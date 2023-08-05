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  • Hiệu suất tối đa với PowerCyclone 7 Hiệu suất tối đa với PowerCyclone 7 Hiệu suất tối đa với PowerCyclone 7
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    Series 5000 Máy hút bụi không túi

    FC9570/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Hiệu suất tối đa với PowerCyclone 7

    Máy hút bụi không túi Philips Dòng 5000 là máy hút bụi gọn nhẹ mạnh nhất của chúng tôi. Nhờ có công nghệ PowerCyclone 7 và đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch trong một lần cho hiệu quả làm sạch tối đa và nhanh chóng.

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    Series 5000 Máy hút bụi không túi

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    Hiệu suất tối đa với PowerCyclone 7

    Đổ bỏ bụi dễ dàng và hợp vệ sinh

    • 1900 W
    • PowerCyclone 7
    • Bộ lọc Allergy H13
    • Đầu hút TriActive
    Mô-tơ có công suất mạnh 1900 W tạo ra sức hút mạnh

    Mô-tơ có công suất mạnh 1900 W tạo ra sức hút mạnh

    Động cơ 1900 W tạo ra sức hút lên tới 410 W cho hiệu suất hút mạnh và làm sạch kỹ lưỡng.

    PowerCyclone 7 duy trì sức hút mạnh trong thời gian dài

    PowerCyclone 7 duy trì sức hút mạnh trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 7 nổi bật với thiết kế theo kiểu khí động lực giúp giảm thiểu sức cản không khí và đảm bảo duy trì sức hút mạnh. Tốc độ luồng khí được tăng cực nhanh trong khoang hình trụ và những lưỡi dao độc đáo ở đường ra loại sạch bụi ra khỏi không khí.

    Chức năng Điều khiển công suất để điều chỉnh sức hút

    Chức năng Điều khiển công suất để điều chỉnh sức hút

    Chức năng Điều khiển công suất để điều chỉnh sức hút tùy theo từng công việc vệ sinh khác nhau, từ sàn cứng cho đến bề mặt mềm.

    Kiểu dáng nhỏ gọn, dễ cầm xách bằng tay xách phía trước và phía trên

    Kiểu dáng nhỏ gọn, dễ cầm xách bằng tay xách phía trước và phía trên

    Máy có các tay xách phía trước và phía trên để cầm xách dễ dàng, đồng thời thiết kế nhỏ gọn cũng giúp bạn cất giữ máy gọn gàng hơn.

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.

    Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ

    Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ

    Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ, bao gồm phấn hoa, lông thú nuôi và mạt bụi, bảo vệ những người bị dị ứng. Cấp độ lọc tương đương với HEPA 13*.

    Hãm mềm và bánh xe cao su để tránh làm hư đồ đạc

    Hãm mềm và bánh xe cao su để tránh làm hư đồ đạc

    Hãm mềm và bánh xe cao su dễ dàng di chuyển xung quanh nhà, bảo vệ đồ đạc nhà bạn và không làm trầy xước sàn nhà, sàn phòng.

    Đầu hút TriActive làm sạch kỹ lưỡng theo 3 hướng

    Đầu hút TriActive làm sạch kỹ lưỡng theo 3 hướng

    Đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch trong một lần. Mặt đế được thiết kế đặc biệt để hút bụi sâu bên trong thảm, đồng thời hút những hạt bụi lớn bằng cửa hút lớn ở phía trước. Đường dẫn không khí và bàn chải ở hai bên đầu hút sẽ thu gom bụi và chất bẩn dọc theo chân tường hoặc trên đồ đạc.

    Bàn chải mềm được gắn sẵn vào tay cầm và đầu hút bụi

    Bàn chải mềm được gắn sẵn vào tay cầm và đầu hút bụi

    Công cụ bàn chải quét bụi được gắn sẵn vào tay cầm nên luôn sẵn sàng để sử dụng cho đồ nội thất, mặt phẳng và vỏ bọc nệm. Đầu hút bụi tủ kệ, bàn ghế được thiết kế để làm sạch tối ưu trên các bề mặt mềm như đệm, ghế dài và ghế bành, cũng như thu gom lông thú cưng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Màu sắc
      Xanh dương đậm
      Loại sản phẩm
      Máy hút bụi không túi
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      72-82 dB
      Lực hút
      410 W
      Dung tích chứa bụi
      1,5L
      Bảo hành
      2 năm
      Bán kính hoạt động
      9 m
      Công suất đầu vào (IEC)
      1700W
      Công suất đầu vào (tối đa)
      1900W
      Bộ lọc động cơ
      Bộ lọc có thể rửa được
      Bộ lọc thoát khí
      HEPA: Lọc > 99.9%
      Khớp nối ống
      ActiveLock
      Tay xách
      Mặt trước & Mặt trên
      Điều khiển công suất
      Loại ống
      Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại
      Loại bánh xe
      Cao su
      Bảo quản phụ kiện
      Kẹp ống
      Vị trí dừng
      Dọc & ngang
      Công nghệ vượt trội
      PowerCyclone 7
      Chiều dài dây
      6 m

    • Thiết kế

      Bao bì bền vững
      Vật liệu tái chế 100%

    • Phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút TriActive
      Phụ kiện đi kèm
      Bàn chải gắn sẵn, Công cụ có kẽ hở
      Đầu hút bổ sung
      Đầu hút bụi đồ nội thất 110mm

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      410 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      275 mm
      Chiều cao sản phẩm
      280 mm
      Chiều dài gói hàng
      370 mm
      Chiều rộng gói hàng
      300 mm
      Chiều cao gói hàng
      490 mm
      Trọng lượng gói hàng
      8,17 kg
      Trọng lượng Sản phẩm
      5,3 kg

    • Tương thích

      Phụ kiện liên quan 1
      Bộ lọc có liên quan FC8010/02

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      220 V
      Tần số
      50-60 Hz

    • Độ bền

      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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    • Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với HEPA 13.
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