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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha

Ngừng sản xuất

1000 seriesKhóa cửa thông minh đẩy-kéo

DDL111LAFBB/97

Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha

Với thiết kế đơn giản nhờ khả năng mở khóa nhanh chóng và khóa tự động, đồng thời đảm bảo an toàn nhờ chế độ xác minh kép và lõi khóa cấp C, khóa cửa thông minh Alpha chính là lựa chọn vững chắc cho một cuộc sống thông minh. Thiết kế tiện dụng thậm chí còn tạo cảm giác thích thú khi đẩy cửa vào.

Xem tất cả lợi ích

Hoàn toàn tự động: an toàn và tự do hơn

Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha

  • Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan

  • Đánh thức hệ thống bằng chạm thủ công

  • Chức năng khóa tự động

Tận hưởng cảm giác yên tâm sau khi đóng cửa

Tận hưởng cảm giác yên tâm sau khi đóng cửa

Philips EasyKey Alpha sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động. Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự động bật ra sau khi bạn đóng cửa. Nếu cửa không được khóa đúng cách, chốt cửa sẽ phát ra báo động để nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

Bảo vệ bảo mật mật khẩu của bạn trong thời gian thực

Bảo vệ bảo mật mật khẩu của bạn trong thời gian thực

Philips EasyKey Alpha đi kèm với tính năng của công nghệ Mã PIN giả, cho phép bạn nhập bất kỳ tổ hợp số ngẫu nhiên nào để nhận dạng thành công khi nhập liên tiếp mật khẩu thực. Tính năng này có thể ngăn chặn hiệu quả việc xem trộm và bảo vệ mật khẩu thực của bạn.

Bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

Bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

Philips EasyKey Alpha được trang bị nhiều chức năng báo động khác nhau, không chỉ giúp cải thiện mức độ chống trộm cho ngôi nhà của bạn và bảo vệ bạn và gia đình của bạn trong thời gian thực mà còn nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa để tạo sự thuận tiện cho việc sử dụng.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.

  2. Vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi đối với các dòng cửa khác.