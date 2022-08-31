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  • Cạo nhẹ nhàng, tiếp xúc êm ái với da. Cạo nhẹ nhàng, tiếp xúc êm ái với da. Cạo nhẹ nhàng, tiếp xúc êm ái với da.

    Lady Shaver Series 6000 Máy làm sạch lông cho nữ

    BRL136/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cạo nhẹ nhàng, tiếp xúc êm ái với da.

    Trải nghiệm cạo lông cơ thể mịn màng. Máy làm sạch lông dành cho nữ BRL136/00 của Philips tiện lợi và dễ sử dụng, thích hợp cho những vùng da nhạy cảm, mang lại làn da mịn màng đồng thời chăm sóc làn da mỏng manh của bạn.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.195.000 đ

    Lady Shaver Series 6000 Máy làm sạch lông cho nữ

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    Cạo nhẹ nhàng, tiếp xúc êm ái với da.

    • Dao cạo đơn uốn cong
    • 10 giờ sạc lại
    • +4 phụ kiện
    Cạo nhẹ nhàng và trơn tru

    Cạo nhẹ nhàng và trơn tru

    Máy làm sạch lông dành cho nữ Series 6000 của Philips được thiết kế để cạo nhẹ nhàng và thoải mái trên da ở các vùng cơ thể khác nhau*. 80% người tiêu dùng của chúng tôi xác nhận không bị bỏng rát và ban đỏ**. Máy cạo sạch sẽ và không làm ảnh hưởng đến sự thoải mái khi cạo trên da

    Mũi đầu tỉa lượn tròn cạo thân thiện với làn da

    Mũi đầu tỉa lượn tròn cạo thân thiện với làn da

    Mũi đầu tỉa lượn tròn ở phía trước và phía sau lá cạo giúp máy cạo lướt nhẹ nhàng trên da của bạn. 78% phụ nữ đồng ý rằng các tỉa lượn tròn giúp tránh trầy xước***

    Lát cạo đơn uốn cong để cạo đều

    Lát cạo đơn uốn cong để cạo đều

    Lát cạo đơn uốn cong lướt một cách tự nhiên trên từng đường cong của bạn, đảm bảo tiếp xúc sát với da để cạo đều

    Sử dụng khô và ướt khi tắm

    Sử dụng khô và ướt khi tắm

    Tay nắm chống trượt giúp cạo nhẹ nhàng và thoải mái trong khi tắm, mang đến cho bạn trải nghiệm sử dụng khô và ướt tối ưu.

    Lên tới 40 phút sử dụng không dây

    Lên tới 40 phút sử dụng không dây

    Máy làm sạch lông dành cho nữ Series 6000 của Philips sử dụng pin sạc, cho thời gian sử dụng không dây lên đến 40 phút

    Tay cầm tiện dụng để điều khiển máy dễ dàng

    Tay cầm tiện dụng để điều khiển máy dễ dàng

    Tay cầm hình chữ S tiện dụng, dễ điều khiển để kiểm soát tối đa và tiếp cận tốt hơn với các chuyển động tự nhiên và chính xác trên toàn bộ cơ thể của bạn

    Đi kèm cáp sạc USB-A. Không đi kèm bộ đổi nguồn

    Đi kèm cáp sạc USB-A. Không đi kèm bộ đổi nguồn

    Tại Philips, chúng tôi thúc đẩy tính bền vững trong tất cả các khía cạnh của việc tạo ra sản phẩm. Mục tiêu của chúng tôi là giảm lãng phí và giảm thiểu số lượng bộ đổi nguồn USB mà chúng tôi đưa vào thị trường. Nếu bạn cần bộ đổi nguồn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: www.philips.com/support

    Đi kèm nắp kéo da

    Đi kèm nắp kéo da

    Nắp kéo da ôm sát da khi cạo để có cạo nhẹ nhàng hơn

    Nắp trượt mềm

    Nắp trượt mềm

    Nắp trượt mềm bọc phần đầu tỉa phía sau trên đầu máy cạo để tăng độ an toàn ở những vùng cong và lướt dọc theo da để cạo thoải mái

    Găng tay tẩy da chết giúp tránh lông mọc trong da

    Việc sử dụng găng tay tẩy da chết giúp ngăn ngừa lông mọc trong da giữa các lần cạo

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Đầu cọ vệ sinh
      Lược tỉa
      Nắp trượt mềm
      Nắp kéo da
      Găng tay tẩy da chết

    • Công suất

      Kiểu pin
      NiMH
      Sạc điện
      • Có thể sạc lại
      • Thời gian sạc 10 giờ
      Thời gian sử dụng
      lên đến 40 phút

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      5V/7,5 W
      Lớp vật liệu
      Nicken
      Số lượng lá cạo
      1
      Cáp USB-A
      Cài đặt tốc độ
      1

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Tay nắm
      Tiện dụng
      Không dây
      Có thể sạc lại
      Sạc điện
      Sạc USB-A (5V⎓ / ≥1A)

    • Hiệu suất

      Đầu cạo
      Máy làm sạch lông lá cạo đơn
      Các tính năng chăm sóc da
      Mũi đầu tỉa lượn tròn

    Badge-D2C

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    • 74%, HUT Đức N=49, 2021
    • *HUT Đức N=49, 2021
    • **so với máy làm sạch lông dành cho nữ hiện tại của họ, HUT Đức N = 49, 2021
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