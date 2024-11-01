DDL801LAFKB/00
Kết nối thông minh từ xa
Kiểm soát thông minh theo thời gian thực, an toàn trong tầm tay! Kết nối với cổng gateway, ghép nối với ứng dụng di động, Philips DDL801-5HBS cho phép mở khóa tức thì, có quyền truy cập vào nhật ký khóa và cảnh báo. Kiểm soát hoạt động của cửa ra vào, mọi lúc, mọi nơi!Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Với DDL801-5HBS được kết nối với cổng gateway và ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng theo dõi cửa ra vào từ bất kỳ đâu. Kiểm tra trạng thái khóa, nhật ký ra vào, xem hoạt động chuông cửa và nhận cảnh báo theo thời gian thực—tất cả đều trong tầm tay bạn. Nâng cấp lên giải pháp bảo mật thông minh hơn, an toàn hơn, luôn trong tầm tay!
Sau khi DDL801-5HBS được kết nối với cổng gateway và được ghép nối với ứng dụng, bạn có thể mở khóa cửa từ xa chỉ bằng một lần chạm trên điện thoại. Bất kể bạn ở đâu, chỉ cần một lần chạm là bạn có thể ra vào cửa ngay lập tức. Trải nghiệm sự tiện lợi của việc mở khóa từ xa ngay hôm nay!
Sau khi được kết nối với cổng gateway và được ghép nối với ứng dụng, DDL801-5HBS cho phép bạn dễ dàng tạo và chia sẻ mã PIN tạm thời* thông qua ứng dụng. Chọn từ mã sử dụng một lần* có hiệu lực trong 6 giờ, mã định kỳ* hoặc mã có giới hạn thời gian* để phù hợp với nhiều khách ra vào khác nhau. Sự linh hoạt này giúp đơn giản hóa việc ra vào của khách đồng thời tăng cường tính bảo mật và tiện lợi cho ngôi nhà của bạn.
Với cảm biến vân tay bán dẫn, quá trình xác minh chỉ mất 0,5 giây*. Khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay sẽ tự nhiên chạm vào đầu đọc vân tay. Sau khi được nhận dạng thành công, bạn chỉ cần đẩy tay cầm để mở cửa, đảm bảo trải nghiệm nhanh chóng và tiện lợi.
DDL801-5HBS bảo vệ ngôi nhà của bạn, có tính năng cảnh báo về hành vi phá hoại, bất thường ở chốt, khóa hệ thống và chế độ bảo mật. Nếu có bất kỳ sự cố nào phát sinh, bạn sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức trên ứng dụng di động của bạn, đảm bảo bảo vệ liên tục và giảm thiểu các mối lo ngại về an ninh.
Được cải tiến với công tắc bật tắt nhanh trên cụm lắp ráp trong nhà của DDL801-5HBS, tính năng này giúp bạn an tâm trong các trường hợp khẩn cấp. Nếu các chức năng điện tử của khóa thông minh bị hỏng, chỉ cần xoay công tắc để mở khóa cửa một cách dễ dàng. Sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!
Ở chế độ xác minh kép, bạn có thể chọn bất kỳ hai trong ba phương pháp mở khóa là vân tay, mã PIN hoặc thẻ chìa khóa để nhận dạng. Để mở khóa, bạn phải xác minh thành công cả hai phương pháp, đảm bảo an ninh gấp đôi cho ngôi nhà của bạn.
Mở khóa dễ dàng bằng ứng dụng di động, vân tay, mã PIN, thẻ chìa khóa hoặc chìa khóa cơ của chúng tôi—cung cấp năm phương pháp thuận tiện để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của gia đình bạn.
Tay nắm khóa cửa bên trong của chúng tôi có cảm biến cảm ứng và hồng ngoại. Chỉ cần chạm vào tay nắm, cảm biến hồng ngoại sẽ phát hiện bàn tay của bạn để mở khóa cửa một cách dễ dàng. Thật dễ dàng, thuận tiện và hoàn hảo cho những người bận rộn.
Theo mặc định, DDL801-5HBS có chức năng dẫn đường bằng giọng nói tiếng Quan Thoại và tiếng Anh. Bạn có thể thêm ngôn ngữ thứ ba theo lựa chọn của bạn thông qua bản cập nhật OTA* của gói giọng nói của ứng dụng. Các ngôn ngữ hiện có bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indonesia và tiếng Pháp, giúp tăng cường sự đa dạng cho trải nghiệm khóa cửa thông minh của bạn!
Phím "0" vừa là phím số vừa là nút tắt tiếng. Nhấn phím trong 2 giây sẽ kích hoạt chế độ tắt tiếng, đảm bảo gia đình bạn có một đêm yên tĩnh. Thiết kế chu đáo này giúp nâng cao trải nghiệm của bạn với sự đơn giản và tiện lợi!
Giải pháp ra vào
Thiết kế & Hình thức
Dung tích
Thông số kỹ thuật điện
Thông số kỹ thuật lắp đặt
Các tính năng nổi bật
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