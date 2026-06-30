FAC18CDAB1KBA1H/74
Điều hòa treo tường Ab1
inverter, làm lạnhXem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tự động thu gom hơi ẩm từ không khí để làm sạch sâu dàn bay hơi. Không chỉ mang lại luồng không khí trong lành hơn mà còn giúp đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ, mạnh mẽ theo thời gian.
Công nghệ biến tần DC tiên tiến cho máy nén, quạt dàn lạnh và quạt dàn nóng giúp làm lạnh nhanh hơn, nâng cao hiệu suất và giảm mức tiêu thụ điện năng.
Tự động khôi phục các cài đặt trước đó (chế độ, nhiệt độ, tốc độ quạt và hướng gió) sau khi mất điện, không cần cài đặt lại thủ công.
Mang đến khả năng làm lạnh mạnh mẽ chỉ trong vòng 30 giây, nhanh chóng tạo ra môi trường thoải mái.
Tự động điều chỉnh làm lạnh dựa trên nhiệt độ môi trường và thân nhiệt, mang lại giấc ngủ yên tĩnh và thoải mái hơn trong suốt đêm.
Thiết kế tối ưu ống gió, luồng môi chất lạnh tiên tiến và kết cấu kỹ thuật giúp giảm thiểu tiếng ồn, mang lại khả năng vận hành êm ái gần như không gây tiếng động.
Màn hình LED dễ đọc, hiển thị rõ ràng ngay cả vào ban đêm.
Nhắc nhở thông minh sau 1.000 giờ vận hành sẽ cảnh báo bạn vệ sinh bộ lọc, giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu và luồng không khí trong lành hơn.
Chức năng “Gió dễ chịu” (Comfort Wind) một chạm với khả năng đảo gió tự động trái–phải giúp mang lại luồng gió cá nhân hóa, phù hợp với nhiều nhu cầu và độ tuổi khác nhau.
Hoạt động như một lớp rào chắn mạnh mẽ chống lại vi khuẩn, ức chế hiệu quả sự phát triển của chúng và mang lại luồng không khí sạch hơn, lành mạnh hơn.
Country of Origin
Sustainable
Technical Specification
Energy Efficiency
Cooling T1
Indoor Unit
Outdoor Unit
Piping Connection
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