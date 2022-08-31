Cạo nhẹ nhàng và trơn tru

Máy làm sạch lông dành cho nữ Series 6000 của Philips được thiết kế để cạo nhẹ nhàng và thoải mái trên da ở các vùng cơ thể khác nhau*. 80% người tiêu dùng của chúng tôi xác nhận không bị bỏng rát và ban đỏ**. Máy cạo sạch sẽ và không làm ảnh hưởng đến sự thoải mái khi cạo trên da