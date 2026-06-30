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  • Điều hòa treo tường Điều hòa treo tường Điều hòa treo tường

    Ab1 wall-mounted AC Điều hòa treo tường

    FAC12CBAB1KBA2H/74

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Điều hòa treo tường

    inverter, làm lạnh

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    Ab1 wall-mounted AC Điều hòa treo tường

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    Điều hòa treo tường

    • Inverter DC toàn phần hiệu suất cao
    • Tự làm sạch Smart Core
    • Tự khởi động lại với bộ nhớ
    • Làm lạnh Turbo
    • Chế độ ngủ

    Inverter DC toàn phần hiệu suất cao

    Công nghệ biến tần DC tiên tiến cho máy nén, quạt dàn lạnh và quạt dàn nóng giúp làm lạnh nhanh hơn, nâng cao hiệu suất và giảm mức tiêu thụ điện năng.

    Tự làm sạch Smart Core

    Tự động thu gom hơi ẩm từ không khí để làm sạch sâu dàn bay hơi. Không chỉ mang lại luồng không khí trong lành hơn mà còn giúp đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ, mạnh mẽ theo thời gian.

    Tự khởi động lại với bộ nhớ

    Tự động khôi phục các cài đặt trước đó (chế độ, nhiệt độ, tốc độ quạt và hướng gió) sau khi mất điện, không cần cài đặt lại thủ công.

    Làm lạnh Turbo

    Mang đến khả năng làm lạnh mạnh mẽ chỉ trong vòng 30 giây, nhanh chóng tạo ra môi trường thoải mái.

    Chế độ ngủ

    Tự động điều chỉnh làm lạnh dựa trên nhiệt độ môi trường và thân nhiệt, mang lại giấc ngủ yên tĩnh và thoải mái hơn trong suốt đêm.

    Hệ thống giảm ồn đa chiều DN (DN)

    Thiết kế tối ưu ống gió, luồng môi chất lạnh tiên tiến và kết cấu kỹ thuật giúp giảm thiểu tiếng ồn, mang lại khả năng vận hành êm ái gần như không gây tiếng động.

    Màn hình LED có đèn nền

    Màn hình LED dễ đọc, hiển thị rõ ràng ngay cả vào ban đêm.

    Cảnh báo bộ lọc bẩn

    Nhắc nhở thông minh sau 1.000 giờ vận hành sẽ cảnh báo bạn vệ sinh bộ lọc, giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu và luồng không khí trong lành hơn.

    Đảo gió tự động 4 chiều

    Chức năng “Gió dễ chịu” (Comfort Wind) một chạm với khả năng đảo gió tự động trái–phải giúp mang lại luồng gió cá nhân hóa, phù hợp với nhiều nhu cầu và độ tuổi khác nhau.

    Bộ lọc tổng hợp đa chức năng

    Hoạt động như một lớp rào chắn mạnh mẽ chống lại vi khuẩn, ức chế hiệu quả sự phát triển của chúng và mang lại luồng không khí sạch hơn, lành mạnh hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Classification

      Air conditioning
      Split air conditioning

    • Country of Origin

      Country of origin
      China

    • Sustainable

      Refrigerant
      R32
      Charged Volume(g)
      460

    • Technical Specification

      Voltage
      220-240  V
      Frequency
      50/60Hz
      Phase
      1

    • Energy Efficiency

      Energy Rating
      5

    • Cooling T1

      Capacity(W)
      3600
      Capacity(Btu)
      12300
      Power Input(W)
      1091
      Running Current(A)
      4.9
      EER(W/W)
      3.3
      EER(Btu/h/W)
      11.27
      CSPF(W/W)
      5.23
      CSPF(Btu/h/W)
      17.84

    • Indoor Unit

      Sound Levels(S/H/M/L/SL)(dB(A))
      43/38/35/32/28
      Air Circulation(S/H/M/L/SL)(m³/h)
      630/520/410/300/250
      Net Dimension(WxHxD)(mm)
      790×275×198
      Package Dimension(WxHxD)(mm)
      854X342X291
      Net/Gross Weight(kg)
      8.5/11

    • Outdoor Unit

      Sound Levels(H)(dB(A))
      50
      Net Dimension(WxHxD)(mm)
      805X517X318
      Package Dimension(WxHxD)(mm)
      842X570X348
      Net/Gross Weight(kg)
      22.5/25

    • Piping Connection

      Liquid(mm(inch))
      φ6.35(1/4)
      Gas(mm(inch))
      φ9.52(3/8)

    Badge-D2C

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