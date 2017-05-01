HD2137
Giải pháp toàn diện cho các nhu cầu nấu nướng của bạn
Với hệ thống nấu thông minh, bạn có thể nấu chậm, nấu áp suất và nấu đa năng, tất cả trong một chiếc máy duy nhất.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lòng nồi bằng hợp kim nhôm bền bỉ và dẫn nhiệt hiệu quả hơn. Lớp phủ Whitford màu vàng đặc biệt chống trầy xước và chống dính.
Thiết kế nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch.
9 hệ thống bảo vệ để đảm bảo an toàn khi nấu.
Nấu chậm ở nhiệt độ cao và thấp đến 12 giờ
Nấu áp suất có các nút nấu trực tiếp khác nhau trên menu (Xúp, Cơm Risotto, Cơm, Hấp, Thịt/Gia cầm, Thủ công)
Bộ hẹn giờ dễ lập trình cho biết quá trình nấu
Trong trường hợp áp suất bên trong nồi cao bất thường, hơi nước sẽ tự động thoát ra từ van điều chỉnh áp suất để đảm bảo an toàn.
Xào chậm/Áp chảo ở nhiệt độ cao và thấp đến 2 giờ
Tự động giữ ấm trong 12 giờ, kèm theo chức năng hâm nóng
Menu nấu đa dạng (Sữa chua, hầm, nướng) kèm thời gian nấu khuyến nghị.
Dễ dàng kiểm soát quá trình nấu
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
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