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  • Cách an toàn và dễ dàng để có đường bikini tuyệt đẹp Cách an toàn và dễ dàng để có đường bikini tuyệt đẹp Cách an toàn và dễ dàng để có đường bikini tuyệt đẹp

    BikiniGenie Máy làm sạch lông vùng kín

    BRT383/60

    Overall rating / 5
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    Cách an toàn và dễ dàng để có đường bikini tuyệt đẹp

    Bạn đã phát chán với việc bị kích ứng da, rạn nứt da? Giữ cho đường bikini có được đường nét hoàn hảo và không có vết rạn nứt với máy làm sạch lông BikiniGenie của Philips. Cắt tỉa, tạo hình và kiểu lông thật dễ dàng ở những vùng dưới.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 749.000 đ

    BikiniGenie Máy làm sạch lông vùng kín

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    Cách an toàn và dễ dàng để có đường bikini tuyệt đẹp

    Cạo, cắt tỉa và tạo kiểu

    • Cạo, cắt tỉa và tạo kiểu
    • Khô và ướt
    • Đầu tỉa vùng kín
    • 2 lược dễ lắp ráp, đầu cạo
    Đi kèm 2 lược dễ lắp ráp để cắt tỉa lông đến độ dài 3/5 mm.

    Đi kèm 2 lược dễ lắp ráp để cắt tỉa lông đến độ dài 3/5 mm.

    Lắp lược tỉa (3/5mm) vào đầu tỉa và cắt lông chính xác đến độ dài 3/5 mm.

    Đầu tỉa vùng kín cắt tỉa lông chính xác đến 0,5 mm.

    Đầu tỉa vùng kín cắt tỉa lông chính xác đến 0,5 mm.

    Để đều và đẹp hơn, đầu tỉa vùng kín cắt tỉa lông đến 0,5 mm.

    Đi kèm đầu cạo nhỏ để có vùng da sạch lông sau khi cắt tỉa.

    Đi kèm đầu cạo nhỏ để có vùng da sạch lông sau khi cắt tỉa.

    Bạn muốn có những đường bikini tuyệt đẹp? Sau khi sử dụng đầu tỉa, hãy dùng thêm đầu cạo nhỏ để có đường cạo chính xác và gọn gàng.

    Sử dụng mọi lúc, mọi nơi! Trong hay ngoài phòng tắm

    Sử dụng mọi lúc, mọi nơi! Trong hay ngoài phòng tắm

    Không còn phải làm ướt da trước khi cắt nữa. Máy tỉa này hoạt động hiệu quả kể cả khi cắt ướt hoặc khô!

    Răng tỉa lượn tròn để cắt hiệu quả và bảo vệ da.

    Răng cắt tỉa lông được lượn tròn giúp bạn có thể cắt tỉa an toàn và hiệu quả cho đường bikini của bạn, mà không sợ bị khía hoặc cắt.

    Hoạt động bằng pin để tự do di chuyển.

    Không cần dây sạc! BikiniGenie hoạt động bằng pin. Đi kèm pin AA.

    Túi đựng đi kèm để bảo quản mọi phụ kiện ở cùng một chỗ.

    Túi đựng tiện lợi để bạn có thể bảo quản mọi phụ kiện ở cùng một chỗ.

    Đi kèm đầu cọ vệ sinh để giữ cho máy luôn sạch sẽ

    Làm sạch nhanh máy tỉa và giữ cho máy luôn sạch sẽ với đầu cọ vệ sinh đi kèm.

    Thiết kế tiện dụng giúp dễ dàng di chuyển xung quanh vùng kín.

    Tay cầm tiện dụng thông minh giúp bạn có thể cắt tỉa, cạo và tạo kiểu đường bikini của bạn dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Bảo hành

      2 năm

    • Đặc điểm

      Đầu cọ vệ sinh
      Lược tỉa dễ lắp ráp
      tỉa đến 3, 5 mm
      Thiết kế tiện dụng
      Đầu tỉa vùng kín
      Sử dụng khô và ướt
      Túi đựng
    Badge-D2C

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