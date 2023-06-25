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Nấu ăn trở nên nhanh hơn
Công suất được nâng cấp giúp rút ngắn thời gian làm nóng trước một cách hiệu quả. Cùng với hệ thống nấu thông minh, bạn có thể nấu chậm, nấu áp suất và nấu đa năng, tất cả trong một chiếc máy duy nhất.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Các chương trình nấu đa dạng bổ sung bao gồm hấp, nướng nhiệt độ thấp và làm sữa chua để chế biến nhiều món ăn và món tráng miệng, thỏa mãn khẩu vị của gia đình và bạn bè.
Tự động giữ ấm trong 12 giờ (ngoại trừ chức năng làm sữa chua và Xào chậm/Áp chảo), giữ cho món ăn luôn ngon và nóng để dùng bất cứ lúc nào.
Công suất được nâng cấp giúp rút ngắn thời gian làm nóng trước 25% một cách hiệu quả, nhờ đó bạn có thể tận hưởng trải nghiệm nấu nướng thậm chí còn nhanh hơn*.
Với lớp tráng ProCeramic+, lòng nồi bền gấp 5 lần so với nồi thông thường. Bề mặt chống trầy xước tốt hơn để sử dụng lâu hơn**.
Thiết kế nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch.
9 hệ thống bảo vệ để đảm bảo an toàn khi nấu.
Nấu chậm với các cài đặt nhiệt độ cao và thấp tạo ra sự mềm mại tan chảy trong miệng.
Xào chậm/Áp chảo để tăng thêm hương vị trước khi quá trình nấu bắt đầu.
Áp suất có thể làm chín mềm thực phẩm cứng trong vài phút. 7 chế độ nấu áp suất giúp bạn tạo ra hương vị tuyệt vời khi không có nhiều thời gian.
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