Tay nắm an toàn: Không còn rủi ro về an toàn, an tâm khi vắng nhà

Bạn có thể bật chức năng tay nắm an toàn trước khi rời khỏi nhà. Sau khi cửa được khóa, tay nắm cửa phía trong sẽ được cố định để đảm bảo rằng không ai có thể mở cửa bằng cách đẩy tay nắm phía trong. Tính năng này có thể ngăn chặn hiệu quả việc mở khóa từ phía trong nhà, do đó loại bỏ các rủi ro an ninh và cải thiện hiệu suất chống trộm.