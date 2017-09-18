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  • Ngon hơn, Tốn ít thời gian hơn Ngon hơn, Tốn ít thời gian hơn Ngon hơn, Tốn ít thời gian hơn

    Viva Collection Nồi áp suất điện

    HD2136/66

    Overall rating / 5
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    Ngon hơn, Tốn ít thời gian hơn

    Với hàng loạt chương trình nấu ăn, nồi điện áp suất Philips giúp làm mềm nguyên liệu dai và cứng trong vài phút.

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    Viva Collection Nồi áp suất điện

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    Ngon hơn, Tốn ít thời gian hơn

    Làm mềm thức ăn chỉ trong vài phút

    • Nhấn cảm ứng
    • 5 lít
    Khoảng thời gian điều chỉnh 0-59 phút để duy trì áp suất

    Khoảng thời gian điều chỉnh 0-59 phút để duy trì áp suất

    Khoảng thời gian điều chỉnh 0-59 phút để duy trì áp suất

    Lòng nồi bền bỉ và chống dính

    Lòng nồi bền bỉ và chống dính

    Lòng nồi bằng hợp kim nhôm bền bỉ và dẫn nhiệt hiệu quả hơn. Lớp phủ Whitford màu vàng đặc biệt chống trầy xước và chống dính.

    Hẹn giờ cài đặt sẵn trong 24 giờ

    Hẹn giờ cài đặt sẵn trong 24 giờ

    Hẹn giờ cài đặt sẵn trong 24 giờ

    Vỏ ngoài bằng thép không gỉ dễ vệ sinh

    Vỏ ngoài bằng thép không gỉ dễ vệ sinh

    Vỏ ngoài bằng thép không gỉ tinh tế và dễ vệ sinh

    Tự động xả áp suất để đảm bảo an toàn

    Trong trường hợp áp suất bên trong nồi cao bất thường, hơi nước sẽ tự động thoát ra từ van điều chỉnh áp suất để đảm bảo an toàn.

    Màn hình kỹ thuật số lớn dễ đọc

    Màn hình kỹ thuật số lớn dễ đọc

    Tính năng Nướng dinh dưỡng mang lại hương vị giòn tan

    Tính năng Nướng dinh dưỡng mang lại hương vị giòn tan

    Van cảm ứng khóa nắp trên dưới áp suất cao

    Van cảm ứng khóa nắp trên dưới áp suất cao

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Chén lường gạo
      • Lồng nồi chống dính
      • Muỗng súp
      • Kẹp gắp thức ăn

    • Thông số kỹ thuật

      Chiều dài dây
      0,8  m
      Sức chứa
      5  l
      Nguồn
      980  W
      Điện áp
      220  V
      Tần số
      50  Hz
      Mức hiệu quả
      L3

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Bạc
      Màu sắc bảng điều khiển
      Đen

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao)
      440x350x305  mm
      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      368X315X314  mm
      Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói
      6,02  kg

    • Thông số chung

      Các tính năng sản phẩm
      Màn hình kỹ thuật số
      Cài đặt sẵn
      14

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Thép không gỉ

    Badge-D2C

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