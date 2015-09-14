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  • Không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn Không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn Không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn

    GoPure SlimLine 230 Máy lọc không khí xe hơi

    GPSL23GPX1

    Không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn

    Công nghệ lọc độc đáo hiệu suất cao của Philips loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ như hạt cỡ PM2.5 với Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) là 10m3/giờ và khí độc với tỷ lệ CADR là 10m3/giờ, giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.

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    GoPure SlimLine 230 Máy lọc không khí xe hơi

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    Không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn

    Loại bỏ hiệu quả các hạt bụi siêu nhỏ và khí độc

    • Đèn báo chất lượng không khí
    • CADR hạt bụi nhỏ*:10m3/giờ
    • CADR khí độc*: 10m3/giờ
    • Hiệu suất làm sạch khí: 13 phút
    Làm sạch không khí bên trong xe bạn chỉ trong 13 phút

    Làm sạch không khí bên trong xe bạn chỉ trong 13 phút

    Chế độ lọc tăng cường nhanh chóng làm sạch không khí ở tốc độ cao nhất

    Làm mới không khí trong xe với hương thơm tự nhiên

    Làm mới không khí trong xe với hương thơm tự nhiên

    GoPure làm mới không khí bên trong xe của bạn bằng chức năng phun hương thơm tự nhiên. Đi kèm 1 hộp chứa hương thơm

    Các thao tác vận hành và điều khiển lọc tự động

    Các thao tác vận hành và điều khiển lọc tự động

    Giúp bạn tập trung lái xe nhờ các thao tác vận hành và điều khiển lọc tự động

    Đèn báo chất lượng không khí

    Đèn báo chất lượng không khí

    Cảm biến phân tử không khí tích hợp chỉ báo chất lượng không khí hiện tại: tuyệt vời (màu xanh), trong sạch (màu vàng) và kém (màu đỏ)

    Chỉ báo thay thế bộ lọc

    Chỉ báo thay thế bộ lọc

    Chỉ báo thay thế bộ lọc khi cần đổi bộ lọc

    Tích hợp hoàn hảo bên trong xe bằng cách lắp vào đế giữ

    Tích hợp hoàn hảo bên trong xe bằng cách lắp vào đế giữ

    Có cáp điện 4m 12V và phụ kiện lắp đặt đế giữ để tích hợp hoàn hảo bên trong xe

    Loại bỏ hiệu quả các hạt bụi siêu nhỏ và khí độc

    Công nghệ lọc độc đáo hiệu suất cao của Philips loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ như hạt cỡ PM2.5 với Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) là 10m3/giờ và khí độc với tỷ lệ CADR là 10m3/giờ, giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      không khí sạch, trong lành bên trong xe bạn
      Điểm vượt trội sản phẩm
      • AQI
      • chế độ tăng cường
      • máy phun hương thơm

    • Mô tả sản phẩm

      Luồng khí
      9,7  m³/h
      Cảm biến phân tử khí
      Chỉ báo chất lượng không khí (AQI)
      Kích hoạt ứng dụng
      Không
      Bật/Tắt Tự động
      Màu sắc
      Xám sẫm
      Chủng loại và màu sắc
      GoPure Slimeline 230
      Tuổi thọ bộ lọc
      350  giờ
      Đèn báo thay thế bộ lọc
      Máy xả hương thơm
      Tần số
      50  Hz
      Độ ồn
      40 (Thấp) - 50 (Trung bình) - 55 (Cao)  dB
      Công suất
      7  W
      Cài đặt tốc độ
      3 tốc độ
      Công nghệ
      Máy lọc không khí xe hơi
      Điện áp
      12  V

    • Hiệu suất

      Hiệu suất làm sạch khí
      13  phút
      Lọc vi khuẩn/vi rút
      70  %
      Lọc khí độc & TVOC
      CADR là 10m3/giờ
      Chế độ tăng cường
      Lọc các hạt nhỏ
      CADR là 10m3/giờ

    • Thông tin dữ liệu cung ứng

      Số lượng trong một hộp
      1
      Mã số (khi đặt hàng)
      GPSL23GPX1
      Mã đặt hàng (Trung Quốc)
      17400328
      EAN (Trung Quốc)
      6947939174003

    • Thay thế phụ kiện

      Mô-đun tạo hương thơm
      51200X3, 51201X3, 51202X3
      Kiểu bộ lọc
      GSF80X80X1

    • Các phụ kiện trong hộp

      Phụ kiện lắp đặt
      Bộ đế giữ
      chiều dài cáp nguồn
      4  m
      Các phụ kiện lắp đặt khác
      Đai an toàn đi kèm

    • Khối lượng và kích thước

      Khối lượng sản phẩm
      800  g
      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      170 x 100 x 70  mm
      Kích thước hộp (Dài x Rộng x Cao)
      295 x 245 x 80  mm
      Trọng lượng hộp (bao gồm sản phẩm)
      1200  g

    Badge-D2C

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