DDA131FBW/97
Giải pháp giám sát hình ảnh mới
The 170° ultra-wide-angle lens with noise cancellation infrared night vision function and the 24-hour AI human body detection, allowing you to view the scenes in front of your door anytime and anywhere, which makes your home much secure.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Được trang bị ống kính 170° ở cấp độ giám sát, thiết bị giám sát cửa thông minh có thể hấp thu lượng ánh sáng lớn, cùng với bốn đèn bổ sung hồng ngoại sáng rực rỡ và chụp đèn hồng ngoại chuyên nghiệp, thiết bị này mang lại tầm nhìn ban đêm tốt hơn, ngay cả trong môi trường không đủ ánh sáng.
Khi bạn đổ chuông cửa hoặc nhấn nút [call] trên màn hình, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi âm thanh trong thời gian thực bằng micrô và loa tích hợp. Thiết bị có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm gọi điện hoàn hảo.
Màn hình HD cảm ứng đa điểm IPS 5 inch sử dụng kính cong hoàn toàn 2.5D, giúp mọi hình ảnh trông tuyệt vời. Thiết kế tương tác dễ thao tác cho cả trẻ em và người lớn tuổi.
Sử dụng bộ vi xử lý ARM lõi tứ, sản phẩm thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, chạy đa tác vụ dễ dàng hơn và giúp hệ thống kiểm soát cảnh báo cửa hoạt động nhanh chóng và ổn định hơn.
Sử dụng cảm biến hồng ngoại PIR, khi ai đó xuất hiện trong vòng ba mét bên ngoài cửa, thiết bị giám sát cửa thông minh sẽ nhận diện thông qua thuật toán phát hiện cơ thể người bằng công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) và ngay lập tức chụp ảnh hoặc quay video. Đồng thời, thiết bị sẽ đẩy thông báo đến ứng dụng di động thông qua Máy chủ mã hóa đám mây để theo dõi tình hình ngoài cửa.
Sử dụng thiết kế thân kim loại chuyên sâu và cảm biến chống cạy tích hợp, khi thiết bị giám sát cửa thông minh nhận ra những động thái bất thường và ngoại tuyến từ Internet, sản phẩm sẽ kích hoạt báo động để cảnh báo người lạ và nhắc nhở gia đình bạn, sau đó ứng dụng di động sẽ nhận được thông báo đẩy trong thời gian thực.
Bộ nhớ cục bộ 4G có thể đáp ứng yêu cầu hàng ngày của bạn, bộ nhớ có thể lưu các bản ghi ngay cả khi ngoại tuyến từ Internet. Mọi ảnh hoặc video được mã hóa tải lên Máy chủ đám mây có thể được lưu trong 3 ngày và bạn có thể xem các bản ghi thông qua ứng dụng Philips bất kỳ lúc nào.
Chỉ cần sử dụng bốn nam châm tích hợp để cài đặt sản phẩm và tháo màn hình để tháo rời sản phẩm. Với cáp được gia cố, sản phẩm có thể bền hơn nhiều.
Với thời gian chờ lên đến 90 ngày, pin lithium polymer mật độ cao tích hợp có chức năng tiết kiệm năng lượng. Khi mức pin còn lại là 10%, chỉ báo ở góc trên bên trái của màn hình máy chủ chuyển sang màu đỏ và sẽ có cảnh báo mức pin yếu.
Khi xảy ra báo động bất thường trên khóa cửa thông minh, ví dụ như báo động chống cạy phá (do cạy cửa), báo động mở khóa từ bên trong, báo động khóa (do nhập sai mã PIN hoặc không xác định được vân tay, v.v.), báo động chốt cửa bất thường, báo động con tin, thiết bị giám sát cửa thông minh sẽ ngay lập tức tải ảnh hoặc video lên Máy chủ đám mây và đẩy thông báo đến ứng dụng di động.
Thiết kế & Hình thức
Chức năng mở rộng
Bộ phận phụ kiện
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox