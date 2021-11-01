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  • Tạo kiểu tóc dễ dàng Tạo kiểu tóc dễ dàng Tạo kiểu tóc dễ dàng

    3000 Series Bộ tạo kiểu tóc

    BHP398/00

    Tạo kiểu tóc dễ dàng

    Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.309.000 đ

    3000 Series Bộ tạo kiểu tóc

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    Tạo kiểu tóc dễ dàng

    • 1600 W
    • Kèm phụ kiện ThermoProtect
    • Các tấm phủ keratin
    Công suất sấy 1600 W

    Công suất sấy 1600 W

    Máy sấy tóc 1600 W này tạo ra mức độ luồng khí tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.

    Kèm phụ kiện ThermoProtect

    Kèm phụ kiện ThermoProtect

    Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày. Máy làm giảm nhiệt độ 15°C trong khi vẫn làm khô tóc của bạn một cách nhanh chóng.

    Tay cầm có thể gập lại để giúp bạn dễ dàng mang theo

    Tay cầm có thể gập lại để giúp bạn dễ dàng mang theo

    Thiết kế nhỏ gọn với tay cầm có thể gập lại giúp bạn dễ dàng cất giữ và mang theo đến bất cứ đâu.

    3 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ

    3 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ

    Máy sấy tóc này cung cấp 3 lựa chọn nhiệt/tốc độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.

    Chế độ sấy mát để hoàn thiện kiểu tóc

    Chế độ sấy mát để hoàn thiện kiểu tóc

    Chế độ sấy mát cung cấp luồng khí mát để hoàn thiện và cố định kiểu tóc của bạn.

    Đầu máy kiểu thon để chỉnh sửa và tạo kiểu tóc chi tiết

    Đầu máy kiểu thon để chỉnh sửa và tạo kiểu tóc chi tiết

    Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho kiểu tóc của bạn.

    Phủ keratin để chăm sóc tóc tốt hơn

    Phủ keratin để chăm sóc tóc tốt hơn

    Chất sừng keratin là thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc, giúp tóc luôn khỏe đẹp. Các thanh gốm được pha thêm keratin giúp chăm sóc tốt hơn cho mái tóc của bạn.

    Nhiệt độ tạo kiểu tóc chuyên nghiệp 210°C cho kiểu tóc hoàn hảo

    Nhiệt độ tạo kiểu tóc chuyên nghiệp 210°C cho kiểu tóc hoàn hảo

    Nhiệt độ tạo kiểu tóc này cho phép bạn đổi hình dáng mái tóc và mang lại vẻ đẹp hoàn hảo như thể bạn vừa bước ra từ salon.

    Thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 60 giây

    Thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 60 giây

    Máy ép tóc có thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 60 giây.

    Đầu mát giúp tạo những lọn tóc gợn sóng và quăn dễ dàng

    Đầu mát giúp tạo những lọn tóc gợn sóng và quăn dễ dàng

    Đầu của máy tạo kiểu tóc được làm từ vật liệu cách nhiệt đặc biệt để giữ mát. Bạn có thể giữ an toàn đầu làm mát này trong khi uốn cho mái tóc xoăn đẹp bồng bềnh.

    Dây điện xoay hữu ích xoay và chống rối dây

    Dây điện xoay hữu ích xoay và chống rối dây

    Công nghệ dây điện xoay thuận tiện xoay dây điện để tránh dây bị rối không cần thiết.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ tùng gắn

      Đầu sấy
      14 mm
      Kèm phụ kiện ThermoProtect

    • Máy sấy tóc

      Tay cầm có thể gập lại
      Chiều dài dây
      1.8  m
      Móc treo
      Cài đặt
      Chế độ sấy mát
      Chế độ cài đặt nhiệt/tốc độ
      3
      Công suất
      1600  W
      Động cơ
      DC
      Điện áp
      220-240  V

    • Máy ép tóc

      Chiều dài dây
      1.6  m
      Các tấm vật liệu
      Các tấm gốm phủ keratin
      Dây xoay
      Thời gian làm nóng
      60  giây
      Công suất
      31-33  W
      Kích thước thanh uốn
      19x85  mm
      Điện áp
      110-240  V

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ chăm sóc

      Bảo vệ nhiệt (ThermoProtect)

    Badge-D2C

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