Cụm từ tìm kiếm

  • Kết nối thông minh từ xa Kết nối thông minh từ xa Kết nối thông minh từ xa

    8000 series Khóa thông minh đẩy kéo

    DDL801LAFKB/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Kết nối thông minh từ xa

    Kiểm soát thông minh theo thời gian thực, an toàn trong tầm tay! Kết nối với cổng gateway, ghép nối với ứng dụng di động, Philips DDL801-5HBS cho phép mở khóa tức thì, có quyền truy cập vào nhật ký khóa và cảnh báo. Kiểm soát hoạt động của cửa ra vào, mọi lúc, mọi nơi!

    Xem tất cả lợi ích

    8000 series Khóa thông minh đẩy kéo

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Khóa cửa

    Kết nối thông minh từ xa

    Kiểm soát hoạt động của cửa ra vào

    • Kết nối với gateway*
    • Mở khóa từ xa
    • Tắt tiếng bằng nút “0”
    • Công tắc mở nhanh từ bên trong
    • Được chứng nhận IP65
    Quan sát tình hình mới nhất ở lối vào bất cứ lúc nào

    Quan sát tình hình mới nhất ở lối vào bất cứ lúc nào

    Với DDL801-5HBS được kết nối với cổng gateway và ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng theo dõi cửa ra vào từ bất kỳ đâu. Kiểm tra trạng thái khóa, nhật ký ra vào, xem hoạt động chuông cửa và nhận cảnh báo theo thời gian thực—tất cả đều trong tầm tay bạn. Nâng cấp lên giải pháp bảo mật thông minh hơn, an toàn hơn, luôn trong tầm tay!

    Chạm để mở khóa ngay lập tức

    Chạm để mở khóa ngay lập tức

    Sau khi DDL801-5HBS được kết nối với cổng gateway và được ghép nối với ứng dụng, bạn có thể mở khóa cửa từ xa chỉ bằng một lần chạm trên điện thoại. Bất kể bạn ở đâu, chỉ cần một lần chạm là bạn có thể ra vào cửa ngay lập tức. Trải nghiệm sự tiện lợi của việc mở khóa từ xa ngay hôm nay!

    Quản lý ra vào thuận tiện dành cho khách

    Quản lý ra vào thuận tiện dành cho khách

    Sau khi được kết nối với cổng gateway và được ghép nối với ứng dụng, DDL801-5HBS cho phép bạn dễ dàng tạo và chia sẻ mã PIN tạm thời* thông qua ứng dụng. Chọn từ mã sử dụng một lần* có hiệu lực trong 6 giờ, mã định kỳ* hoặc mã có giới hạn thời gian* để phù hợp với nhiều khách ra vào khác nhau. Sự linh hoạt này giúp đơn giản hóa việc ra vào của khách đồng thời tăng cường tính bảo mật và tiện lợi cho ngôi nhà của bạn.

    Nhận dạng ngay lập tức ngay khi nắm vào tay nắm

    Nhận dạng ngay lập tức ngay khi nắm vào tay nắm

    Với cảm biến vân tay bán dẫn, quá trình xác minh chỉ mất 0,5 giây*. Khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay sẽ tự nhiên chạm vào đầu đọc vân tay. Sau khi được nhận dạng thành công, bạn chỉ cần đẩy tay cầm để mở cửa, đảm bảo trải nghiệm nhanh chóng và tiện lợi.

    Loại bỏ những lo ngại về an ninh

    Loại bỏ những lo ngại về an ninh

    DDL801-5HBS bảo vệ ngôi nhà của bạn, có tính năng cảnh báo về hành vi phá hoại, bất thường ở chốt, khóa hệ thống và chế độ bảo mật. Nếu có bất kỳ sự cố nào phát sinh, bạn sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức trên ứng dụng di động của bạn, đảm bảo bảo vệ liên tục và giảm thiểu các mối lo ngại về an ninh.

    Xoay để mở khóa

    Xoay để mở khóa

    Được cải tiến với công tắc bật tắt nhanh trên cụm lắp ráp trong nhà của DDL801-5HBS, tính năng này giúp bạn an tâm trong các trường hợp khẩn cấp. Nếu các chức năng điện tử của khóa thông minh bị hỏng, chỉ cần xoay công tắc để mở khóa cửa một cách dễ dàng. Sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!

    Một bước mở khóa bổ sung để tăng cường an ninh

    Một bước mở khóa bổ sung để tăng cường an ninh

    Ở chế độ xác minh kép, bạn có thể chọn bất kỳ hai trong ba phương pháp mở khóa là vân tay, mã PIN hoặc thẻ chìa khóa để nhận dạng. Để mở khóa, bạn phải xác minh thành công cả hai phương pháp, đảm bảo an ninh gấp đôi cho ngôi nhà của bạn.

    Dễ sử dụng cho tất cả thành viên trong gia đình

    Dễ sử dụng cho tất cả thành viên trong gia đình

    Mở khóa dễ dàng bằng ứng dụng di động, vân tay, mã PIN, thẻ chìa khóa hoặc chìa khóa cơ của chúng tôi—cung cấp năm phương pháp thuận tiện để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của gia đình bạn.

    Chạm để mở khóa ngay lập tức

    Chạm để mở khóa ngay lập tức

    Tay nắm khóa cửa bên trong của chúng tôi có cảm biến cảm ứng và hồng ngoại. Chỉ cần chạm vào tay nắm, cảm biến hồng ngoại sẽ phát hiện bàn tay của bạn để mở khóa cửa một cách dễ dàng. Thật dễ dàng, thuận tiện và hoàn hảo cho những người bận rộn.

    Dễ dàng đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ của bạn

    Dễ dàng đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ của bạn

    Theo mặc định, DDL801-5HBS có chức năng dẫn đường bằng giọng nói tiếng Quan Thoại và tiếng Anh. Bạn có thể thêm ngôn ngữ thứ ba theo lựa chọn của bạn thông qua bản cập nhật OTA* của gói giọng nói của ứng dụng. Các ngôn ngữ hiện có bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indonesia và tiếng Pháp, giúp tăng cường sự đa dạng cho trải nghiệm khóa cửa thông minh của bạn!

    Thiết kế thân thiện với gia đình

    Thiết kế thân thiện với gia đình

    Phím "0" vừa là phím số vừa là nút tắt tiếng. Nhấn phím trong 2 giây sẽ kích hoạt chế độ tắt tiếng, đảm bảo gia đình bạn có một đêm yên tĩnh. Thiết kế chu đáo này giúp nâng cao trải nghiệm của bạn với sự đơn giản và tiện lợi!

    Thông số kỹ thuật

    • Giải pháp ra vào

      Mở khóa từ bên ngoài
      • Vân tay
      • Mã PIN
      • Thẻ khóa
      • Mã PIN tạm thời
      • Chìa khóa cơ
      Mở khóa từ bên trong
      • Nút [OPEN] ([MỞ])
      • Công tắc chuyển đổi

    • Thiết kế & Hình thức

      Màu sắc
      Xám sáng
      Tay nắm
      Kiểu đẩy kéo

    • Dung tích

      Mã PIN người dùng
      20 bộ (bao gồm mã sử dụng một lần)
      Mã PIN chính
      1 bộ
      Vân tay
      100 bộ (bao gồm dấu vân tay chính)
      Thẻ khóa
      100 bộ

    • Thông số kỹ thuật điện

      Nguồn điện
      • 4 pin kiềm AA (ít nhất)
      • 8 pin kiềm AA (tối đa)
      Tuổi thọ pin
      10 tháng*(lắp 8 pin)
      Nguồn điện bên ngoài
      Pin dự phòng 5V
      Kiểu pin
      Pin kiềm

    • Thông số kỹ thuật lắp đặt

      Độ dày cửa
      • 38-60mm
      • 60-90mm
      • 90-120mm
      • Phạm vi khác*
      Hướng mở cửa
      • Cửa mở vào trong tay trái
      • Cửa mở ra ngoài tay trái
      • Cửa mở vào trong tay phải
      • Cửa mở ra ngoài tay phải
      Loại cửa
      • Cửa gỗ
      • Cửa đồng
      • Cửa an ninh
      Cụm then khóa
      60mm

    • Các tính năng nổi bật

      Chế độ khóa
      • Khóa cơ học
      • Khóa hệ thống
      Cảnh báo
      • Cảnh báo giả mạo
      • Cảnh báo pin yếu
      • Cảnh báo chế độ bảo mật
      • Cảnh báo trục trặc chốt
      • Cảnh báo khóa hệ thống
      Các tính năng an toàn
      • Mã PIN ẩn
      • Xác minh kép
      • Chế độ bảo mật

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Chứng nhận sản phẩm

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Cổng gateway: phụ kiện đi kèm, DDL801-5HBS kết nối với mạng thông qua gateway để vận hành từ xa.
    • Ứng dụng: DDL801-5HBS hoạt động với Ứng dụng Home Access.
    • Mã PIN tạm thời: mã dùng một lần, định kỳ và có giới hạn thời gian được gọi chung là mã PIN tạm thời.
    • Mã dùng một lần: có thể tạo tối đa 10 mã dùng một lần có giới hạn thời gian duy nhất trong vòng 1 giờ.
    • Mã định kỳ: mã có thể được sử dụng lại vào những thời điểm cụ thể mỗi tuần.
    • Mã có giới hạn thời gian: mã được đặt có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể.
    • 0,5 giây: lấy từ dữ liệu báo cáo thử nghiệm nội bộ.
    • Xác minh kép: ở chế độ xác minh kép, ứng dụng cho phép mở khóa từ xa bằng một lần chạm.
    • OTA: Sản phẩm của chúng tôi hiện cung cấp các gói lệnh thoại bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indonesia và tiếng Pháp, với nhiều ngôn ngữ khác đang được phát triển. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với đại lý khóa cửa thông minh Philips tại địa phương của bạn.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox