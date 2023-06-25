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  • Nấu ăn trở nên nhanh hơn Nấu ăn trở nên nhanh hơn Nấu ăn trở nên nhanh hơn

    Viva Collection Nồi đa năng

    HD2237/66

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Nấu ăn trở nên nhanh hơn

    Công suất được nâng cấp giúp rút ngắn thời gian làm nóng trước một cách hiệu quả. Cùng với hệ thống nấu thông minh, bạn có thể nấu chậm, nấu áp suất và nấu đa năng, tất cả trong một chiếc máy duy nhất.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 3.259.000 đ

    Viva Collection Nồi đa năng

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    Nấu ăn trở nên nhanh hơn

    Làm nóng nhanh hơn 25%* với công suất vượt trội

    • Nồi ProCeramic+
    • 6 lít
    • 1300W
    Nhiều chương trình nấu đa dạng bổ sung

    Nhiều chương trình nấu đa dạng bổ sung

    Các chương trình nấu đa dạng bổ sung bao gồm hấp, nướng nhiệt độ thấp và làm sữa chua để chế biến nhiều món ăn và món tráng miệng, thỏa mãn khẩu vị của gia đình và bạn bè.

    Tự động giữ ấm trong 12 giờ, kèm theo chức năng hâm nóng

    Tự động giữ ấm trong 12 giờ, kèm theo chức năng hâm nóng

    Tự động giữ ấm trong 12 giờ (ngoại trừ chức năng làm sữa chua và Xào chậm/Áp chảo), giữ cho món ăn luôn ngon và nóng để dùng bất cứ lúc nào.

    Công suất vượt trội làm nóng nhanh hơn 25%

    Công suất vượt trội làm nóng nhanh hơn 25%

    Công suất được nâng cấp giúp rút ngắn thời gian làm nóng trước 25% một cách hiệu quả, nhờ đó bạn có thể tận hưởng trải nghiệm nấu nướng thậm chí còn nhanh hơn*.

    Nồi bền hơn và chống trầy xước với lớp tráng ProCeramic+

    Nồi bền hơn và chống trầy xước với lớp tráng ProCeramic+

    Với lớp tráng ProCeramic+, lòng nồi bền gấp 5 lần so với nồi thông thường. Bề mặt chống trầy xước tốt hơn để sử dụng lâu hơn**.

    Thiết kế nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch

    Thiết kế nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch

    Thiết kế nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch.

    9 hệ thống bảo vệ an toàn

    9 hệ thống bảo vệ an toàn

    9 hệ thống bảo vệ để đảm bảo an toàn khi nấu.

    Nấu chậm với nhiệt độ cao và thấp lên đến 12 giờ

    Nấu chậm với các cài đặt nhiệt độ cao và thấp tạo ra sự mềm mại tan chảy trong miệng.

    Xào chậm/Áp chảo ở nhiệt độ cao và thấp

    Xào chậm/Áp chảo để tăng thêm hương vị trước khi quá trình nấu bắt đầu.

    Nấu áp suất có các nút nấu trực tiếp khác nhau trên menu

    Áp suất có thể làm chín mềm thực phẩm cứng trong vài phút. 7 chế độ nấu áp suất giúp bạn tạo ra hương vị tuyệt vời khi không có nhiều thời gian.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Chén lường gạo
      • Sách dạy nấu ăn
      • Thìa
      • Khay/xửng hấp

    • Thông số kỹ thuật

      Chiều dài dây
      0,8  m
      Sức chứa
      6  L
      Nguồn
      1300  W
      Điện áp
      240  V
      Tần số
      50  Hz

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Bạc

    • Thông số chung

      Chức năng giữ ấm
      12  hour(s)
      Các tính năng sản phẩm
      • Chức năng nấu cài sẵn
      • Điều khiển thời gian

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Thép không gỉ

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Badge-D2C

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