BRL128/10
Cạo nhẹ nhàng, sạch sẽ ngay cả trên những vùng da nhạy cảm.
Khám phá khả năng cạo nhẹ nhàng, nhanh chóng và thoải mái. Cạo lông ngắn đến 0,2 mm. Vì cuộc sống quá bận rộn cho những thói quen cạo phức tạp, hãy tận hưởng việc cạo dễ dàng, phù hợp với lịch trình của bạn và mang lại sự thoải mái cho làn da. Đã được kiểm nghiệm da liễu.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hệ thống 3 lưỡi dao cho một lần cạo mượt mà, nhẹ nhàng, ngăn ngừa trầy xước và đứt da. Các đầu tỉa hai mặt giúp tỉa gọn toàn bộ lông. Lá cạo với các lỗ hình thoi được thiết kế để cạo lông đã được tỉa gọn gàng chỉ trong một lần.
Không gây bỏng rát và mẩn đỏ do dao cạo - 80% phụ nữ trải nghiệm làn da mịn màng, không kích ứng sau khi sử dụng.** Đã được kiểm nghiệm da liễu trên da nhạy cảm.
Sử dụng khô và ướt, phù hợp hoàn hảo với thói quen hằng ngày của bạn.
Được thiết kế theo hướng mọc của lông để bạn cạo theo cả hai chiều: Lên và Xuống. Máy không có dây vướng víu, dễ dàng tiếp cận mọi vùng da từ nách, chân đến ngón chân. Thời gian sử dụng lên đến 80 phút chỉ với một lần sạc.
Công nghệ tiên tiến, chăm sóc làn da đẹp. Được thiết kế mang đến sự dịu nhẹ, chăm sóc chuyên sâu: vì bạn xứng đáng có được một trải nghiệm tối ưu hơn.
Các bộ phận bằng nhựa được làm từ >55% nhựa tái chế, bao bì giấy và không đi kèm bộ chuyển đổi. Chất lượng bền lâu, mua một lần, dùng được nhiều năm.*** Một lá cạo râu, cạo râu thoải mái cả năm.
Phụ kiện
Công suất
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Hiệu suất
Thiết kế
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox