HD2136/66
Ngon hơn, Tốn ít thời gian hơn
Với hàng loạt chương trình nấu ăn, nồi điện áp suất Philips giúp làm mềm nguyên liệu dai và cứng trong vài phút.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Khoảng thời gian điều chỉnh 0-59 phút để duy trì áp suất
Lòng nồi bằng hợp kim nhôm bền bỉ và dẫn nhiệt hiệu quả hơn. Lớp phủ Whitford màu vàng đặc biệt chống trầy xước và chống dính.
Hẹn giờ cài đặt sẵn trong 24 giờ
Vỏ ngoài bằng thép không gỉ tinh tế và dễ vệ sinh
Trong trường hợp áp suất bên trong nồi cao bất thường, hơi nước sẽ tự động thoát ra từ van điều chỉnh áp suất để đảm bảo an toàn.
Màn hình kỹ thuật số lớn dễ đọc
Tính năng Nướng dinh dưỡng mang lại hương vị giòn tan
Van cảm ứng khóa nắp trên dưới áp suất cao
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Khối lượng và kích thước
Thông số chung
Hoàn thiện
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox