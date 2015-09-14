GPSL23GPX1
Không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn
Công nghệ lọc độc đáo hiệu suất cao của Philips loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ như hạt cỡ PM2.5 với Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) là 10m3/giờ và khí độc với tỷ lệ CADR là 10m3/giờ, giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Chế độ lọc tăng cường nhanh chóng làm sạch không khí ở tốc độ cao nhất
GoPure làm mới không khí bên trong xe của bạn bằng chức năng phun hương thơm tự nhiên. Đi kèm 1 hộp chứa hương thơm
Giúp bạn tập trung lái xe nhờ các thao tác vận hành và điều khiển lọc tự động
Cảm biến phân tử không khí tích hợp chỉ báo chất lượng không khí hiện tại: tuyệt vời (màu xanh), trong sạch (màu vàng) và kém (màu đỏ)
Chỉ báo thay thế bộ lọc khi cần đổi bộ lọc
Có cáp điện 4m 12V và phụ kiện lắp đặt đế giữ để tích hợp hoàn hảo bên trong xe
Công nghệ lọc độc đáo hiệu suất cao của Philips loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ như hạt cỡ PM2.5 với Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) là 10m3/giờ và khí độc với tỷ lệ CADR là 10m3/giờ, giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.
Thông số thị trường
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Hiệu suất
Thông tin dữ liệu cung ứng
Thay thế phụ kiện
Các phụ kiện trong hộp
Khối lượng và kích thước
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