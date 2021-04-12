Mở khóa nhạy và nhanh chóng

Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay cầm dạng kéo đẩy để khi bạn nắm vào tay cầm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi xác minh vân tay thành công, bạn có thể đẩy trực tiếp tay cầm để mở khóa cửa chỉ trong một bước, mang đến cho bạn trải nghiệm mở cửa tiện lợi.