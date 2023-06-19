Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DDL502Q00BB/00
Kiểu dáng đẹp và nhỏ gọn
Với thiết kế đẹp mắt và nhỏ gọn, Philips DDL502-13HBS cho phép thiết lập nhanh chóng và đơn giản mà không cần thân khóa. Thích hợp sử dụng cho gia đình, studio, văn phòng hoặc cửa hàng. Bỏ chìa khóa và tận hưởng khả năng truy cập dễ dàng vào không gian của bạn.
Dễ tháo lắp
Vân tay bán dẫn
Điều khiển thông minh bằng ứng dụng
Khóa tự động
Mở khóa cửa chỉ bằng một lần chạm đầu ngón tay vào cảm biến vân tay bán dẫn của DDL502-13HBS. Với tốc độ nhận dạng không quá 0,5 giây*, hãy tận hưởng trải nghiệm mở cửa nhanh chóng và thuận tiện.
Bằng cách kết nối khóa DDL502-13HBS với Ứng dụng Philips EasyKey Plus, bạn có thể truy cập thông tin chẳng hạn như mức pin và lịch sử hoạt động, thậm chí mở khóa cửa chỉ bằng một lần chạm trên điện thoại của bạn từ khoảng cách lên đến 10 mét*.
Khóa của chúng tôi đi kèm với công nghệ cảm biến Hall để tự động khóa cửa ngay khi đóng cửa ở chế độ tự động. Chốt cửa bật lên ngay lập tức, giúp bạn yên tâm khi rời khỏi nhà.
Đánh giá
Nguồn dữ liệu 0,5 giây: Báo cáo thử nghiệm nội bộ.
Ứng dụng: đề cập đến ứng dụng "Philips EasyKey Plus". (Lưu ý: Thông tin khóa chỉ có thể được tải lên ứng dụng khi khóa được kết nối với ứng dụng.)
10 mét: khoảng cách dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ và có thể thay đổi đôi chút tùy thuộc vào môi trường sử dụng và tín hiệu mạng. Để có kết quả chính xác hơn, vui lòng tùy thuộc vào cách sử dụng thực tế.
Điều hướng bằng giọng nói thực của con người: mặc định là Tiếng Anh và có thể dễ dàng chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác thông qua các cài đặt của khóa.
10 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Hiệu ứng của bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh của sản phẩm này có thể không phù hợp với hiệu ứng hiển thị thực tế. Vui lòng tuân theo trạng thái hiển thị của bàn phím kỹ thuật số trong các tình huống sử dụng thực tế.