Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DDL610LKAKB/00
Điều khiển thông minh từ xa
Kết nối khóa cửa Philips DDL610-5HBS với cổng gateway, đồng bộ hóa với điện thoại của bạn và sử dụng chức năng điều khiển thông minh từ xa theo thời gian thực! Bạn đã sẵn sàng mở khóa cửa từ xa, đồng thời theo dõi nhật ký ra vào và các cảnh báo từ mọi nơi.
Kết nối với gateway*
Mở khóa ra vào từ xa
Tắt tiếng bằng nút “0”
Phòng chống đột nhập qua lỗ nhìn trộm
Được chứng nhận IP65
Sau khi liên kết với gateway, khóa cửa DDL610-5HBS cho phép bạn dễ dàng theo dõi trạng thái khóa cửa, truy cập hồ sơ mở khóa, nhật ký chuông cửa và xem hồ sơ cảnh báo qua ứng dụng di động mà không bị giới hạn khoảng cách.
Kết nối khóa cửa DDL610-5HBS với gateway, sau đó nhấn vào nút mở khóa của ứng dụng để mở khóa từ xa. Tận hưởng sự tiện lợi của việc mở cửa bằng một cú chạm, cho dù bạn đang ở nhà hay ngoài đường.
Sau khi kết nối DDL610-5HBS với gateway, hãy sử dụng ứng dụng di động để tạo và chia sẻ mã PIN* tạm thời từ xa. Chọn từ các mã dùng một lần* có sẵn có hiệu lực trong 6 giờ, mã định kỳ* hoặc mã có giới hạn thời gian*, được điều chỉnh để dễ dàng phù hợp với nhiều loại khách ra vào khác nhau.
Đánh giá
Cổng gateway: phụ kiện đi kèm, DDL610-5HBS kết nối với mạng thông qua gateway để vận hành từ xa.
Mã PIN tạm thời: mã dùng một lần, định kỳ và có giới hạn thời gian được gọi chung là mã PIN tạm thời.
Mã dùng một lần: có thể tạo tối đa 10 mã dùng một lần có giới hạn thời gian duy nhất trong vòng 1 giờ.
Mã định kỳ: mã có thể được sử dụng lại vào những thời điểm cụ thể mỗi tuần.
Mã có giới hạn thời gian: mã được đặt có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể.
0,5 giây: lấy từ dữ liệu báo cáo thử nghiệm nội bộ.
10 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Phạm vi khác: nếu độ dày cửa nằm ngoài phạm vi này, vui lòng tham khảo ý kiến của trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.
Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.