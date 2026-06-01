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  • Món ăn đậm đà hương vị. Không cần giám sát. Món ăn đậm đà hương vị. Không cần giám sát. Món ăn đậm đà hương vị. Không cần giám sát.
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    Philips dòng 3000 Nồi Đa Năng

    HD2616/70

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Món ăn đậm đà hương vị. Không cần giám sát.

    Khác với các nồi đa năng truyền thống, nồi đa năng Philips có tính năng Xả Áp Suất Tự Động thực sự giúp nấu ăn an toàn, dễ dàng mà không cần xoay van hơi thủ công, và công nghệ DualPulse tạo ra đường cong nấu chính xác bằng cách luân phiên áp suất cao và thấp để giải phóng hương vị sâu đậm, phong phú hơn.

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    Philips dòng 3000 Nồi Đa Năng

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    Món ăn đậm đà hương vị. Không cần giám sát.

    Nấu đa năng 13 trong 1 chỉ với một nút chạm

    • Nấu ăn an toàn hơn, nhanh hơn, không cần giám sát
    • 13 chế độ cài đặt sẵn cho nhiều món ăn đa dạng, ít công sức hơn
    • Giữ trọn hương vị cho kết quả đậm đà hơn
    • Dung tích 6L, hoàn hảo cho các bữa ăn hàng ngày
    Xả áp suất tự động hoàn toàn, không cần thao tác thủ công

    Xả áp suất tự động hoàn toàn, không cần thao tác thủ công

    Khác với các nồi đa năng truyền thống*, không cần xoay van thủ công hoặc nhấn nút. Hơi nước được xả tự động khi kết thúc quá trình nấu áp suất — nấu nướng thực sự dễ dàng từ đầu đến cuối.

    Kết quả vượt trội với Công nghệ Áp suất DualPulse

    Kết quả vượt trội với Công nghệ Áp suất DualPulse

    Khác với các nồi đa năng truyền thống* duy trì áp suất ổn định, công nghệ mới của chúng tôi luân phiên áp suất cao và thấp để tạo ra đường cong nấu chính xác giúp giữ trọn hương vị. Thịt ngon hơn với độ mọng nước tăng 13%** và độ mềm tăng 28%**.

    13 trong 1 chương trình nấu trong tầm tay

    13 trong 1 chương trình nấu trong tầm tay

    13 chương trình cài đặt sẵn — từ thịt bò, cừu, gà, vịt đến súp, cơm và cháo — với các phương pháp nấu chuyên biệt như nấu áp suất, hấp, nướng, nấu chậm, xào đến hâm nóng. Ngoài ra, chế độ thủ công cho phép bạn tùy chỉnh theo sở thích nấu nướng.

    Nấu thông minh hơn, ăn sớm hơn

    Nấu thông minh hơn, ăn sớm hơn

    Nấu món ăn nhanh hơn đến 70% mà không ảnh hưởng đến hương vị và tiết kiệm đến 80% năng lượng so với phương pháp truyền thống***.

    Theo dõi thời gian thực, nấu có hướng dẫn

    Theo dõi thời gian thực, nấu có hướng dẫn

    Nhận hướng dẫn từng bước phù hợp với nguyên liệu và phương pháp nấu của bạn. Theo dõi trạng thái nấu bất cứ lúc nào với thanh đèn trực quan để theo dõi mọi giai đoạn nấu — từ làm nóng và tăng áp suất đến duy trì áp suất và xả tự động.

    Nhiệt độ tùy chỉnh cho nấu nướng chính xác

    Nhiệt độ tùy chỉnh cho nấu nướng chính xác

    Tính năng cài đặt nhiệt độ cao và thấp tùy chỉnh cho chế độ Nấu chậm và Xào, được thiết kế để phù hợp với nhu cầu công thức khác nhau và mang lại kết quả lý tưởng mỗi lần nấu.

    Cài đặt có thể điều chỉnh để tùy biến công thức nấu ăn của bạn

    Cài đặt có thể điều chỉnh để tùy biến công thức nấu ăn của bạn

    Các chương trình cài đặt sẵn cho phép bạn điều chỉnh thời gian, nhiệt độ và áp suất để phù hợp hoàn hảo với mọi công thức nấu ăn.

    Hệ thống bảo vệ giúp nấu ăn an toàn, đáng tin cậy

    Hệ thống bảo vệ giúp nấu ăn an toàn, đáng tin cậy

    Được trang bị 13 hệ thống bảo vệ an toàn giúp bạn nấu ăn không còn lo lắng.

    Nồi bền và chống trầy với lớp phủ gốm không chứa PFAS

    Nồi bền và chống trầy với lớp phủ gốm không chứa PFAS

    Nồi bên trong chắc chắn với lớp phủ gốm không chứa PFAS giúp chống dính và chống trầy xước, dễ sử dụng và dễ làm sạch.

    Phụ kiện đi kèm giúp nấu ăn thuận tiện

    Phụ kiện đi kèm giúp nấu ăn thuận tiện

    Nồi cơm đa năng của bạn đi kèm khay hấp, cốc đong và muỗng 2 trong 1 tiện dụng, giúp bạn luôn có sẵn mọi thứ cần thiết.

    Hơn 100 công thức được thiết kế riêng với hương vị không giới hạn

    Hơn 100 công thức được thiết kế riêng với hương vị không giới hạn

    Hơn 100 công thức trong ứng dụng HomeID — từ ẩm thực Á, Trung Đông và phương Tây đến bữa sáng, đồ ăn nhẹ và món chính. Từ súp tỏi tây, mì ramen và cà ri đến các món hầm, và từ bánh phô mai đến chè trôi nước — nguồn cảm hứng ẩm thực luôn sẵn sàng chỉ với một chạm.

    Ứng dụng HomeID cho nguồn cảm hứng bất tận

    Ứng dụng HomeID cho nguồn cảm hứng bất tận

    Khám phá thế giới đầy cảm hứng ẩm thực! Tải ứng dụng HomeID để khám phá các công thức được tùy chỉnh cho nồi đa năng của bạn — từ bữa ăn hàng ngày đến các bữa tiệc lễ hội. Bạn cũng sẽ tìm thấy những mẹo và thủ thuật hữu ích để tận dụng tối đa người bạn đồng hành trong nhà bếp mới của mình.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Chiều dài dây
      0,9 m
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1000 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60 Hz

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      339 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      332 mm
      Chiều cao sản phẩm
      333 mm
      Trọng lượng sản phẩm
      5,8 kg
      Chiều dài gói hàng
      365 mm
      Chiều rộng gói hàng
      365 mm
      Chiều cao gói hàng
      397 mm
      Trọng lượng gói hàng
      8,3 kg

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Vật liệu tái chế 100%

    Badge-D2C

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    • *So sánh với HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
    • **Thử nghiệm với WBSF và độ mất nước trong thịt heo và thịt gà, so sánh với nấu trên bếp.
    • ***Dựa trên đo lường trong phòng thí nghiệm nội bộ với Nồi đa năng Philips. Thời gian nấu được đo cho món canh đậu đỏ hoặc thịt bò (từ lúc làm nóng đến khi xả hết áp suất) so với nồi nấu trên bếp, cho kết quả chín mềm. Tỷ lệ phần trăm chính xác có thể thay đổi tùy theo sản phẩm.
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