Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DDL173LCGCB/97
Hiệu suất ổn định và lâu dài
Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay nắm, giúp bạn mở khóa cửa dễ dàng bằng tay gạt. Chế độ xác minh kép và mã PIN ẩn tăng cường bảo mật khi vào nhà. Bốn phương pháp mở khóa thông minh và chức năng tự động khóa giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.
Loại khóa cửa điện tử tay gạt
Xác minh kép
Chức năng khóa tự động
Cảm biến vân tay được tích hợp vào cần gạt của tay nắm để khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi xác thực vân tay thành công, bạn có thể nhấn tay nắm xuống và mở khóa cửa nhanh chóng.
Philips 7300 được trang bị chức năng báo động toàn diện, giúp cải thiện mức độ chống trộm cho ngôi nhà của bạn, bảo vệ gia đình của bạn theo thời gian thực và nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.
Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể mở cửa bằng cách kết hợp hai phương pháp xác minh bất kỳ gồm vân tay, mã PIN và thẻ từ, cung cấp khả năng bảo vệ kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.
Đánh giá
10 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Phạm vi khác: nếu độ dày cửa nằm ngoài phạm vi trên, vui lòng tham khảo ý kiến của trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.
Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.