BRT383/60
Cách an toàn và dễ dàng để có đường bikini tuyệt đẹp
Bạn đã phát chán với việc bị kích ứng da, rạn nứt da? Giữ cho đường bikini có được đường nét hoàn hảo và không có vết rạn nứt với máy làm sạch lông BikiniGenie của Philips. Cắt tỉa, tạo hình và kiểu lông thật dễ dàng ở những vùng dưới.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lắp lược tỉa (3/5mm) vào đầu tỉa và cắt lông chính xác đến độ dài 3/5 mm.
Để đều và đẹp hơn, đầu tỉa vùng kín cắt tỉa lông đến 0,5 mm.
Bạn muốn có những đường bikini tuyệt đẹp? Sau khi sử dụng đầu tỉa, hãy dùng thêm đầu cạo nhỏ để có đường cạo chính xác và gọn gàng.
Không còn phải làm ướt da trước khi cắt nữa. Máy tỉa này hoạt động hiệu quả kể cả khi cắt ướt hoặc khô!
Răng cắt tỉa lông được lượn tròn giúp bạn có thể cắt tỉa an toàn và hiệu quả cho đường bikini của bạn, mà không sợ bị khía hoặc cắt.
Không cần dây sạc! BikiniGenie hoạt động bằng pin. Đi kèm pin AA.
Túi đựng tiện lợi để bạn có thể bảo quản mọi phụ kiện ở cùng một chỗ.
Làm sạch nhanh máy tỉa và giữ cho máy luôn sạch sẽ với đầu cọ vệ sinh đi kèm.
Tay cầm tiện dụng thông minh giúp bạn có thể cắt tỉa, cạo và tạo kiểu đường bikini của bạn dễ dàng.
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Đặc điểm
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