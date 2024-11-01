Quản lý ra vào thuận tiện dành cho khách

Sau khi được kết nối với cổng gateway và được ghép nối với ứng dụng, DDL801-5HBS cho phép bạn dễ dàng tạo và chia sẻ mã PIN tạm thời* thông qua ứng dụng. Chọn từ mã sử dụng một lần* có hiệu lực trong 6 giờ, mã định kỳ* hoặc mã có giới hạn thời gian* để phù hợp với nhiều khách ra vào khác nhau. Sự linh hoạt này giúp đơn giản hóa việc ra vào của khách đồng thời tăng cường tính bảo mật và tiện lợi cho ngôi nhà của bạn.