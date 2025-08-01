BT3617/15
Cắt tỉa nhanh chóng và chính xác
Cắt tỉa nhanh chóng và thoải mái mọi lúc. Đầu tròn của máy mang đến khả năng cắt tỉa nhẹ nhàng, trong khi lưỡi cạo tự mài bén giúp bạn cắt tỉa nhanh hơn trong một lần cắt. Ngoài ra, với 20 cài đặt độ dài, bạn sẽ có thể cắt chính xác đến độ dài mong muốn.Xem tất cả lợi ích
Lưỡi cắt tự mài bén với đầu tròn được thiết kế để lướt nhẹ nhàng trên da cho trải nghiệm cắt tỉa thoải mái hơn, đồng thời vẫn duy trì được độ bén lâu như mới sử dụng lần đầu mà không cần dầu bôi trơn. Lưỡi cắt không ăn mòn cũng giúp vệ sinh dễ dàng.
Vòng điều chỉnh độ chính xác của máy tỉa có 20 cài đặt độ dài, với khoảng cách giữa các độ dài là 0,5 mm, giúp bạn tỉa râu chính xác như mong muốn.
Lược Nâng và tỉa tiên tiến nâng lông về phía lưỡi dao, giữ chặt lông ở mỗi lần cắt để cắt tỉa hiệu quả và đều.
Vì máy tỉa có thể rửa được toàn bộ, bạn chỉ cần rửa sạch dưới vòi nước và sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian cắt tỉa của bạn.
Tay cầm Fine Line 360 độ thuận theo tư thế tự nhiên người dùng, giúp thiết bị dễ cầm và thao tác, mang đến cho bạn sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện vẻ ngoài của bạn.
Pin lithium bền bỉ của chúng tôi cung cấp điện tới 60 phút, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ, liên tục.
Đèn báo giúp bạn biết đầy đủ về tình trạng pin và liệu pin đã được sạc đầy hay chưa, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần cắt tỉa tiếp theo.
