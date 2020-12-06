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  • Giải pháp giám sát hình ảnh mới Giải pháp giám sát hình ảnh mới Giải pháp giám sát hình ảnh mới

    1000 series Thiết bị giám sát cửa thông minh

    DDA131FBW/97

    Giải pháp giám sát hình ảnh mới

    The 170° ultra-wide-angle lens with noise cancellation infrared night vision function and the 24-hour AI human body detection, allowing you to view the scenes in front of your door anytime and anywhere, which makes your home much secure.

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    1000 series Thiết bị giám sát cửa thông minh

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    Giải pháp giám sát hình ảnh mới

    Nhìn thấy rõ mọi hoạt động, đảm bảo an ninh

    • Tầm nhìn ban đêm HD, góc rộng
    • Phát hiện cơ thể người PIR
    • Giám sát thông minh từ xa
    • Liên kết lẫn nhau với khóa thông minh
    Ống kính 170° & màn hình HD 1080P: Cho tầm nhìn tốt hơn

    Ống kính 170° & màn hình HD 1080P: Cho tầm nhìn tốt hơn

    Được trang bị ống kính 170° ở cấp độ giám sát, thiết bị giám sát cửa thông minh có thể hấp thu lượng ánh sáng lớn, cùng với bốn đèn bổ sung hồng ngoại sáng rực rỡ và chụp đèn hồng ngoại chuyên nghiệp, thiết bị này mang lại tầm nhìn ban đêm tốt hơn, ngay cả trong môi trường không đủ ánh sáng.

    Cuộc gọi âm thanh hai chiều: Thực hiện liên lạc theo thời gian thực ở mọi nơi

    Cuộc gọi âm thanh hai chiều: Thực hiện liên lạc theo thời gian thực ở mọi nơi

    Khi bạn đổ chuông cửa hoặc nhấn nút [call] trên màn hình, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi âm thanh trong thời gian thực bằng micrô và loa tích hợp. Thiết bị có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm gọi điện hoàn hảo.

    Màn hình cảm ứng HD 5 inch: Thao tác dễ dàng cho cả gia đình

    Màn hình cảm ứng HD 5 inch: Thao tác dễ dàng cho cả gia đình

    Màn hình HD cảm ứng đa điểm IPS 5 inch sử dụng kính cong hoàn toàn 2.5D, giúp mọi hình ảnh trông tuyệt vời. Thiết kế tương tác dễ thao tác cho cả trẻ em và người lớn tuổi.

    Bộ xử lý lõi tứ ARM: Đảm bảo hệ thống chạy ổn định

    Bộ xử lý lõi tứ ARM: Đảm bảo hệ thống chạy ổn định

    Sử dụng bộ vi xử lý ARM lõi tứ, sản phẩm thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, chạy đa tác vụ dễ dàng hơn và giúp hệ thống kiểm soát cảnh báo cửa hoạt động nhanh chóng và ổn định hơn.

    Phát hiện chuyển động của con người bằng AI:

    Phát hiện chuyển động của con người bằng AI:

    Sử dụng cảm biến hồng ngoại PIR, khi ai đó xuất hiện trong vòng ba mét bên ngoài cửa, thiết bị giám sát cửa thông minh sẽ nhận diện thông qua thuật toán phát hiện cơ thể người bằng công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) và ngay lập tức chụp ảnh hoặc quay video. Đồng thời, thiết bị sẽ đẩy thông báo đến ứng dụng di động thông qua Máy chủ mã hóa đám mây để theo dõi tình hình ngoài cửa.

    Thân kim loại chuyên sâu: Có báo động chống cạy phá

    Thân kim loại chuyên sâu: Có báo động chống cạy phá

    Sử dụng thiết kế thân kim loại chuyên sâu và cảm biến chống cạy tích hợp, khi thiết bị giám sát cửa thông minh nhận ra những động thái bất thường và ngoại tuyến từ Internet, sản phẩm sẽ kích hoạt báo động để cảnh báo người lạ và nhắc nhở gia đình bạn, sau đó ứng dụng di động sẽ nhận được thông báo đẩy trong thời gian thực.

    Bộ nhớ cục bộ & đám mây: Cho phép xem bản ghi qua ứng dụng bất kỳ lúc nào

    Bộ nhớ cục bộ & đám mây: Cho phép xem bản ghi qua ứng dụng bất kỳ lúc nào

    Bộ nhớ cục bộ 4G có thể đáp ứng yêu cầu hàng ngày của bạn, bộ nhớ có thể lưu các bản ghi ngay cả khi ngoại tuyến từ Internet. Mọi ảnh hoặc video được mã hóa tải lên Máy chủ đám mây có thể được lưu trong 3 ngày và bạn có thể xem các bản ghi thông qua ứng dụng Philips bất kỳ lúc nào.

    Chân đế từ tính: Cho phép dễ dàng tháo rời và sạc

    Chân đế từ tính: Cho phép dễ dàng tháo rời và sạc

    Chỉ cần sử dụng bốn nam châm tích hợp để cài đặt sản phẩm và tháo màn hình để tháo rời sản phẩm. Với cáp được gia cố, sản phẩm có thể bền hơn nhiều.

    Pin Lithium lớn: Chế độ chờ lên đến 90 ngày

    Pin Lithium lớn: Chế độ chờ lên đến 90 ngày

    Với thời gian chờ lên đến 90 ngày, pin lithium polymer mật độ cao tích hợp có chức năng tiết kiệm năng lượng. Khi mức pin còn lại là 10%, chỉ báo ở góc trên bên trái của màn hình máy chủ chuyển sang màu đỏ và sẽ có cảnh báo mức pin yếu.

    Liên kết với khóa cửa thông minh: Để đảm bảo an toàn hơn

    Liên kết với khóa cửa thông minh: Để đảm bảo an toàn hơn

    Khi xảy ra báo động bất thường trên khóa cửa thông minh, ví dụ như báo động chống cạy phá (do cạy cửa), báo động mở khóa từ bên trong, báo động khóa (do nhập sai mã PIN hoặc không xác định được vân tay, v.v.), báo động chốt cửa bất thường, báo động con tin, thiết bị giám sát cửa thông minh sẽ ngay lập tức tải ảnh hoặc video lên Máy chủ đám mây và đẩy thông báo đến ứng dụng di động.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế & Hình thức

      Màu sắc
      Đen

    • Chức năng mở rộng

      Mô-đun IoT
      Wifi

    • Bộ phận phụ kiện

      Bộ đổi nguồn
      Chân đế từ tính
      Hướng dẫn sử dụng
      Thẻ bảo hành

    Badge-D2C

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