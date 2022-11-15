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  • Công suất ổn định Công suất ổn định Công suất ổn định

    Hairclipper series 3000 Máy cắt tóc

    HC3505/15

    Công suất ổn định

    Cắt và tạo kiểu tóc - nhanh và gọn. Công nghệ DualCut có lưỡi cắt tự mài bén cắt tóc nhanh hơn gấp 2 lần*. Công nghệ Trim-n-Flow với thiết kế lược chải mới giúp tránh kẹt tóc bên trong máy, để bạn cắt nhanh gọn chỉ trong một lần đẩy.

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    Hairclipper series 3000 Máy cắt tóc

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    Công suất ổn định

    Cắt tóc dễ dàng

    • Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
    • 13 cài đặt độ dài
    • Sử dụng có nối dây
    Cắt liên tục với công nghệ Trim-n-Flow

    Cắt liên tục với công nghệ Trim-n-Flow

    Máy cắt tóc Philips với thiết kế lược mới, cải tiến giúp ngăn kẹt tóc bên trong máy. Nhờ vậy, bạn có thể cắt tóc liên tục, trơn tru và không phải dừng lại giữa chừng.

    Độ chính xác tối đa với lưỡi cắt kép

    Độ chính xác tối đa với lưỡi cắt kép

    Máy cắt tóc dòng 3000 của Philips sử dụng công nghệ DualCut nâng cao cho độ chính xác tối đa. Máy đi kèm với lưỡi cắt kép duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

    Cắt tỉa hoàn hảo và bảo vệ da

    Cắt tỉa hoàn hảo và bảo vệ da

    Các lưỡi cắt tự mài bén sau 5 năm sử dụng vẫn duy trì được độ bén lâu, chính xác và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

    Điều chỉnh theo các cài đặt độ dài khác nhau

    Điều chỉnh theo các cài đặt độ dài khác nhau

    Cắt tóc đến đúng độ dài mong muốn. Bạn chỉ cần chọn một trong 12 cài đặt chiều dài từ 1mm đến 23mm với cữ lược 2mm hoặc dùng không có lược để cắt tỉa sát 0,5mm.

    Hệ thống cấp điện hiệu quả để sử dụng có nối dây

    Hệ thống cấp điện hiệu quả để sử dụng có nối dây

    Dây điện dài 1,8 mét giúp cung cấp nguồn điện ổn định.

    Thoái mái cầm nắm và điều khiển với tay cầm tiện lợi

    Thoái mái cầm nắm và điều khiển với tay cầm tiện lợi

    Máy cắt tóc Philips có tay cầm có vân để cầm nắm thoải mái và dễ dàng thay đổi thao tác khi cắt.

    Lưỡi cắt tháo nhanh để vệ sinh dễ dàng

    Lưỡi cắt tháo nhanh để vệ sinh dễ dàng

    Vệ sinh máy cắt tóc dễ dàng. Chỉ cần bấm mở đầu máy cắt để tháo nhanh và rửa sạch lưỡi cắt.

    Các lưỡi cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn

    Các lưỡi cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn

    Các lưỡi cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn giúp bạn bảo trì dễ dàng.

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, không bao giờ cần dầu bôi trơn và tương thích với tất cả yêu cầu điện áp trên toàn thế giới.

    Công nghệ DuraPower cho thời lượng pin lâu hơn

    Công nghệ DuraPower làm giảm ma sát trên các lưỡi cắt, giúp bảo vệ động cơ và pin không bị quá tải, từ đó tăng thời lượng pin của máy cắt tóc.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Đầu cọ vệ sinh
      Lược
      Lược có thể điều chỉnh

    • Công suất

      Điện áp tự động
      100-240 V

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm tiện dụng

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Hệ thống cắt

      Công nghệ Trim-n-Flow
      Bộ phận cắt
      Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
      Độ rộng lưỡi cắt
      41 mm
      Chế độ cài đặt độ dài
      13
      Phạm vi cài đặt độ dài
      Từ 0,5mm đến 23 mm
      Độ chính xác (cữ lược)
      2 mm

    • Dễ sử dụng

      Không cần bảo trì
      Không cần dầu bôi trơn
      Vệ sinh
      • Lưỡi cắt có thể tháo rời
      • Lưỡi cắt có thể rửa sạch
      Vận hành
      Chỉ sử dụng dây

    Badge-D2C

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    • Cắt nhanh hơn mà không làm kẹt tóc, được kiểm tra trên độ dài cắt lên tới 19mm so với sản phẩm lược cắt trước đó
    • Cắt nhanh hơn gấp 2 lần so với các sản phẩm Philips cùng loại trước đó
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