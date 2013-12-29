HD2393/02
Dễ dàng làm hot dog tại nhà
Nướng bánh hot dog một cách hoàn hảo ở nhiệt độ cao và công suất sao với khay chia bánh dễ sử dụng, hệ thống khóa an toàn và tiết kiệm không gian bảo quản nhờ thiết kế dựng đứng.Xem tất cả lợi ích
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Đĩa cắt và dán kín đảm bảo nguyên liệu và pho mát được đặt bên trong các bánh mì sandwich
Chỉ cần ấn xuống để đóng và khóa an toàn máy làm bánh sandwich.
Lớp phủ chống dính đặc biệt giúp lau chùi dễ dàng hơn
Bảo quản gọn nhẹ, tiết kiệm không gian.
Ngăn cuốn dây để bảo quản dây điện gọn gàng.
Tay cầm luôn mát lạnh để sử dụng an toàn trong khi nướng.
Công suất cao để làm nóng nhanh máy làm bánh sandwich.
Nhiệt độ cao nướng bánh sandwich một cách đồng đều, cho những lát bánh giòn nóng hổi.
Chỉ báo rõ ràng thời gian đun nóng và sẵn sàng nấu ăn.
Đảm bảo máy đứng yên một chỗ trong khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật thiết kế
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số chung
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