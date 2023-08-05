FC9570/01
Hiệu suất tối đa với PowerCyclone 7
Máy hút bụi không túi Philips Dòng 5000 là máy hút bụi gọn nhẹ mạnh nhất của chúng tôi. Nhờ có công nghệ PowerCyclone 7 và đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch trong một lần cho hiệu quả làm sạch tối đa và nhanh chóng.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Động cơ 1900 W tạo ra sức hút lên tới 410 W cho hiệu suất hút mạnh và làm sạch kỹ lưỡng.
Công nghệ PowerCyclone 7 nổi bật với thiết kế theo kiểu khí động lực giúp giảm thiểu sức cản không khí và đảm bảo duy trì sức hút mạnh. Tốc độ luồng khí được tăng cực nhanh trong khoang hình trụ và những lưỡi dao độc đáo ở đường ra loại sạch bụi ra khỏi không khí.
Chức năng Điều khiển công suất để điều chỉnh sức hút tùy theo từng công việc vệ sinh khác nhau, từ sàn cứng cho đến bề mặt mềm.
Máy có các tay xách phía trước và phía trên để cầm xách dễ dàng, đồng thời thiết kế nhỏ gọn cũng giúp bạn cất giữ máy gọn gàng hơn.
Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.
Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ, bao gồm phấn hoa, lông thú nuôi và mạt bụi, bảo vệ những người bị dị ứng. Cấp độ lọc tương đương với HEPA 13*.
Hãm mềm và bánh xe cao su dễ dàng di chuyển xung quanh nhà, bảo vệ đồ đạc nhà bạn và không làm trầy xước sàn nhà, sàn phòng.
Đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch trong một lần. Mặt đế được thiết kế đặc biệt để hút bụi sâu bên trong thảm, đồng thời hút những hạt bụi lớn bằng cửa hút lớn ở phía trước. Đường dẫn không khí và bàn chải ở hai bên đầu hút sẽ thu gom bụi và chất bẩn dọc theo chân tường hoặc trên đồ đạc.
Công cụ bàn chải quét bụi được gắn sẵn vào tay cầm nên luôn sẵn sàng để sử dụng cho đồ nội thất, mặt phẳng và vỏ bọc nệm. Đầu hút bụi tủ kệ, bàn ghế được thiết kế để làm sạch tối ưu trên các bề mặt mềm như đệm, ghế dài và ghế bành, cũng như thu gom lông thú cưng.
Thông số chung
Thiết kế
Phụ kiện
Khối lượng và kích thước
Tương thích
Đặc điểm kỹ thuật
Độ bền
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox