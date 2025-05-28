Cụm từ tìm kiếm

  • Cạo nhẹ nhàng, sạch sẽ ngay cả trên những vùng da nhạy cảm. Cạo nhẹ nhàng, sạch sẽ ngay cả trên những vùng da nhạy cảm. Cạo nhẹ nhàng, sạch sẽ ngay cả trên những vùng da nhạy cảm.

    Lady Shaver Series 6000 Máy cạo không dây, khô và ướt

    BRL128/10

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cạo nhẹ nhàng, sạch sẽ ngay cả trên những vùng da nhạy cảm.

    Khám phá khả năng cạo nhẹ nhàng, nhanh chóng và thoải mái. Cạo lông ngắn đến 0,2 mm. Vì cuộc sống quá bận rộn cho những thói quen cạo phức tạp, hãy tận hưởng việc cạo dễ dàng, phù hợp với lịch trình của bạn và mang lại sự thoải mái cho làn da. Đã được kiểm nghiệm da liễu.

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.150.000 đ

    Lady Shaver Series 6000 Máy cạo không dây, khô và ướt

    Cạo nhẹ nhàng, sạch sẽ ngay cả trên những vùng da nhạy cảm.

    Cạo nhẹ nhàng. Chăm sóc chu đáo. Chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ.

    • Sử dụng khô và ướt
    • Dành cho lông chân và lông cơ thể
    • +1 phụ kiện
    • Thời gian sử dụng lên đến 80 phút
    Loại bỏ lông ngắn đến 0,2 mm cho một lần cạo nhẹ nhàng và sạch sẽ.

    Hệ thống 3 lưỡi dao cho một lần cạo mượt mà, nhẹ nhàng, ngăn ngừa trầy xước và đứt da. Các đầu tỉa hai mặt giúp tỉa gọn toàn bộ lông. Lá cạo với các lỗ hình thoi được thiết kế để cạo lông đã được tỉa gọn gàng chỉ trong một lần.

    Ít bỏng rát, ít đỏ, da dễ chịu hơn.**

    Không gây bỏng rát và mẩn đỏ do dao cạo - 80% phụ nữ trải nghiệm làn da mịn màng, không kích ứng sau khi sử dụng.** Đã được kiểm nghiệm da liễu trên da nhạy cảm.

    Sử dụng khô và ướt.

    Sử dụng khô và ướt, phù hợp hoàn hảo với thói quen hằng ngày của bạn.

    Nhanh chóng và dễ dàng. Không dây. Thời gian sử dụng lên đến 80 phút.

    Được thiết kế theo hướng mọc của lông để bạn cạo theo cả hai chiều: Lên và Xuống. Máy không có dây vướng víu, dễ dàng tiếp cận mọi vùng da từ nách, chân đến ngón chân. Thời gian sử dụng lên đến 80 phút chỉ với một lần sạc.

    Đã được kiểm nghiệm da liễu trên da nhạy cảm.

    Công nghệ tiên tiến, chăm sóc làn da đẹp. Được thiết kế mang đến sự dịu nhẹ, chăm sóc chuyên sâu: vì bạn xứng đáng có được một trải nghiệm tối ưu hơn.

    Các bộ phận bằng nhựa được làm từ >55% nhựa tái chế.

    Các bộ phận bằng nhựa được làm từ >55% nhựa tái chế, bao bì giấy và không đi kèm bộ chuyển đổi. Chất lượng bền lâu, mua một lần, dùng được nhiều năm.*** Một lá cạo râu, cạo râu thoải mái cả năm.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Lược tỉa

    • Công suất

      Kiểu pin
      LiFePO4
      Thời gian sạc
      8  giờ
      Thời gian chạy pin
      Lên đến 80 phút

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      5V/7,5 W
      Cáp USB-A
      Bộ chuyển đổi nguồn
      Không

    • Đặc điểm

      1 cài đặt tốc độ

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Không dây
      Sạc điện
      Sạc USB-A (5V⎓ / ≥1A)

    • Hiệu suất

      Hệ thống 3 dao cạo
      Mũi đầu tỉa lượn tròn
      Đã được thử nghiệm ngoài da

    • Thiết kế

      Tay cầm chống trượt

    • 76,2% đồng ý, HPT Hà Lan, n=42, 2025.
    • * so với máy làm sạch lông dành cho nữ hiện tại của họ, HUT Đức N = 49, 2021
    • ** với bảo hành 2 năm.
