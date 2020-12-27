Sử dụng tay gạt

Cảm biến vân tay được tích hợp vào cần gạt của tay nắm để khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi xác thực vân tay thành công, bạn có thể nhấn tay nắm xuống và mở khóa cửa nhanh chóng.