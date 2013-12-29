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  • Dễ dàng làm hot dog tại nhà Dễ dàng làm hot dog tại nhà Dễ dàng làm hot dog tại nhà

    Daily Collection Máy làm bánh hot dog

    HD2393/02

    Dễ dàng làm hot dog tại nhà

    Nướng bánh hot dog một cách hoàn hảo ở nhiệt độ cao và công suất sao với khay chia bánh dễ sử dụng, hệ thống khóa an toàn và tiết kiệm không gian bảo quản nhờ thiết kế dựng đứng.

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    Daily Collection Máy làm bánh hot dog

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    Dễ dàng làm hot dog tại nhà

    Với hệ thống khóa dễ dàng và bảo quản đứng

    • Khay chia bánh tiện dụng
    • Đĩa cắt và dán kín
    Đĩa cắt và dán kín sẽ đặt kín nguyên liệu/pho mát vào bên trong sandwich

    Đĩa cắt và dán kín sẽ đặt kín nguyên liệu/pho mát vào bên trong sandwich

    Đĩa cắt và dán kín đảm bảo nguyên liệu và pho mát được đặt bên trong các bánh mì sandwich

    Hệ thống khóa dễ ấn xuống

    Hệ thống khóa dễ ấn xuống

    Chỉ cần ấn xuống để đóng và khóa an toàn máy làm bánh sandwich.

    Lớp phủ chống dính đặc biệt giúp lau chùi dễ dàng hơn

    Lớp phủ chống dính đặc biệt giúp lau chùi dễ dàng hơn

    Lớp phủ chống dính đặc biệt giúp lau chùi dễ dàng hơn

    Ngăn bảo quản gọn nhẹ, dạng đứng

    Ngăn bảo quản gọn nhẹ, dạng đứng

    Bảo quản gọn nhẹ, tiết kiệm không gian.

    Ngăn cuốn dây

    Ngăn cuốn dây

    Ngăn cuốn dây để bảo quản dây điện gọn gàng.

    Tay cầm có cảm giác mát lạnh khi chạm vào

    Tay cầm có cảm giác mát lạnh khi chạm vào

    Tay cầm luôn mát lạnh để sử dụng an toàn trong khi nướng.

    Công suất cao để làm nóng nhanh

    Công suất cao để làm nóng nhanh

    Công suất cao để làm nóng nhanh máy làm bánh sandwich.

    Nhiệt độ cao để nướng bánh sandwich hoàn hảo

    Nhiệt độ cao nướng bánh sandwich một cách đồng đều, cho những lát bánh giòn nóng hổi.

    Đèn đun nóng và sẵn sàng nấu ăn

    Chỉ báo rõ ràng thời gian đun nóng và sẵn sàng nấu ăn.

    Chân đế cao su đảm bảo máy đứng yên một chỗ

    Đảm bảo máy đứng yên một chỗ trong khi sử dụng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số kỹ thuật thiết kế

      Kích thước (Dài x Rộng x Cao)
      231 x 218 x 90  mm
      Màu
      Trắng/Be

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      0,8  m
      Nguồn
      820  W
      Điện áp
      220-240  V

    • Thông số chung

      Chân chống trượt
      Tay cầm có cảm giác mát lạnh khi chạm vào
      Đĩa phủ lớp chống dính

    Badge-D2C

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