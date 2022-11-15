HC3505/15
Công suất ổn định
Cắt và tạo kiểu tóc - nhanh và gọn. Công nghệ DualCut có lưỡi cắt tự mài bén cắt tóc nhanh hơn gấp 2 lần*. Công nghệ Trim-n-Flow với thiết kế lược chải mới giúp tránh kẹt tóc bên trong máy, để bạn cắt nhanh gọn chỉ trong một lần đẩy.Xem tất cả lợi ích
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Máy cắt tóc Philips với thiết kế lược mới, cải tiến giúp ngăn kẹt tóc bên trong máy. Nhờ vậy, bạn có thể cắt tóc liên tục, trơn tru và không phải dừng lại giữa chừng.
Máy cắt tóc dòng 3000 của Philips sử dụng công nghệ DualCut nâng cao cho độ chính xác tối đa. Máy đi kèm với lưỡi cắt kép duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.
Các lưỡi cắt tự mài bén sau 5 năm sử dụng vẫn duy trì được độ bén lâu, chính xác và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.
Cắt tóc đến đúng độ dài mong muốn. Bạn chỉ cần chọn một trong 12 cài đặt chiều dài từ 1mm đến 23mm với cữ lược 2mm hoặc dùng không có lược để cắt tỉa sát 0,5mm.
Dây điện dài 1,8 mét giúp cung cấp nguồn điện ổn định.
Máy cắt tóc Philips có tay cầm có vân để cầm nắm thoải mái và dễ dàng thay đổi thao tác khi cắt.
Vệ sinh máy cắt tóc dễ dàng. Chỉ cần bấm mở đầu máy cắt để tháo nhanh và rửa sạch lưỡi cắt.
Các lưỡi cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn giúp bạn bảo trì dễ dàng.
Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, không bao giờ cần dầu bôi trơn và tương thích với tất cả yêu cầu điện áp trên toàn thế giới.
Công nghệ DuraPower làm giảm ma sát trên các lưỡi cắt, giúp bảo vệ động cơ và pin không bị quá tải, từ đó tăng thời lượng pin của máy cắt tóc.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hệ thống cắt
Dễ sử dụng
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