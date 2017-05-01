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  • Giải pháp toàn diện cho các nhu cầu nấu nướng của bạn Giải pháp toàn diện cho các nhu cầu nấu nướng của bạn Giải pháp toàn diện cho các nhu cầu nấu nướng của bạn

    Viva Collection Nồi áp suất đa năng

    HD2137

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Giải pháp toàn diện cho các nhu cầu nấu nướng của bạn

    Với hệ thống nấu thông minh, bạn có thể nấu chậm, nấu áp suất và nấu đa năng, tất cả trong một chiếc máy duy nhất.

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    Viva Collection Nồi áp suất đa năng

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    Giải pháp toàn diện cho các nhu cầu nấu nướng của bạn

    Điều chỉnh cách nấu và thời gian nấu theo ý muốn

    • Điện tử
    • 6 lít
    • 1000W
    Lòng nồi bền bỉ và chống dính

    Lòng nồi bền bỉ và chống dính

    Lòng nồi bằng hợp kim nhôm bền bỉ và dẫn nhiệt hiệu quả hơn. Lớp phủ Whitford màu vàng đặc biệt chống trầy xước và chống dính.

    Thiết kế nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch

    Thiết kế nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch

    Thiết kế nắp trong có thể tháo rời dễ làm sạch.

    9 hệ thống bảo vệ an toàn

    9 hệ thống bảo vệ an toàn

    9 hệ thống bảo vệ để đảm bảo an toàn khi nấu.

    Nấu chậm ở nhiệt độ cao và thấp đến 12 giờ

    Nấu chậm ở nhiệt độ cao và thấp đến 12 giờ

    Nấu chậm ở nhiệt độ cao và thấp đến 12 giờ

    Nấu áp suất có các nút nấu trực tiếp khác nhau trên menu

    Nấu áp suất có các nút nấu trực tiếp khác nhau trên menu

    Nấu áp suất có các nút nấu trực tiếp khác nhau trên menu (Xúp, Cơm Risotto, Cơm, Hấp, Thịt/Gia cầm, Thủ công)

    Bộ hẹn giờ dễ lập trình cho biết quá trình nấu

    Bộ hẹn giờ dễ lập trình cho biết quá trình nấu

    Bộ hẹn giờ dễ lập trình cho biết quá trình nấu

    Tự động xả áp suất để đảm bảo an toàn

    Trong trường hợp áp suất bên trong nồi cao bất thường, hơi nước sẽ tự động thoát ra từ van điều chỉnh áp suất để đảm bảo an toàn.

    Áp chảo/nấu nhừ ở nhiệt độ cao và thấp

    Xào chậm/Áp chảo ở nhiệt độ cao và thấp đến 2 giờ

    Tự động giữ ấm trong 12 giờ, kèm theo chức năng hâm nóng

    Tự động giữ ấm trong 12 giờ, kèm theo chức năng hâm nóng

    Menu nấu đa dạng kèm thời gian nấu khuyến nghị

    Menu nấu đa dạng (Sữa chua, hầm, nướng) kèm thời gian nấu khuyến nghị.

    Dễ dàng kiểm soát quá trình nấu

    Dễ dàng kiểm soát quá trình nấu

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Chén lường gạo
      • Sách dạy nấu ăn
      • Kẹp gắp thức ăn
      • Khay/xửng hấp

    • Thông số kỹ thuật

      Chiều dài dây
      0,8  m
      Sức chứa
      6  l
      Nguồn
      910-1090  W
      Điện áp
      220-240  V

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Bạc
      Màu sắc bảng điều khiển
      Đen

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Thép không gỉ

    Badge-D2C

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