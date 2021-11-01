BHP398/00
Tạo kiểu tóc dễ dàng
Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày.Xem tất cả lợi ích
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Máy sấy tóc 1600 W này tạo ra mức độ luồng khí tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.
Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày. Máy làm giảm nhiệt độ 15°C trong khi vẫn làm khô tóc của bạn một cách nhanh chóng.
Thiết kế nhỏ gọn với tay cầm có thể gập lại giúp bạn dễ dàng cất giữ và mang theo đến bất cứ đâu.
Máy sấy tóc này cung cấp 3 lựa chọn nhiệt/tốc độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.
Chế độ sấy mát cung cấp luồng khí mát để hoàn thiện và cố định kiểu tóc của bạn.
Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho kiểu tóc của bạn.
Chất sừng keratin là thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc, giúp tóc luôn khỏe đẹp. Các thanh gốm được pha thêm keratin giúp chăm sóc tốt hơn cho mái tóc của bạn.
Nhiệt độ tạo kiểu tóc này cho phép bạn đổi hình dáng mái tóc và mang lại vẻ đẹp hoàn hảo như thể bạn vừa bước ra từ salon.
Máy ép tóc có thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 60 giây.
Đầu của máy tạo kiểu tóc được làm từ vật liệu cách nhiệt đặc biệt để giữ mát. Bạn có thể giữ an toàn đầu làm mát này trong khi uốn cho mái tóc xoăn đẹp bồng bềnh.
Công nghệ dây điện xoay thuận tiện xoay dây điện để tránh dây bị rối không cần thiết.
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