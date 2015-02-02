Cách an toàn và dễ dàng để có đường bikini tuyệt đẹp

Bạn đã phát chán với việc bị kích ứng da, rạn nứt da? Giữ cho đường bikini có được đường nét hoàn hảo và không có vết rạn nứt với máy làm sạch lông BikiniGenie của Philips. Cắt tỉa, tạo hình và kiểu lông thật dễ dàng ở những vùng dưới.