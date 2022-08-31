BRL136/00
Cạo nhẹ nhàng, tiếp xúc êm ái với da.
Trải nghiệm cạo lông cơ thể mịn màng. Máy làm sạch lông dành cho nữ BRL136/00 của Philips tiện lợi và dễ sử dụng, thích hợp cho những vùng da nhạy cảm, mang lại làn da mịn màng đồng thời chăm sóc làn da mỏng manh của bạn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy làm sạch lông dành cho nữ Series 6000 của Philips được thiết kế để cạo nhẹ nhàng và thoải mái trên da ở các vùng cơ thể khác nhau*. 80% người tiêu dùng của chúng tôi xác nhận không bị bỏng rát và ban đỏ**. Máy cạo sạch sẽ và không làm ảnh hưởng đến sự thoải mái khi cạo trên da
Mũi đầu tỉa lượn tròn ở phía trước và phía sau lá cạo giúp máy cạo lướt nhẹ nhàng trên da của bạn. 78% phụ nữ đồng ý rằng các tỉa lượn tròn giúp tránh trầy xước***
Lát cạo đơn uốn cong lướt một cách tự nhiên trên từng đường cong của bạn, đảm bảo tiếp xúc sát với da để cạo đều
Tay nắm chống trượt giúp cạo nhẹ nhàng và thoải mái trong khi tắm, mang đến cho bạn trải nghiệm sử dụng khô và ướt tối ưu.
Máy làm sạch lông dành cho nữ Series 6000 của Philips sử dụng pin sạc, cho thời gian sử dụng không dây lên đến 40 phút
Tay cầm hình chữ S tiện dụng, dễ điều khiển để kiểm soát tối đa và tiếp cận tốt hơn với các chuyển động tự nhiên và chính xác trên toàn bộ cơ thể của bạn
Tại Philips, chúng tôi thúc đẩy tính bền vững trong tất cả các khía cạnh của việc tạo ra sản phẩm. Mục tiêu của chúng tôi là giảm lãng phí và giảm thiểu số lượng bộ đổi nguồn USB mà chúng tôi đưa vào thị trường. Nếu bạn cần bộ đổi nguồn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: www.philips.com/support
Nắp kéo da ôm sát da khi cạo để có cạo nhẹ nhàng hơn
Nắp trượt mềm bọc phần đầu tỉa phía sau trên đầu máy cạo để tăng độ an toàn ở những vùng cong và lướt dọc theo da để cạo thoải mái
Việc sử dụng găng tay tẩy da chết giúp ngăn ngừa lông mọc trong da giữa các lần cạo
Phụ kiện
Công suất
Đặc điểm kỹ thuật
Dễ sử dụng
Hiệu suất
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