Quản lý khóa của bạn bằng giải pháp tất cả trong một của chúng tôi

Bằng cách kết nối khóa DDL502-13HBS với Ứng dụng Philips EasyKey Plus, bạn có thể truy cập thông tin chẳng hạn như mức pin và lịch sử hoạt động, thậm chí mở khóa cửa chỉ bằng một lần chạm trên điện thoại của bạn từ khoảng cách lên đến 10 mét*.