.
Được trang bị 13 hệ thống bảo vệ an toàn giúp bạn nấu ăn không còn lo lắng.
Nồi bên trong chắc chắn với lớp phủ gốm không chứa PFAS giúp chống dính và chống trầy xước, dễ sử dụng và dễ làm sạch.
Nồi cơm đa năng của bạn đi kèm khay hấp, cốc đong và muỗng 2 trong 1 tiện dụng, giúp bạn luôn có sẵn mọi thứ cần thiết.
Hơn 100 công thức trong ứng dụng HomeID — từ ẩm thực Á, Trung Đông và phương Tây đến bữa sáng, đồ ăn nhẹ và món chính. Từ súp tỏi tây, mì ramen và cà ri đến các món hầm, và từ bánh phô mai đến chè trôi nước — nguồn cảm hứng ẩm thực luôn sẵn sàng chỉ với một chạm.
Khám phá thế giới đầy cảm hứng ẩm thực! Tải ứng dụng HomeID để khám phá các công thức được tùy chỉnh cho nồi đa năng của bạn — từ bữa ăn hàng ngày đến các bữa tiệc lễ hội. Bạn cũng sẽ tìm thấy những mẹo và thủ thuật hữu ích để tận dụng tối đa người bạn đồng hành trong nhà bếp mới của mình.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Khối lượng và kích thước
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