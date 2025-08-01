Cụm từ tìm kiếm

    Beard Trimmer 3000 Series Cắt tỉa râu với đầu lưỡi cắt bo tròn

    BT3617/15

    Cắt tỉa nhanh chóng và thoải mái mọi lúc. Đầu tròn của máy mang đến khả năng cắt tỉa nhẹ nhàng, trong khi lưỡi cạo tự mài bén giúp bạn cắt tỉa nhanh hơn trong một lần cắt. Ngoài ra, với 20 cài đặt độ dài, bạn sẽ có thể cắt chính xác đến độ dài mong muốn.

    Giá bán lẻ đề xuất: 835.000 đ

    • Đầu lưỡi cắt bo tròn
    • 20 cài đặt độ dài
    • Khoảng cách giữa các độ dài 0,5mm
    • Chống thấm nước 100%
    • Thời gian sử dụng lên đến 60 phút
    Lưỡi cắt tự mài bén với đầu tròn được thiết kế để lướt nhẹ nhàng trên da cho trải nghiệm cắt tỉa thoải mái hơn, đồng thời vẫn duy trì được độ bén lâu như mới sử dụng lần đầu mà không cần dầu bôi trơn. Lưỡi cắt không ăn mòn cũng giúp vệ sinh dễ dàng.

    Vòng điều chỉnh độ chính xác của máy tỉa có 20 cài đặt độ dài, với khoảng cách giữa các độ dài là 0,5 mm, giúp bạn tỉa râu chính xác như mong muốn.

    Lược Nâng và tỉa tiên tiến nâng lông về phía lưỡi dao, giữ chặt lông ở mỗi lần cắt để cắt tỉa hiệu quả và đều.

    Vì máy tỉa có thể rửa được toàn bộ, bạn chỉ cần rửa sạch dưới vòi nước và sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian cắt tỉa của bạn.

    Tay cầm Fine Line 360 ​​độ thuận theo tư thế tự nhiên người dùng, giúp thiết bị dễ cầm và thao tác, mang đến cho bạn sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện vẻ ngoài của bạn.

    Pin lithium bền bỉ của chúng tôi cung cấp điện tới 60 phút, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ, liên tục.

    Đèn báo giúp bạn biết đầy đủ về tình trạng pin và liệu pin đã được sạc đầy hay chưa, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần cắt tỉa tiếp theo.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Tiện lợi
      • USB-A (không đi kèm đầu chuyển)
      • Đầu cọ vệ sinh

    • Công suất

      Sạc điện
      • 4 giờ
      • Sạc USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
      Thời gian sử dụng
      60 phút
      Kiểu pin
      Li-ion
      Tình trạng pin
      Chỉ báo sạc
      Sử dụng
      Không dây

    • Thiết kế

      Hoàn thiện
      Xám đen sẫm
      Tay nắm
      Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Lên đến 5 năm*

    • Dễ sử dụng

      Không cần bảo trì
      Không cần dầu bôi trơn lưỡi cắt
      Chống thấm nước
      Khô và ướt

    • Tóm tắt

      Vùng cơ thể
      Râu
      Công cụ & phụ kiện
      2
      Cài đặt độ dài
      0.5-10 mm
      Cữ lược cắt tỉa chính xác
      20
      Giải pháp
      Cắt tỉa

    • Các công cụ tạo kiểu

      Lưỡi cắt tỉa
      Lưỡi cắt tự mài bén

    • Lược

      Râu
      Ngắn 0,5 - 10mm

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

