Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay

Máy sấy tóc Philips Series 8000 sấy tóc ion tốc độ cao nhỏ gọn nhất của chúng tôi, được thiết kế để bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt với cảm biến nhiệt độ ThermoShield Advanced, giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt và giàu độ ẩm chỉ trong thời gian ngắn.